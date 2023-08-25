Почему «пинается» АКП: 7 проблем и решений

Не всегда толчки и рывки вызваны неисправностями коробки. Иногда они происходят из-за поломок других узлов и агрегатов.

1. Изношены опоры силового агрегата

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При резком изменении крутящего момента на выходном валу силовой агрегат будет ощутимо дергаться. И эти рывки некоторые ошибочно принимают за неисправность коробки.

Из-за особенностей компоновки пинки при изношенных опорах особенно чувствительны на переднеприводных автомобилях с поперечно установленным двигателем.

2. Люфты в трансмиссии автомобиля

Ошибочно принять за неисправность АКП можно характерные рывки при переключениях, когда «выбираются» люфты в изношенных соединениях трансмиссии. Зазоры увеличиваются в шарнирах и шлицевых соединениях карданного вала, ШРУСах, шестернях главной передачи и дифференциала.

Чаще такие подергивания появляются на задне- и полноприводных автомобилях.

В конструкции карданного вала часто используется резинометаллическая муфта. Если ее элементы изнашиваются, появляется ощутимый люфт. И при резком нажатии на акселератор или, наоборот, при сбросе газа возникает ощутимый пинок.

3. Неисправен двигатель

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Перебои в работе мотора возникают из-за пропусков воспламенения в цилиндрах. Это не тот случай, когда двигатель «троит» (и один цилиндр не работает совсем), а тот, когда после несколько рабочих циклов случается холостой. Это происходит либо из-за перебоев в работе форсунок, либо из-за пропусков искрообразования.

Часто причину можно найти с помощью простого сканера типа ELM327. Но в некоторых случаях требуется углубленная диагностика с применением профессионального оборудования.

Другой причиной нестабильной работы мотора может быть неправильная работа системы вентиляции картера.

Есть хороший способ определить, кто «пинается»: мотор или АКП. Зафиксируйте передачу (например, переведите коробку в ручной режим) и прибавляйте и убавляйте газ. Почувствуете подергивания – значит, неисправен двигатель.

4. Неоптимальная температура рабочей жидкости

Рабочая температура жидкости в АКП — 50-90°С. В этом случае передачи меняются плавно и четко.

При отрицательных температурах на непрогретой коробке рывки при переключениях – обычное дело.

«Пинаться» автомат может и при перегретой жидкости (температура 120°С и выше).

Нужно следить за чистотой радиаторов, а также контролировать температуру рабочей жидкости. Это можно делать через сканер типа ELM327 или обратиться в сервис.

5. Мало или много жидкости

Как высокий, так и низкий уровень жидкости в АКП может привести не только к сбоям при переключениях, но и к выходу агрегата из строя.

Если уровень жидкости больше нормы, она может вспениться. Насос не создаст нужного давления, что приведет к сбою в работе фрикционов.

То же самое происходит и при низком уровне, когда автомобиль стоит на уклоне либо резко разгоняется или тормозит.

Поэтому важно правильно выставить уровень жидкости при замене. И внимательно следить, нет ли утечек.

6. Нечеткая работа привода

На многих автомобилях от селектора к коробке протянут трос в оболочке. Нередко этот привод теряет подвижность из-за коррозии.

И тогда при включении «драйва» привод на коробке может оказаться между D и N, и в движении силовой агрегат будет постоянно перескакивать из одного режима в другой. А значит, толчки и пинки гарантированы.

7. Сбои в гидравлике

Работа АКП завязана на срабатывании тех или иных фрикционов, которые замыкаются под воздействием давления рабочей жидкости. Например, при переключении передач вверх одновременно должен распускаться фрикцион низкой передачи и замыкаться фрикцион высокой. При малейшем рассогласовании возникают рывки при переключении передач.

Причиной может стать износ или подвисание редукционного клапана жидкостного насоса либо повреждения на определенной линии давления, которая идет от насоса до исполнительного цилиндра и включает в себя клапаны, соленоиды, регуляторы давления и гидроаккумуляторы (у старых коробок).