Названы плюсы и минусы иранских автомобилей
Автоэксперт Артем Бобцов в беседе с BFM.ru перечислил преимущества и недостатки иранских автомобилей.
Как ранее писал портал Autonews, в Россию ввезут три новых машины из Ирана. Речь идет о концерне Saipa. Уже осенью стартуют продажи автомобилей данного бренда.
Бобцов считает, что среди достоинств таких машин — цена. Он отметил, что поставки в Россию иранских автомобилей получаются выгоднее, чем поставки аналогичных моделей из Китая.
«Плохая новость в том, что все равно это машины самобытные, имеют своеобразный дизайн, старые моторы, которые даже по удельной мощности очень сильно уступают даже вазовским моторам», — указал собеседник.
Ранее Autonews.ru со ссылкой на дилерский центр Major Auto писал, что стоимость иранского седана IKCO Tara составит до 1,9 млн рублей. Представители дилера отметили, что столько будет стоить самая дорогая комплектация. Базовой версии автомобиля дадут антиблокировочную систему тормозов (ABS), электростеклоподъемники, мультимедийную систему, круиз-контроль и систему контроля давления в шинах.