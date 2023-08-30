Интересные машины, созданные изначально для военных целей

Достаточно большое количество автомобилей, которыми можно пользоваться в гражданской жизни, изначально создавалось для военных, а потому обладают специфической внешностью. Но иногда это лишь привлекает новых поклонников, которые хотят выделяться на дорогах. Давайте поговорим о таких машинах.

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Toyota Mega Cruiser

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Toyota Mega Cruiser — это внедорожник, который производился и продавался в Японии 1990-х и начале 2000-х. Этот автомобиль, визуально аналогичный популярному Hummer H1, был разработан в основном для военных и специальных подразделений и изначально не имел гражданской версии. Но огромное количество потенциальных клиентов, заявивших о своем желании купить самый большой японский внедорожник, заставили компанию пересмотреть свой подход.

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Mega Cruiser примечателен габаритами, прочной конструкцией и высокой проходимостью. Основной акцент был сделан на надежность и способность преодолевать сложные участки местности. Это настоящий «тяжеловес» в мире SUV от Toyota. Двигатель объемом 4,1 литра развивал мощность 170 л.с., что позволяло набирать достаточно большую скорость и преодолевать серьезные препятствия. Из-за огромных габаритов задний мост сделали подруливающим – эта фишка массово дошла до современных люксовых машин лишь в 2010-х годах. Для сохранения устойчивости, подруливание отключалось на скоростях выше 40 км/ч – все было продумано.

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Несмотря на репутацию мощного и надежного внедорожника, Toyota Mega Cruiser не стала широко популярной за пределами Японии из-за высокой стоимости.

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Jeep Wrangler

Jeep Wrangler — это легендарный американский внедорожник, производство которого началось в 1986 году. Однако его корни уходят глубже в историю, так как он является прямым наследником Jeep CJ, который, в свою очередь, базировался на оригинальном военном Jeep Willys MB. Нужно отметить, что базово современный вариант не сильно отличается от исходника, хоть и стал сильно комфортабельнее и дороже.

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Willys MB был разработан во времена Второй мировой войны и стал неотъемлемой частью арсенала союзников с 1944 года. Этот военный автомобиль был известен своей надежностью, простотой и отличной проходимостью. У базовой версии не было даже дверей – считалось, что на войне в них нет необходимости, потому что они мешают быстро покинуть салон.

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Современный Jeep Wrangler сохранил дух оригинального Jeep, став своеобразным символом приключений и свободы. При одном только взгляде на машину сразу понимаешь – американец. Его уникальный дизайн, отличная проходимость и гибкость в модификациях сделали его весьма популярным в мире.

УАЗ-469

А вот и легенда из СССР - УАЗ-469, советский внедорожник, производство которого началось в 1971 году на Ульяновском автомобильном заводе. Этот автомобиль разработывали прежде всего для армии, благодаря чему он получил выдающуюся проходимость, простоту в обслуживании и надёжность.

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УАЗ-469 активно использовался в Советской армии и экспортировался в 80 стран мира. Он стал символом надежности и выносливости в трудных условиях внедорожья. Кроме военного использования, автомобиль также был популярен среди гражданских пользователей, особенно в удаленных и труднодоступных районах страны.

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Невозможно не отметить, что автомобиль не только производится по сей день, но особо и не изменился. Были внесены некоторые технические и декоративные изменения, но в целом – это машина из 1971 года, и в этом ее ценность, и ее проклятье.

Beijing BJ 212

Beijing BJ 212 — это китайский внедорожник, производство которого началось в 1965 году на заводе Beijing Automobile Works. Автомобиль разработан в основном для использования в национальной армии Китая, а его дизайн и конструктивные решения основаны на советских УАЗ-469 и УАЗ-69.

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Благодаря своей универсальности, надежности и хорошей проходимости BJ 212 быстро стал популярен не только в военных, но и в гражданских кругах. За годы существования автомобиль прошел множество модификаций и обновлений. В рядах армии автомобиль использовался до 2008 года, после чего был заменен обновленным BJ 2022.

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Mercedes-Benz Gelandewagen

А вот это уже немецкая легенда, которая не только дожила до наших дней, но и превратилась из военного в люксовый внедорожник. Mercedes-Benz Gelandewagen, также известный как G-Class или просто G-Wagen, начал производиться в 1979 году. Он изначально был разработан по заказу Шаха Ирана для военных нужд, и впоследствии стал использоваться многими армиями по всему миру из-за своей надежности и превосходной проходимости.

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Это сегодня «гелик» трудно представить сидящим по самые ноздри в болоте из-за его люксового статуса, а 30-40 лет назад он только для этого и использовался. Даже по квадратным «хаммероподобным» формам понятно, что он разрабатывался не для тесных европейский улочек, а чтобы прорываться сквозь леса, реки и пустыни.

Нужно отметить, что актуальная версия хоть и стала совершенно иным транспортным средством, но и сохранила выдающиеся ходовые качества. На сегодняшний день Mercedes-Benz Gelandewagen является одним из самых статусных и дорогих внедорожников в мире с богатой гаммой мощный турбированных двигателей с отдачей более 500 л.с.

Lamborghini LM002

Lamborghini LM002 является уникальным внедорожник, производство которого началось в 1986 году. Это был неожиданный проект для марки, известной спортивными автомобилями с принципиально иной идеологией. LM002 изначально был разработан как военное транспортное средство с очередными хаммероподобными формами. Проект, изначально известный как "Cheetah", начал разрабатываться в 1970-х годах для потенциального использования армией США, однако в итоге не был принят на вооружение, так как первый же созданный образец сломался во время армейских испытаний. Позже LM002 все же нашел применение в армии Саудовской Аравии и Ливии.

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Внедорожник LM002 привлекал внимание мощным двигателем V12, который был взят со спортивных автомобилей Lamborghini, а также своей впечатляющей проходимостью и интерьеров с использованием кожи, и других качественных материалов. Двигатель развивал дикие по тем временам 444 л.с. и разгонял машину до сонти за 7,8 секунды. Несмотря на военные корни, автомобиль быстро стал популярен среди знаменитостей и состоятельных людей, желающих обладать эксклюзивным внедорожником. Были версии, которые создавались специально для арабских шейхов и использовали моторы от яхт объемом 7,2 литра.

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Hummer H1

Hummer H1 — это мощный американский внедорожник, производство которого началось в 1992 году. Этот автомобиль прямо происходит от High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV), известного как "Humvee", который был разработан для нужд армии США в 1980-х годах. Этот уникальный автомобиль был изначально приспособлен к совершенно разным испытаниям, включая самостоятельное десантирование с воздушного судна. Военный Hummer обладал очень скромным двигателем, в отличие от того же Lamborghini LM002, и разгонялся до сотни за вечные 17,3 секунды без загрузки. Можно предположить, что с кузовом, загруженным солдатами и вооружением, машина не достигала скорости в сто километров в час даже за 20 секунд.

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HMMWV быстро завоевал репутацию надёжного и проходимого военного транспортного средства, и после его успешного использования в операциях, таких как Операция "Буря в пустыне", было решено создать гражданскую версию — именно так появился Hummer H1. Гражданская версия не сильно отличалась от военной – в этом была фишка. Конечно, исчезли бронированные окна, отверстия для стрельбы и места для хранения оружия и гранат, но общая концепция и визуальный облик сохранили максимально близкими к оригиналу.

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ГАЗ «Тигр»

Если вы думали, что отечественные разработки остановили на «уазике» из 70-х – вы ошибались. У нас есть «Тигр» — российский бронированный внедорожник, производство которого началось в 2007 году на заводе ГАЗ. Автомобиль был разработан прежде всего для военных и специальных подразделений, и до сих пор активно используются в составе Вооруженных Сил Российской Федерации. Обладает огромным количеством модификаций, в том числе с экспортным вариантом. Активно использовался в Китае, где был создан еще отдельный ряд модификаций под местные нужды. Также производился в Канаде на основе экспортной лицензии, только назывался Streit Group Falcon-APC.

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«Тигр» примечателен высокой проходимостью, бронезащитой и способностью перевозить вооруженный личный состав на большие расстояния в различных климатических условиях. Этот автомобиль был задействован в ряде военных операций и миротворческих миссий, подтверждая надежность и эффективность.

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Есть и обычная версия, лишенная брони и всего военного оборудования - ГАЗ-23304, который легко можно купить на www.auto.ru. Но даже от гражданской версии не стоит ожидать комфорта – это все еще военный автомобиль, просто без спецобордования.

Заключение