Каким может быть третье поколение Mercedes-Benz CLA

У новинки немецкого бренда будет как гибридная, так и полностью электрическая «начинка». На рынок новый CLA выйдет в 2025 году.

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Mercedes-Benz выпускает CLA с 2013 года, модель сменила генерацию в 2019-м. В начале текущего года седан и универсал пережили рестайлинг. Напомним, в ходе обновления четырёх- и пятидверка получили фирменную решётку радиатора прежней формы, но с рисунком в виде маленьких трёхлучевых звёзд, другой передний бампер с иными воздухозаборниками в нижней части, светодиодную оптику с по-новому оформленной линией дневных ходовых огней. Ещё автомобили снабдили новыми оригинальными колёсными дисками, а корма обзавелась новым световым рисунком фонарей.

На фото: актуальный седан Mercedes-Benz CLA

В настоящее время немецкий производитель продолжает разработку CLA третьего поколения. Сейчас проходят испытания прототипов будущей новинки на дорогах общего пользования: в конце прошлого месяца мы публиковали порцию свежих снимков замаскированного гибридного седана. На основании этих фотографий дизайнер испанского издания Motor.es создал рендерное изображение Mercedes-Benz CLA следующей генерации.

Судя по изображению, силуэт седана останется практически прежним: покатая крыша и заднее стекло с солидным наклоном плавно переходят в крышку багажника. Лобовое стекло тоже имеет солидный наклон, за счёт чего автомобиль выглядит спортивнее. Художник оставил седану выразительные выштамповки на капоте, а также снабдил его новыми фарами треугольной формы с тонкими полосками ходовых огней, проходящими по верхней грани.

Рендер Mercedes-Benz CLA нового поколения (электрическая версия)

На изображении видно, что фары соединены между собой светящейся полосой, которая проходит через всю ширину передней части по кромке заглушки на месте традиционной решётки радиатора (на рендере – полностью «зелёная» версия). В центре заглушки находится крупный логотип марки, от которого полукружьями расходятся фирменные маленькие трёхлучевые звёзды. В нижнюю часть переднего бампера интегрированы центральный и пара боковых воздухозаборников, украшенных элементами из чёрного пластика и хромированной полосой.

Не исключено, что у гибридной версии нового CLA будет более узнаваемая фамильная решётка радиатора, приближенная к грилю актуальной версии. Ожидается, что фонари у следующего седана тоже окажутся другой формы, но они, вероятно, по-прежнему будут заходить на крышку багажника. Есть вероятность, что они будут соединяться между собой широкой светящийся полосой (как у представленного в начале прошлого месяца Mercedes-Benz CLE).

На фото: салон актуального седана Mercedes-Benz CLA

Предполагается, что интерьер у «третьего» Mercedes-Benz CLA окажется «революционным». По версии издания, переднюю панель могут превратить в большой экран, объединяющий в себе три дисплея – виртуальный щиток приборов, центральный тачскрин современной информационно-развлекательной системы MBUX, а также сенсорный экран для переднего пассажира. Подобные решения немецкий производитель использует и сейчас, правда, их можно встретить у моделей «постарше», причём в топовых комплектациях.