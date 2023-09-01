Что будет, если не тормозить на лежачем полицейском

Дорожное движение регулируется знаками, разметкой и светофорами. Но иногда этого бывает недостаточно и для дополнительной безопасности пешеходов на дорогу кладут так называемых лежачих полицейских. Лежачий полицейский — это искусственное препятствие на дороге, созданное для снижения скорости движения автомобилей. Внешне оно выглядит как небольшое возвышение на асфальте, которое располагается поперек дорожного полотна. Минимальная высота такого переезда составляет пять сантиметров, но иногда достигает и десяти. Также возвышенности бывают разной интенсивности – это всегда ощущается при контакте. Если возвышение переезда слабой интенсивности, то вы переезжаете их просто как плавную кочку. Если же «лежак» грубый – можно получить удар по подвеске даже на невысокой скорости, вроде 10-20 км/ч.

Где устанавливают лежачих полицейских

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Так как основная цель лежачего полицейского — обеспечение безопасности пешеходов путем принудительного снижения скорости, в основном их устанавливают в местах с большим скоплением людей: возле школ, больниц, детских площадок или жилых домой. Вы никогда не увидите лежачих полицейских на широкополосных дорогах с разрешенной скоростью 60 км/ч и выше. Их устанавливают только на участках дорог с потенциальными опасностями, вроде выбегающих детей.

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Также перед ними должен быть знак, который называется «искусственная неровность», чтобы у водителя было время сбросить скорость. При отсутствии знака сильно возрастает вероятность ДТП при возникновении внезапного препятствия перед машиной.

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Как «лежаки» сказываются на автомобиле

Однако, несмотря на их положительное воздействие на безопасность, лежачие полицейские негативно влияют на подвеску автомобиля, даже если водитель снижает скорость. Как ни крути, но большинство лежачих полицейских достаточно агрессивные по углу наезда, поэтому подвеска неминуемо страдает. Из-за этого могут потечь амортизаторы или разбиться сайлентблоки, что приведет к замене рычагов.

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Само собой, чем выше скорость – тем сильнее удар по ней. Более того, при проезде на высокой скорости автомобиль резко подпрыгивает, что может привести к потере контроля. Именно поэтому перед ними должен быть установлен специальный знак.

И вот на этом месте получается моральна проблема. С одной стороны, лежачие полицейские способствуют повышению безопасности на дорогах, заставляя водителей соблюдать скоростной режим – это важно. С другой стороны, они могут стать причиной аварий, если водитель не заметит их вовремя или попытается проехать на большой скорости. Кроме того, частая езда через них может привести к дополнительным расходам на ремонт, а это совсем не круто, потому что дороги и так оставляют желать лучшего, и подвеска вовсе не отдыхает.

Заключение