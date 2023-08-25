Странные машины от Audi, которых вы не видели

Компания Audi была основана более сотни лет назад, но лишь в 1964 году присоединилась к концерну Volkswagen Group, в составе которого остается по сей день. За это время было создано много разных автомобилей: семейных, проходимых или очень быстрых. Но мы хотим рассказать вам не о тех машинах, о которых вы сто раз слышали, а про те, которые все это время оставались в тени.

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Audi A2

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Вы не поверите, но этот пухлый покемон выпускался целых шесть лет с 1999 года. Более того, этот полностью алюминиевый хэтчбэк сегмента «В» получил дизайнерскую премию. За что там дали награду – нам вот совершенно непонятно. Само собой, машина не была популярной и за все время было продано лишь 173 000 единиц, что очень мало для потребительского сегмента. В автомобиль установили двигатель объемом 1,2 литра мощностью 75 л.с. – это еще одна причина, почему продажи были низкими. Да, это модель А2, но даже для нее это было слишком маломощно.

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Эту проблему признали и в рестайлинге, который вышел через четыре года: был установлен более мощный двигатель объемом 1,4 литра с 90 л.с. Но и это ситуацию не исправило, потому что основной претензией была внешность. Изначально компания планировала продавать минимум 60 000 автомобилей в год на протяжении семи лет (жизненный цикл кузова), но выполнила лишь около 40% поставленного плана.

Audi Avus quattro

Audi Avus quattro – еще один интересный автомобиль, передняя часть которого выглядит так, будто это на самом деле задняя часть купе, на которую зачем-то поставили фары и решетку радиатора.

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Этот проект никогда не выходил из статуса концепта, поэтому точных характеристик нет. Но мы знаем, что кузов выполнен целиком из алюминия толщиной 1,5 мм, а двигатель был объемом 6 литров и мощностью 509 л.с., и комплектовался он механической коробкой передач. Но есть одно но – этот двигатель так и не показали публике, поэтому остается лишь верить компании Audi на слово.

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Audi Urban Concept

А как вам электрический картинг с крышей от Audi? Совершенно непонятный выкидыш, который активно показывали в 2011 году на разных автошоу. Компания вроде как позиционировала этот концепт как уличный автомобиль для коротких поездок. Но дальность хода составляла всего 50 километров. Максимальная скорость заявлена до 100 км/ч, и в это даже можно поверить.

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В какой-то момент Audi максимально серьезно подходила к этому несерьезному транспортному средству и грозилась выпустить пробную партию в 1000 штук. Но в блогосфере и журналах этого «жука» лишь поднимали на смех, из-за чего модель так и не увидела дорог общего пользования.

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Audi A8L Extended

А что на счет Audi А8 с шестью дверями? Мы вот тоже думали, что таких не бывает – ошибались. Оказывается, такой проект существовал и был изготовлен по заказу одного очень состоятельного клиента, который по какой-то причине захотел шесть дверей в своем лимузине.

Audi

Не совсем понятно, зачем имея такие бюджеты идти в компанию Audi, а не Bentley, допустим. Очевидно, что это был очень дорогой проект, но под капот почему-то поставили скромный V6 на 310 л.с. Вероятно, это был проект для друга кого-то из верхушки правления, и инженеры просто сделали как просили, не задавая лишних вопросов.

Audi R8 e-tron

В далеком 2006 году Audi показала первую R8, которая на тот момент была еще концепт-каром и вышла в серию только в 2007. Машина сразу стала популярной, ее много покупали и хвалили во всех обзорах. И вот в 2008 году Audi решила сделать версию e-tron, в которой вместо привычного ДВС были четыре электромотора. В то время электрички воспринимались иначе – не как сегодня, с ними вообще не понимали, что делать и как пользоваться.

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Машина сразу получила средние оценки, но все рухнуло после выхода на рынок – машина была далека от концепта. В компании не смогли реализовать все свои обещания и вместо четырех электродвигателей в итоге осталось лишь два, что сделало машина заднеприводной. Но Audi на этом не остановилась и запустила проект полностью автономной R8 e-tron, что на тот момент было вообще невозможно. Разумеется, создать машину с ИИ, который бы ей и управлял, не удалось, а проект так и не стал популярным. Говорят, суммарные продажи различных версий R8 e-tron не перевалили даже за сотню.

Audi Rosemeyer

Весьма интересный суперкар 2000 года, который тоже не пошел в серию. Автомобиль выглядит как Audi TT, которая вытянулась вперед и приготовилась к прыжку.

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Кузов был алюминиевым, а мотор просто невероятным – W16 объёмом 8 литров с отдачей 710 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента. Но почему-то он комплектовался обычной шестискоростной механикой, что уже было странным решением на начало двухтысячных, учитывая, что это суперкар за много денег. Однако, в серию машина не пошла, чтобы не конкурировать с недавно купленной компанией Lamborghini, которая окончательно влилась в семью четырех колец лишь в 90-х годах. В итоге Rosemeyer – лишь еще один странный автомобиль от Audi.

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Заключение