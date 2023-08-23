Реанимация кондиционера своими силами. Инструкция от автолюбителя

Решил промыть эти агрегаты своими силами, потому что работа эта трудоемкая и дорогостоящая. В автосервисе ее делают со снятием переднего бампера, конденсатора, радиатора и со сливом охлаждающей жидкости, а рекомендуется подобную операцию делать хотя бы раз в два года.