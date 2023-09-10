Что такое запрет на регистрационные действия с автомобилем

Запрет на регистрационные действия с автомобилем — это ограничение, которое накладывается государственными органами исполнительной власти на право собственника проводить операции с транспортным средством. Пока действует этот запрет, собственник не может снять машину с учета, или наоборот поставить на учет то, что купил.

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Кто накладывает запрет

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Запрет на регистрационные действия обычно накладывается органами Госавтоинспекции (ГИБДД) по решению суда или других государственных органов, но бывают и исключения. Если автомобиль в розыске, то запрет будет наложен органами следствия. Если же таможня выявила нарушения правил ввоза или указание неверной информации, то может ограничить и таможня. Известны случаи, когда такой запрет накладывали даже органы опеки и соцзащиты.

По каким причинам накладывается запрет

Самая частая причина наложения запрета на регистрационные действия – простая неуплата штрафов. Если владелец любит бодро покататься, но не любит регулярно оплачивать квитанции – на момент продажи его будет ждать неприятный сюрприз. Бывает, правда, что и ДПС забывает отправить штраф и отдает его приставам – те тоже накладывают ограничения.

РИА Новости

Вторая по распространенности причина – невыплата долгов, кредитов или спорное имущество. В общем, все ситуации, когда на машину претендует кто-то еще, и она является предметом спора. В этом случае запрет накладывается только по решению суда и снимается аналогичным образом через судебных приставов.

Сейчас трудно забыть, что ты не заплатил ежегодный налог за владение автомобилем, но бывают и такие случаи. Но изначально, скорее всего, вас закидают уведомлениями о задолженности.

Еще с таким запретом сталкиваются любители тюнинга, который запрещен в России. И когда модная машина приезжает для гипотетического снятия с учета, инспектор отмечает в базе все найденные нарушения и выдает предписание на устранение тюнинга с последующим возвратом к заводским параметрам. А до тех пор, пока нарушения не будут устранены, – запрет на регистрационные действия.

Как видите, причин, по которым могут наложить такой запрет на авто – много, и все они разные.

Как снять запрет

Здесь все достаточно просто. Если вы задолжали государству штрафы или налоги, то необходимо погасить все задолженности и предоставить бумаги в соответствующие органы, которые имели претензии. При проблемах с залоговым автомобилем нужно решить все вопросы с банком и добиться от него, чтобы он дал уведомление, что автомобиль можно «разблокировать». Любителям автомобильного тюнинга придется с ним распрощаться, иначе машину никогда не снимут с учета. А для этого, при тюнинге, рекомендуется сохранять оригинальные детали где-нибудь в гараже, как раз для таких историй. Ну а если авто является предметом спора в суде, то остается только ждать справедливого решения. Пока судебный процесс не завершится, машина не сможет поменять собственника. Главное не забывать везде просить бумагу о том, что к автомобилю более нет претензий и совершать регистрационные действия уже можно.

РИА Новости

Можно ли покупать машину, на которой есть запрет на регистрационные действия

Покупать машину, на которой есть запрет на регистрационные действия, даже если собственник говорит, что там «ерундовая проблема из-за пары штрафов», категорически нельзя. Покупая такую машину, вы просто дарите свои деньги чужому человеку, который может тут же исчезнуть с ними. Сначала необходимо дождаться снятия всех ограничений и только потом проводить сделку. Но если машина была под запретами, то лучше перестраховаться и попросить собственника самостоятельно приехать в МРЭО для снятия с учета. И вот только после того, как автомобиль прошел эту процедуру, можно со спокойной душой подписывать договор и передавать денежные средства.

Как проверить потенциальную машину на запреты

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Заключение