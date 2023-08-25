Эксперт: в автомобиле от аптечки и огнетушителя больше вреда, чем пользы

Новые законы, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года, смогут упростить жизнь автовладельцам и сделают поездки на машинах безопаснее. Таким мнением в беседе с телеканалом «360» поделился автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин.

В частности, он поддержал отмену штрафов за то, что в автомобиле нет аптечки и огнетушителя. По мнению эксперта, эти предметы могут принести больше вреда, чем пользы. Так, он отметил, что огнетушитель в большинстве случаев не сможет помочь, если автомобиль загорелся.