Реанимация кондиционера своими силами. Инструкция от автолюбителя
Сэкономить на дорогостоящих работах по промывке и обойтись без снятия агрегатов поможет простое в изготовлении приспособление.
"За четыре года эксплуатации кроссовера Renault Kaptur снизилась эффективность работы кондиционера в жару. Отметил нарушение теплообмена в его конденсаторе, вызванное засорением его самого и радиатора системы охлаждения двигателя, так как они стоят друг за другом и обдуваются одним вентилятором.
Решил промыть эти агрегаты своими силами, потому что работа эта трудоемкая и дорогостоящая. В автосервисе ее делают со снятием переднего бампера, конденсатора, радиатора и со сливом охлаждающей жидкости, а рекомендуется подобную операцию делать хотя бы раз в два года.
Для промывки изготовил приспособление из медной трубки диаметром 10 мм и длиной около 800 мм. Один конец трубки раcплющил молотком и просверлил 4 отверстия диаметром 1 мм, другой конец соединил гибким шлангом и хомутами с аккумуляторной мини-мойкой высокого давления. Радиаторы удалось промыть на отлично, и теперь кондиционер радует прохладой". А. Ивин, г. Волгоград