Каким будет первый серийный минивэн Volvo EM90

Шведская компания опубликовала первый тизер будущей новинки, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть автомобиль.

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За компанией Volvo давно закрепился имидж производителя семейных автомобилей, однако до сих пор в гамме не появилось самого универсального из всех вариантов кузовов – минивэна. Вместо этого расширение гаммы в последние пару десятилетий происходили в основном за счёт кроссоверов, первый из которых с индексом XC90 появился в 2001 году. На фоне постоянно возрастающей популярности этого типа кузова вероятность появление в гамме минивэна становилась всё более призрачной, однако теперь уже очевидно, что такой автомобиль будет сделан. Каким он будет?

Рендер минивэна Volvo EM90

По предварительной информации, новый Volvo EM90 будет сделан на базе китайского электрического минивэна Zeekr 009 (этим брендом владеет китайский холдинг Geely Auto, которому принадлежит и Вольво). Скорее всего, их кузова будут во многом схожи, а основные отличия сосредоточатся в оформлении передней и задней частей автомобиля. Минивэн Volvo получит фары и бампер в стиле новых электрических кроссоверов компании – EX30 и EX90. Пока неизвестно, станут ли существенно менять профиль автомобиля, однако мы изобразили вариант с формой бокового остекления в стиле других моделей Вольво. Что же касается задней части, то на тизере видна форма фонарей, состоящих их вертикальных и встроенных в их центральную часть горизонтальных светодиодных элементов.

Рендер минивэна Volvo EM90

Zeekr 009, который должен стать основой для нового Volvo EM90, построен на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture) с пневматической подвеской, которую также используют модели модели Polestar 4 и Polestar 5, новые Смарты и электрический паркетник Volvo EX30. В Китае минивэн предлагается с двухмоторным полными приводом мощностью 544 л.с. (686 Нм) и двумя вариантами батареи – 116 или 140 кВт*ч, обеспечивающих запас хода в 702 и 822 км соответственно (по китайскому циклу CLTC). В плане габаритов будущей новинки также можно ориентироваться на китайского «собрата», его длина равна 5209 мм, ширина – 2024 мм, высота – 1848/1858 мм (в зависимости от версии), расстояние между осями – 3205 мм.

Zeekr 009

Премьера первого серийного минивэна Volvo запланирована на 12 ноября.