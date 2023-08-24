Почти Ford Explorer: тест-драйв Changan CS95

Пять метров длины, семь мест, простор на заднем сиденье и солидный багажник – все это предлагает флагманский Changan CS95. У нас машина появилась весной, однако рекордов по продажам не ставит. В чем же причины?

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Недавно в наших руках побывала еще одна модель этого китайского производителя – CS85. Кроссовер показался несколько противоречивым с технической точки зрения, а претенциозная внешность с «баварскими нотками» в сочетании с нынешними ценами окончательно сбивает прицел, и ты невольно начинаешь сравнивать автомобиль с немецким премиумом. В случае с CS95 планку можно не задирать до космических высот: посмотрите на «девяносто пятый» в профиль – ничего не напоминает? Да-да, этот тот же форм-фактор, что и у некогда любимого в народе Ford Explorer. При всем уважениии к Форду, допрыгнуть до американского уровня автомобилестроения все же попроще, чем до немецкого. Удалось ли это «девяносто пятому»?

О, сколько нам открытий чудных...

Как и в случае с CS85, внешне 95 не производит фурор. В принципе, неудивительно: китайские товарищи к нам нередко везут, скажем так, «проверенные временем» модели. Вот и CS95, дебютировавший в 2016 году на моторшоу в Гуанчжоу, претерпел уже два рестайлинга – в 2018 и 2022 году. У нас в продаже версия 2018 года, поэтому-то дизайн революционным назвать сложно. Впрочем, переверни галочку на логотипе на 180 градусов и включи воображение: чем не Acura MDX тех же лет выпуска?

Внутри похожая история: никакой тебе футуристической стилистики, все в духе быстро увядающей моды минувшей пятилетки. Микс тачскрина и физических кнопок плюс куча глянцевых поверхностей, моментально покрывающихся отпечатками пальцев. Однако с точки зрения эргономики вопросов не возникает – все органы управления на привычных местах, поэтому осваиваешься в салоне легко. Разве что к обзорности с водительского места есть вопросы.

Нет, с салонным зеркалом заднего вида как раз все в порядке. Как ни парадоксально, дело в больших внешних зеркалах и их расположении – они съедают такой сектор обзора при поворотах, что за ними запросто может потеряться пешеход или мотоциклист. Вот и приходится вытягивать шею. Кстати, зеркала нельзя запрограммировать на автоматическое складывание при запирании дверей, «прижать уши» получится, лишь повернув барашек в блоке настройки положения. Экономия на копеечном, но приятном решении удивительна.

После каждого тест-драйва китайской техники в мою копилку трудностей перевода падают новые и новые сокращения и фразы из инструкций и буклетов и с мониторов. Конечно, теперь с этим существенно лучше, чем на заре экспорта в Россию «китайцев». В середине нулевых встречались такие феноменальные и таинственные пассажи, как «антиторможущая до смерти система ABS», «остерегающаяся воров система двигателя», «электрическое слуховое окно» или «антиголовокружащееся внутреннее зеркало обратного вида против головокружения».

В предвкушении новых открытий я полез в меню Чангана (тут китайцы должны бы отыграться – вообще-то правильно название читается Чанъань, но язык не очень поворачивается) и расстроился: русского-то здесь и нет! Из доступных – китайский, арабский и английский. Говорят, русификацией занимаются, и на дилерских машинах она присутствует, но мне от этого не легче.

Надо сказать, что с точки логики в меню все в порядке – найти нужные настройки на английском не составляет никаких проблем, отклик дисплея и графика тоже достойные. Но и тут меня ждал сюрприз. Машина запрограммирована на предупредительное пиликанье при превышении скорости в 120 км/ч, и как я ни старался, найти отключение в меню не смог. Сдавая CS95, поинтересовался, где же деактивируется зуммер. Оказывается, это можно сделать только на станции, подключив к CS95 сканер.

Вагон и маленькая тележка

Примерно так можно описать салон CS95 с точки зрения пространства. Во втором ряду места хватает и троим, благо трансмиссионного тоннеля на полу нет. Жаль, уровень пола чуть высоковат. В пятиместной конфигурации за спиной пассажиров второго ряда остается еще 418 литров объема багажника. При погрузке будьте осторожны: электропривод не имеет функции регулировки высоты поднятия двери, а максимальная такая, что при росте 178 см я спокойно приходил в дверь головой. А еще тут нет задней полки. Продолжаем удивляться: это, как выяснилось, допоборудование.

Багажник правильной формы, но мелковат, поскольку вместо подпола в нем прячутся сиденья третьего ряда. Пара детей усядется здесь неплохо, особенно если двинуть вперед сиденья второго ряда. А еще в CS95 реально можно спать: если сложить второй ряд, то получается идеально ровная площадка, достаточная для полноценного двуспального места.

Вероятно, американская школа повлияла и на проектировщиков сидений. Они тут очень приятные, что относительная редкость на «китайцах». Мягкие и уютные, но с заметной боковой поддержкой, выраженным поясничным подпором, солидным диапазоном продольного перемещения, электроприводом, памятью и даже вентиляцией. Увы, поддув даже на второй скорости откровенно слабоват. А это что за пятачок рядом с блоком памяти? Так это же обогрев сидений – дилерская опция. Да-да, в «девяносто пятом» штатно нет обогревов сидений, а руль и задний диван и вовсе безальтернативно «холодные».

Точечные настройки и странности комплектаций на этом не заканчиваются. Например, в списке оборудования числится массаж передних сидений, хотя по факту в машине его не оказалось. Говорят, тоже может быть установлен при покупке.

С электронными помощниками все неплохо: есть и толково работающий адаптивный круиз-контроль, и системы автоторможения и предотвращения боковых столкновений при движении задним ходом. Имеется и россыпь ассистентов, но пассивных: в частности, предупреждения о выходе из полосы и фронтальном столкновении.

Да и по части приятных мелочей все хорошо: трехзонный климат-контроль, интегрированный видеорегистратор (360°), очень недурная аудиосистема класса Hi-End с 10 динамиками от легендарного Pioneer, панорамная крыша с люком, контурная подсветка, естественно, цифровая приборка диагональю 10,25 дюйма с набором дизайнерских предустановок и индукционная зарядка – правда, чтобы достать с площадки телефон, приходиться лезть в щель между основанием подлокотника и крышкой либо открывать ее.

Новый поворот

Первые же километры по городу позволяют сделать вывод: сочетание двухлитрового турбомотора и классического гидромеханического автомата японской Aisin, может, и неидеально, но точно приятнее, чем тандемы турбо+робот на большинстве китайских конкурентов. Да, переключения не рекордно быстры (хотя в спортивном режиме скорострельность заметно лучше), случаются и толчки при переходе на пониженные, когда подкатываешься к светофору, но все это некритично.

Мотор уверенно тянет на любых оборотах, благо момент в 360 Нм он развивает в диапазоне 1750-3500 об/мин, а к 5500 оборотов выходит уже на пиковые 220 л.с. В Китае мотор выдает на 13 сил больше, зато наша версия может питаться 92 бензином. Расход топлива для машины такой массы и мощности умеренный – при аккуратном педалировании можно балансировать на грани 10 литров на сотню. Понятно, что зимой в пробках этот показатель придется умножать на полтора.

Понравилась и подвеска, и тормоза. Кроссовер не склонен к раскачке, при этом большинство неровностей отрабатывает мягко и пушисто, разве что перед пластиковыми лежачими полицейскими все же лучше притормаживать. Замедление удобно дозировать благодаря «вязкой» педали тормоза, и движение даже в городском цикле естественным образом получается плавным и неутомительным для пассажиров.

На мокром асфальте удалось оценить все прелести подключаемого полного привода. Момент на задние колеса отбирает многодисковая муфта NexTrac от BorgWarner (ее же используют Haval и Geely), причем делает это в режиме Auto незаметно, так что скользкие повороты проходишь уверенно и спокойно. Система, кстати, проверенная, по части надежности хлопот не доставляет.

Покупатель всегда прав?

Одним словом, после нескольких дней общения с «девяносто пятым» расставаться с ним не хотелось. Недаром Changan стабильно входит в тройку лидеров по продажам в Китае, а недавно по результатам опроса известного аналитического агентства J.D. Power бренд занял первое место в КНР среди китайских автопроизводителей в рейтинге удовлетворенности клиентов (SSI 2023). Так почему же у нас за первые полгода 2023-го Changan продал всего 11267 автомобилей, тогда как Geely реализовала 25 880, Haval – 39852 штуки, а концерн Chery и вовсе 46 970 автомобилей?

Отчасти дело в отсутствии локализации и, как следствие, странностях в оснащении. Наверняка есть проблемы и с логистикой, и с «политикой партии». Свой покупатель у марки есть, и все импортированные автомобили раскупаются. Похоже, до недавнего времени Changan не стремился ставить рекорды, хотя потенциал у этой подконтрольной китайскому государству компании огромен, а в модельном ряду имеются более современные модели серии UNI и такие вкусные штучки, как Avatr 11.

Пока Changan раскачивается, рыночное место почившего Эксплорера стремятся занять другие «китайцы». И небезуспешно. Если за единственную доступную комплектацию Changan CS95 просят 4,25 миллиона, то GAC GS8 второго поколения оценен в 3,5-4,1 млн рублей (по факту дилеры не стесняются накинуть сверху неслабую маржу). GAC близок по длине (4980 мм), выдает 248 сил, снятых с турбомотора 2,0, также оснащен автоматом Aisin (но 8-ступенчатым) и полным приводом. Машина предлагает медиасистему с монитором диагональю 14,6 дюйма, проекционный дисплей и трехзонный климат-контроль, адаптивный головной свет.

Привод на все колеса и семиместный салон есть и у Chery Tiggo 8 Pro Max. Эта модель компактнее (4722 мм длины), оснащена мотором 1,6 на 186 л.с. в сочетании с роботом, но и цена приятнее – 3,59-3,71 млн рублей, и оснащение достойное: шесть подушек безопасности, система кругового обзора в стартовой версии, набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль.

Exeed TXL тоже скромнее по размерам (4780 мм), но также полноприводный, а на выбор предложены моторы 1,6Т и 2,0Т отдачей 186 и 197 л.с. соответственно. Стоит TXL уже 4,25 и 4,65 млн в зависимости от мотора, но упакован под завязку.

Наконец, свежий игрок – Jetour X90. Этот кроссовер чуть компактнее «девяносто пятого» (4858 мм) и предложен лишь в пятиместном варианте, зато по мощности в топовой 2-литровой версии выдает аж 244 л.с., а стоит при этом 3,7 миллиона рублей. Из минусов – придется смириться с отсутствием адаптивного контроля и полного привода.