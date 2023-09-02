Самые дорогие автомобили довоенного периода

Мы часто рассказываем вам про дорогие автомобили нашей эпохи: Ferrari, Bugatti, Lamborghini и далее по списку. Но есть несколько эксклюзивов, которые стоят невероятных денег, а созданы были еще до войны. Это очень редкие автомобили, которых остались считанные единицы на весь мир и все они, конечно же, тоскуют в гаражах частных коллекций, а не колесят по миру.

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Bugatti Royale Berline de Voyage и Bugatti Royale Kellner Coupe

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Bugatti Royale, или Type 41, – один из самых роскошных и монументальных автомобилей в истории. Разработанный в 1926 году, он предназначался для самых известных и наделенных властью людей планеты, что отражено в его названии. Одна версия предполагалась для самого короля Испании Альфонсо XIII. Всего планировалось собрать и продать 25 единиц в разных типах кузова, но Великая депрессия нарушила планы. По итогу "Бугатти" собрал только шесть машин, из которых четыре были проданы, а две остались в семье. Во время Второй мировой войны обе машины были доставлены в частный дом Этторе Бугатти во Франции, где их спрятали за фальшивой стеной, благодаря которой авто не были найдены нацистами и дожили до наших дней.

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Bugatti Royale комплектовались огромными по тем временам двигателями V8 объемом 12,7 литра мощностью около 300 л.с. Точных данных нет, потому что технологии замера мощности сто лет назад были совершенно другими. Внутри была самая дорогая отделка, а внешний вид автомобиля поражал даже самых состоятельных людей мира.

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На сегодняшний день владельцы двух уникальных Bugatti неизвестны, но мы точно знаем, что Bugatti Royale Kellner Coupe продали в 1990 году за 15,7 миллиона долларов, а удлиненный Bugatti Royale Berline de Voyage в свою очередь был в очередной раз перепродан в 2021 году неизвестному европейскому покупателю за сумму сильно больше, чем 22 миллиона долларов – точная цифра не раскрывается. Но даже такая цифра делает его самым дорогим из выживших из довоенной эпохи.

1935 Duesenberg SSJ

Duesenberg SSJ – это воплощение роскоши и мощности, которое задумывалось как конкурент Rolls-Royce. К сожалению, автомобиль тоже попал на Великую депрессию, но к тому времени удалось собрать более 200 экземпляров. Существовало всего три версии: J, SJ и SSJ. Как вы понимаете, первые, хоть и дорогие, но в этот раз нам не интересны. А вот SSJ, которых было построено всего два экземпляра, как раз нас и интересуют.

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Именно для этих версия был разработан двигатель 7,3 литра мощностью около 400 л.с. Реклама кампания звучала так: «Единственным автомобилем, который мог обогнать Duesenberg, был другой Duesenberg, но только с согласия первого водителя». Создатель старался всячески подчеркивать уникальность своей разработки и ее превосходство над конкурентами.

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Оба автомобиля Duesenberg SSJ были куплены голливудскими актерами. Первую машину купил Гэри Купер, а вторую – Кларк Гейбл. Из-за того, что оба актера регулярно устраивали гонки на своих уникальных SS, многие считали, что это – часть рекламной кампании.

Так как всего существовало два экземпляра, то были сохранены номера их двигателей: J-563 и J-567. Что стало со второй машиной – неизвестно, но первую продали в 2018 году за 22 миллиона долларов. С такой стоимостью Duesenberg SSJ вполне может поспорить с Bugatti Royale, но между ними есть одно важное отличие – концерн Bugatti дожил до наших дней. Компанию Duesenberg много раз пытались реанимировать после войны, но ничего толкового не вышло, и в 2001 году ее закрыли окончательно.

1939 Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta и Lungo Spider

История этих Alfa Romeo очень похожа на таковую у Bugatti из начала статьи – они тоже «выжившие» и принадлежат одному поколению, но немного отличаются кузовами.

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Alfa Romeo была основана в 1931 году и сразу постаралась взять высокий старт – в то время было модно делать дорогущие автомобили, которые могли позволить себе лишь единицы. Модель 8С 2900 была шестой попыткой завоевать автомир, и в этот раз – спортивных автомобилей. Изначально модель разрабатывалась для гонок Mille Miglia. В нее был установлен восьмицилиндровый рядный двигатель объемом 2,9 литра с двумя турбинами. Две турбины – это то, что даже сегодня звучит дорого и круто, потому что только премиальные марки позволяют себе такое баловство. Кто бы мог подумать, что в 1939 году такие машины уже не просто существовали, а еще и участвовали в гонках. Изначальная версия развивала 220 л.с., но в серию пошла упрощенная, в угоду надежности, которая показывала «лишь» 180 л.с. Нужно отметить, что автомобиль смог выиграть много гонок, даже за команду Scuderia Ferrari, которая тогда еще не имела собственной "конюшни", так как Ferrari была основана в 1947 году, и лишь с 1950 выступала на собственных болидах.

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Ну а теперь о самом интересном – о ценах, конечно же. Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Spider в 2016 году была продана самому престижному и дорогому автомобильному шоу в мире под названием Pebble Beach Concours d'Elegance за 19,8 миллиона долларов. Удлиненная Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta ушла с французского аукциона неизвестному покупателю в 2019 году за 18,98 миллиона долларов.

Заключение