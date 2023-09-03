Можно ли покидать место ДТП самовольно
Достаточно часто бывают ситуации, в которых автомобиль получает незначительные повреждения и один из участников покидает место ДТП. Так делать категорически нельзя, давайте разбираться, почему именно.
При любом соприкосновении автомобилей, даже самом незначительном, необходимо вызывать сотрудников ДПС или составлять европротокол, если второй участник на месте. В России действует очень строгая норма, согласно которой, участника, покинувшего место ДТП, лишат водительских прав, даже если из повреждений реально одна царапина. Кто-то может назвать меру драконовской, но она необходима из-за того, что машина – сложное и дорогое устройство. И если на «Ладе» покраска одной царапины будет стоить несколько тысяч рублей, то на Mercedes - уже несколько десятков тысяч, особенно если цвет редкий или заказной. Также разбитое стекло может стоить 5 тысяч рублей, а может и 100 тысяч.
К тому же, чтобы отменить наказание в виде лишения прав при незначительных повреждениях, нужно очень четко изложить в законодательном акте, что попадает под эти самые незначительные повреждения, и тут мы сразу упираемся в две проблемы. Первая описана выше – у каждой машины своя стоимость ремонта. Вторая заключается в невозможности определить цену ремонта и наличие возможных внутренних повреждений без разбора или специалиста. Как итог – с места ДТП начнут уезжать почти все, а это неправильно.
Еще одна причина, почему нельзя покидать место ДТП, заключается в необходимости установления виновного в аварии, а такое заключение не может вынести гражданское лицо, для этого просто необходимо обратиться в уполномоченные органы, чтобы сотрудник установил условия происшествия и вынес вердикт. К тому же, без данных второго участника, вы сможете починить автомобиль за счет его ОСАГО. Если виновный скрывается с места ДТП, он автоматически перекладывает свою ответственность и расходы за ремонт на невиновного участника.
Договариваться на месте о том, что «разъезжаемся и забываем» мы не рекомендуем, потому что никто не запрещает второму участнику вернуться на место аварии, встать точно также и вызвать ДПС, которые получат данные от первого водителя и объявят в розыск второго, которого и лишат прав в последствии.
Заключение
Если вам не повезло оказаться участником ДТП – действуйте строго по закону. Лучше всего, выставить знак аварийной остановки, включить «аварийку» и вызвать сотрудников ДПС, которые уже и решат, что вам делать дальше. Любые попытки обмануть систему могут привести к тому, что вас заставят некоторое время погулять пешком. Уважайте чужое время и чужие автомобили.