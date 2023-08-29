Давление в шинах не должно быть больше или меньше рекомендованного производителем машины. Иначе автомобиль будет плохо слушаться руля, хуже тормозить, да и сами покрышки начнут быстро изнашиваться. Сегодняшняя стоимость нового комплекта шин может шокировать автовладельца. Какое давление должно быть в шинах и как часто его надо проверять ― в материале NEWS.ru.

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Какое давление в шинах считается нормальным

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Какое давление должно быть в шинах автомобиля, решает не мастер в автосервисе, не водитель и даже не производитель покрышек. Это ответственность разработчика автомобиля.

Чаще всего производители современных легковых автомобилей и кроссоверов указывают, что давление должно быть 2,1–2,3 бара (иногда говорят атмосферы). Однако лучше всего уточнить эту информацию: данные о рекомендованном давлении пишут в инструкции по эксплуатации и на наклейке. Последнюю обычно можно найти на лючке топливного бака, на стойке двери, на крышке багажника или в бардачке — зависит от конкретной модели.

В чем обычно измеряют давление в шинах

В России чаще всего можно услышать термин «атмосфера» (кг/кв. см) или «бар». В таблицах и инструкциях такие обозначения, как килопаскали (kPa) и фунты на квадратный дюйм (psi, или pound per square inch). Таким образом, в рекомендации может быть указано: kPa 220, bar 2,2, psi 32.

Килопаскали в бары и атмосферы перевести легко. Нужно лишь отнять от kPa два порядка. То есть 220 kPa ― это 2,2 бара или атмосферы (1 бар равен 0,986923 атмосферы, то есть оба показателя практически равны).

А вот пересчитать давление в фунты на квадратный дюйм (psi) сложнее. Для этого нужно помнить, что:

1 бар = 14,5038 psi

1 psi = 0,0689 бара

Таким образом, получается, что:

2 бара = 29 psi

2,1 бара = 30 psi

2,2 бара = 32 psi

2,3 бара = 33 psi

2,4 бара = 35 psi

2,5 бара = 36 psi

2,6 бара = 38 psi

Может ли отличаться давление в передних и задних колесах

Давление в колесах может отличаться: иногда в передних оно должно быть чуть меньше, чем в задних, а иногда ― наоборот. Все зависит от конструкции машины и того, сколько человек сидит в салоне. Дело в том, что обычно производители рекомендуют менять давление в задних колесах в зависимости от нагрузки: чем больше пассажиров и груза, тем выше давление. Так, если в машине сидит 5 человек, а багажник доверху набит вещами, то давление обычно рекомендуется повысить на 0,1–0,5 атмосферы (10–50 kPa).

Давление в шинах зимой и летом: есть ли разница

Производители автомобилей не разделяют рекомендации по давлению в шинах в зависимости от времени года и температуры воздуха за бортом. Однако некоторые шинные компании рекомендуют в холодное время года (когда на улице ниже минус 10 градусов) немного подкачивать колеса и прибавлять 0,1–0,2 атмосферы (10–20 kPa). Важно учитывать, что зимой давление в шинах надо проверять не в теплом гараже, а на улице.

Когда нужно спускать шины

В покрышках всегда надо поддерживать рекомендованное давление. Однако есть исключение. Например, зимой при движении по снегу или летом на бездорожье порой шины лучше все же спустить. Благодаря этому пятно контакта покрышки с покрытием значительно увеличится, что повысит проходимость.

Спускать шины надо не более чем на 1 атмосферу. В противном случае возрастает риск разбортирования колеса во время движения. И долго ехать на полуспущенных колесах нельзя. Как только автомобиль окажется на твердом покрытии, то шины нужно подкачать.

Чем опасно высокое или низкое давление в шине

За правильным давлением в покрышках надо следить хотя бы из-за экономии. Ведь если колеса сдулись примерно на 20% от нормы ― то есть потеряли, например, 0,4 атмосферы ― то их ресурс сокращается на 20%. А если речь идет о потери 30% давления, то покрышки будут служить уже на 50% меньше. То есть они пройдут не условные 80 тыс. км, а всего 40 тыс. км. Затем придется покупать новые. Кроме того, при недокачанных покрышках растет расход топлива.

Неправильно накаченные колеса сильно влияют на безопасность. Например, эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC пришли к выводу, что если давление хотя бы в одном колесе меньше рекомендованного на 1 атмосферу, то тормозной путь стандартного легкового автомобиля на мокрой дороге увеличивается сразу на 10 метров. Плюс вырастает риск аквапланирования при проезде луж, ухудшается управляемость машины.

Если покрышка спущена полностью, то продолжение движения приведет к полному разбортированию колеса — часто без возможности его отремонтировать.

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Как понять, что с давлением в шинах что-то не так

Проще всего распознать ситуацию, когда давление в шинах упало. Это можно понять по следующим основным признакам:

машина стала уходить чуть в сторону при движении прямо;

разгон происходит медленнее;

при повороте автомобиль движется не по той траектории, на которую вы рассчитывали;

вы слышите характерные «шлепающее» звуки (как правило, они появляются, когда давления в шинах уже почти не осталось).

Может ли шина сама спускать

Считается, что давление может уходить естественным путем примерно на 0,076 бара (или атмосферы) в месяц. То есть за полгода даже на полностью исправном колесе давление может уменьшиться почти на 0,5 атмосферы.

Ну а другими распространенными причинами потери давления являются:

прокол;

износ вентиля;

деформация диска.

Как часто надо проверять давление в шине

Сами производители покрышек говорят, что давление надо контролировать не реже одного раза в месяц. Это можно делать самому на парковке, используя насос с манометром или компрессор. А можно заезжать на заправки, которые часто бесплатно предоставляют услугу подкачки колес.

Кроме того, сейчас в продаже можно найти колпачки на ниппели, которые автоматически контролируют давление в шинах. Некоторые даже отправляют информацию на смартфон.