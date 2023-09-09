Что будет, если не вписать водителя в ОСАГО

ОСАГО – это сокращение от "Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Данный вид страхования является обязательным для всех автомобилистов Российской Федерации и предполагает возмещение ущерба, причиненного третьим лицам в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

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На кого нужно оформлять ОСАГО

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Провоцирует передать руль другому человеку в различных ситуациях Если угнанный автомобиль остановят, то в страховке не будет перечня водителей и машину могут отпустить. Страхование ОСАГО бывает разного типа: на конкретных водителей и нет. Если вы покупаете страховку и указываете там водителей, допущенных до управления, то за руль автомобиля могут садиться только лица из списка в страховом бланке. Если же вы покупаете так называемую «страховку с открытым списком», то садиться за руль автомобиля может любой человек, обладающий водительскими правами. Такой тип страховок стоит намного дороже, поэтому от него обычно отказываются. Более того, это еще и менее безопасно, потому что:

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Оформляя обычное ОСАГО, вы, наоборот, можете сэкономить, если водители, допущенные до управления, будут иметь хороший стаж безаварийной езды. Цена страховки считается по коэффициенту самого беспечного водителя из вашего списка. Это означает, что если один человек из списка будет иметь коэффициент 1, а другой – 0,5, то считаться цена будет по первому с коэффициентом в единицу.

Что будет, если ездить без ОСАГО

Здесь есть два варианта событий, и они сильно отличаются друг от друга. Вариант попроще – это когда вы просто забыли страховку дома, но она имеется в наличии. Тогда вы рассказываете об этом сотруднику, который вас остановил, после чего ваши слова проверяются по электронной базе данных. За такое нарушение вам выпишут штраф в 500 рублей, и вы продолжите свой путь. Ну или, если вы можете показать цифровую копию ОСАГО, то и штрафа не возьмут.

Другое дело, если у вас вообще нет полиса ОСАГО, тогда штраф составит уже 800 рублей, но главное то, что за отсутствие полиса вам могут выписывать штраф сколько угодно раз в сутки. Таким образом можно насобирать неплохую сумму, на которую можно было бы заправить автомобиль. Правда, если вы оплатите эти штрафы за 20 дней, вам предоставят скидку 50%.

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Но самая большая проблема не в штрафах, а в том, что, попадая в ДТП и будучи виновником, страховая за вас уже не заплатит. Это означает, что вам придется нести полную ответственность за ущерб чужому автомобилю и здоровью.

Могут ли отстранить от управления автомобилем из-за отсутствия ОСАГО

Отстраняли от управления из-за отсутствия полиса ОСАГО лишь до 2014 года, сегодня же такая процедура будет незаконной, потому что предусмотрен только штраф. Это означает, что инспектор не может снять номера с автомобиля или отправить его на штрафстоянку, как это было ранее. Максимальное и единственное наказание – штраф в размере 800 рублей.

РИА Новости

Заключение

Полис ОСАГО является важным документом для передвижения по дорогам общего пользования. Несмотря на небольшой штраф в 800 рублей, полис нужно оформлять как можно быстрее после покупки, потому что вы делаете это не для государства, а для себя.