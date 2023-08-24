Названы плюсы и минусы иранских автомобилей

Автоэксперт Артем Бобцов в беседе с BFM.ru перечислил преимущества и недостатки иранских автомобилей.

Как ранее писал портал Autonews, в Россию ввезут три новых машины из Ирана. Речь идет о концерне Saipa. Уже осенью стартуют продажи автомобилей данного бренда.

Бобцов считает, что среди достоинств таких машин — цена. Он отметил, что поставки в Россию иранских автомобилей получаются выгоднее, чем поставки аналогичных моделей из Китая.

«Плохая новость в том, что все равно это машины самобытные, имеют своеобразный дизайн, старые моторы, которые даже по удельной мощности очень сильно уступают даже вазовским моторам», — указал собеседник.