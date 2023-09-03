Можно ли покидать место ДТП самовольно

Достаточно часто бывают ситуации, в которых автомобиль получает незначительные повреждения и один из участников покидает место ДТП. Так делать категорически нельзя, давайте разбираться, почему именно.

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При любом соприкосновении автомобилей, даже самом незначительном, необходимо вызывать сотрудников ДПС или составлять европротокол, если второй участник на месте. В России действует очень строгая норма, согласно которой, участника, покинувшего место ДТП, лишат водительских прав, даже если из повреждений реально одна царапина. Кто-то может назвать меру драконовской, но она необходима из-за того, что машина – сложное и дорогое устройство. И если на «Ладе» покраска одной царапины будет стоить несколько тысяч рублей, то на Mercedes - уже несколько десятков тысяч, особенно если цвет редкий или заказной. Также разбитое стекло может стоить 5 тысяч рублей, а может и 100 тысяч.

К тому же, чтобы отменить наказание в виде лишения прав при незначительных повреждениях, нужно очень четко изложить в законодательном акте, что попадает под эти самые незначительные повреждения, и тут мы сразу упираемся в две проблемы. Первая описана выше – у каждой машины своя стоимость ремонта. Вторая заключается в невозможности определить цену ремонта и наличие возможных внутренних повреждений без разбора или специалиста. Как итог – с места ДТП начнут уезжать почти все, а это неправильно.

Еще одна причина, почему нельзя покидать место ДТП, заключается в необходимости установления виновного в аварии, а такое заключение не может вынести гражданское лицо, для этого просто необходимо обратиться в уполномоченные органы, чтобы сотрудник установил условия происшествия и вынес вердикт. К тому же, без данных второго участника, вы сможете починить автомобиль за счет его ОСАГО. Если виновный скрывается с места ДТП, он автоматически перекладывает свою ответственность и расходы за ремонт на невиновного участника.

Договариваться на месте о том, что «разъезжаемся и забываем» мы не рекомендуем, потому что никто не запрещает второму участнику вернуться на место аварии, встать точно также и вызвать ДПС, которые получат данные от первого водителя и объявят в розыск второго, которого и лишат прав в последствии.

Заключение