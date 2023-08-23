Юрист рассказала, что делать, если водитель не заметил ДТП и уехал с места

Юрист Юлия Цветкова рассказала, что делать, если водитель пострадавшего в ДТП автомобиля покинул место происшествия. Как сообщает журнал Auto.ru, вызывать ГИБДД все же придется.

Эксперт ответила на вопрос одного из автомобилистов. Сдавая задом, он задел проезжавшую мимо машину, оставив на ней небольшую царапину. Однако пострадавший водитель не остановился и уехал.

Юрист отметила, что такие ситуации — не редкость. Порой водители не замечают незначительных повреждений и покидают место аварии. Однако если они есть, то нужно остановиться и вызвать ГИБДД — это требование закона. При этом заполнить европротокол в такой ситуации не выйдет — для него нужны оба участника аварии.

Приехавшие на место сотрудники ДПС составили бы протокол и зафиксировали бы факт оставления вторым водителем места столкновения — это запрещено законом. Вне зависимости от того, кто виновник аварии, автомобилисты не должны покидать место ДТП.