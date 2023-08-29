Runflat: что это за резина и чем отличается от обычной

Покрышки играют ключевую роль в безопасности и комфорте на дороге. Одним из инновационных решений в этой области в свое время являлась технология RunFlat, позволяющая автомобилю продолжать движение даже при полной утечке воздуха из колеса. Но что именно такое RunFlat и каковы плюсы и минусы технологии?

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Что такое резина RunFlat

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RunFlat – это технология шин, которая позволяет ехать на сдутом колесе. Вместо того чтобы останавливаться на обочине и менять колесо, водитель может продолжить движение на определенное расстояние с невысокой скоростью. Сам термин "RunFlat" можно перевести как "езда на плоском колесе". Датой изобретения данной технологии следует считать 1974 год, когда крупные производители автомобильных шин начали исследования в этом направлении. Однако массовое применение и распространение технологии началось лишь в 2000-х годах.

Pirelli

Как работает технология RunFlat

Чуть выше мы сказали, что на таких покрышках можно передвигаться даже при полной потере давления, но за счет чего это происходит? Обычная покрышка тут же сдувается, машина садится на обод диска и дальнейшее движение невозможно. Как минимум – это опасно, и вы уничтожите шину. А может случиться вещь еще хуже, которая называется «разбортовка колеса», и тогда вы попадаете не только на новую покрышку, но еще и на ремонт диска, которым пропахали асфальт. Если же шины изготовлены по технологии RunFlat, то борта усилены и не проминаются даже под весом целой машины. Если у вас низкопрофильная резина, то беглым взглядом вообще не определить, что она спущена в ноль. Вы об этом узнаете только после того, как сработают датчики потери давления в колесах.

Dunlop

Именно поэтому с массовым появлением этой резины в большинство машин перестали класть запасное колесо, а из некоторых убрали и «докатку». Какой смысл возить с собой тяжелое колесо, которое потом нужно еще и самостоятельно ставить на машину, возможно под проливным дождем или в ужасный холод. Гораздо проще, увидев предупреждение о снижении давления, просто поменять маршрут, заехать на ближайшую шиномонтажку, и, попивая кофе наблюдать, как мастера ремонтируют колесо.

Поддается ли RunFlat ремонту

Шины с технологией RunFlat поддаются ремонту даже лучше, чем обычные колеса, потому что они намного выносливей и не так боятся боковых порезов. Конечно, их тоже можно уничтожить, но придется постараться. Если же речь идет про обычные проколы, то никаких отличий от классических покрышек нет вовсе – жгут и поехали дальше.

Плюсы резины RunFlat

Теперь, когда мы разобрались, что это за шины и с чем их едят, давайте подобьем сначала плюсы, а потом и минусы, которые тоже имеются.

Безопасность движения

В случае прокола шины водитель может продолжить движение, избегая риска остановки в потенциально опасных местах. Это не просто удобно, но еще и добавляет спокойствия и уверенности за рулем, потому что вы знаете, что пробитое колесо точно не станет проблемой.

ТАСС

Удобство и экономия денежных средств

Нет необходимости менять колесо на дороге - вы можете сделать это совершенно спокойно в штатном режиме. А значит вам не придется вызывать эвакуатор, чтобы спасти шину, и вы сэкономите сколько-то тысяч рублей.

Экономия места

Отсутствие необходимости в запасном колесе позволяет экономить пространство в багажнике. Если у вас большой джип, у которого колесо висит под задним бампером или на двери – вам все равно. Но если у вас небольшое двухдверное купе, то для вас это очень важный момент.

Более высокая износостойкость

Благодаря усиленной конструкции шины RunFlat могут выдерживать большую нагрузку. При наезде на серьезное препятствие колесо не лопнет, а просто может появиться небольшая выпуклость, именуемая грыжей. На скорости это может спасти жизнь, особенно при повреждении переднего колеса.

Минусы резины RunFlat

Вот мы и добрались до минусов резины с технологией RunFlat, и, как вы сейчас сами убедитесь, их не мало.

Цена

Шины RunFlat всегда сильно дороже стандартных. Если обычная покрышка стоит 10 000 рублей, то такая же, но с технологией RunFlat, обойдется уже в 15 000. Но тут стоит учесть, что RF-шины ходят намного дольше и их практически невозможно убить.

Жесткость

А вот это уже серьезная проблема, скорее всего, самая большая. Из-за усиленных боковин шины намного жестче, чем классические, что заметно влияет на комфорт. Те кочки, которые вы не особо замечая переезжали на классической резине, на RF при такой же скорости будут пробивать подвеску до отбойников. Но снижение комфорта – лишь часть проблемы. Как вы уже догадались, страдает подвеска, которая будет чаще приходить в негодность. В основном будут разбиваться сайлентблоки, которые придется менять. Также могут заминаться сами колесные диски, а их выправление тоже стоит денег.

Ухудшение управляемости

Если вы углубитесь в изучение этого вопроса, то узнаете, что покрышек из спортивных линеек от того же Michelin с технологией RF просто нет. Это связано с тем, что такая резина намного жестче и из-за усиленной боковины в повороте не кренится, в то время как обычная мягкая спортивная резина в повороте заминается и как бы «обнимает» асфальт. Снижение управляемости вовсе не критичное, а если говорить про городское движение, то вы этого вообще не заметите, но факт есть. Также вы не будете понимать текстуру асфальта под колесами, потому что из-за своей жесткости они практически не передают ощущения на рулевое колесо. Все это в сумме делает их не лучшим выбором для гонок.

Pirelli

Увеличение веса

RF-шины заметно тяжелее аналогов, а значит неподрессоренные массы увеличиваются, что снижает плавность хода автомобиля, его управляемость и динамические показатели.

Ограниченная дистанция

У вас есть около 50-100 километров на скорости не выше 60-80 км/ч, чтобы отремонтировать или заменить резину. Точные характеристики зависят от конкретного производителя и модели.

Спецификация

Не все автомобили оснащены сенсорами давления шин, необходимыми для определения потери давления. Так как визуально проблему можно не определить, производители такой резины запрещают использовать ее на машинах без специальных датчиков.

Обслуживание

Все шиномонтажки всегда увеличиваю стоимость работ для резины с технологией RunFlat. Раньше это было оправданно, потому что только дорогие станки могли снимать такую резину с диска. Сегодня этой проблемы не существует, и все станки давно адаптированы, но прайсы никто, конечно же, не изменил. К ценам на снятие и установку обычной резины смело прибавляйте около 20%.

Заключение