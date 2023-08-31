Самые интересные автомобили с поднимающимися дверями

В мире много интересных автомобилей. Некоторые выделяются дизайном, у других под капотом мощный двигатель, но сегодня мы хотим вспомнить про машины, которые обладают дверьми "крылья чайки".

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Mercedes-Benz 300SL (1954)

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Mercedes-Benz 300SL в кузове W198, представленный в 1954 году, является одним из наиболее иконических автомобилей, известны[ дверями "крыло чайки" и выдающимися динамическими характеристиками (для своего времени). Эта модель была разработана на основе гоночного автомобиля W194, который показал отличные результаты в гонках на длинные дистанции. Благодаря победам в компании подумали, что нужно адаптировать машину для ежедневного применения и успех не заставит долго ждать. В этом была доля правды – в те времена двигателем рекламных кампаний были победы в автогонках.

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Mercedes-Benz 300SL оснащался рядным шестицилиндровым двигателем объемом 3,0 литра, который развивал мощность в 215 лошадиных сил. Этого достигли благодаря первому в мире применению технологии непосредственного впрыска топлива. По завершению настройки двигателя инженеры смогли снять не только приятную мощность, но и крутящий момент в размере 275 Нм. Все это позволяло разгоняться до сотни за 8,9 секунды.

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Всего выпустили 1400 купе и 1858 родстеров. На сегодняшний день Mercedes-Benz 300SL является объектом желания коллекционеров и стоит больших денег. Цены на него значительно варьируются в зависимости от состояния, происхождения и истории автомобиля, но хорошие экземпляры продаются от 1,5 миллиона долларов.

Bricklin SV-1 (1974)

Bricklin SV-1, представленный в 1974 году, стоит особняком в истории автомобильной промышленности благодаря канадскому происхождению. Вот вы слышали про канадские спорт-кары? И мы не слышали, а они – есть, точнее, были. Этот автомобиль был создан Малькольмом Бриклином и рекламировался как спорткар с максимальной безопасностью. Да, производитель утверждал, что Bricklin SV-1 – самое безопасное транспортное средство, двигайся, Volvo. Это удивительно, как минимум из-за того, что двери машины поднимались за 10 секунд и мешали оперативно покинуть салон в случае необходимости. Собственно, из-за этой недоработки первая версия, выпущенная тиражом в 140 штук, и не пользовалась спросом. Были и другие причины, вроде невозможности удаления царапин или запрета на стоянку машины под солнцем, из-за которого форма кузова искажалась.

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Первая партия SV-1 была оборудована двигателем V8 от American Motors Corporation (AMC) и обладала мощностью 229 л.с. Разгонялась первая версия до ста за 8,3 секунды. Следующие партии получили двигатель меньшей мощности от Ford, после чего количество претензий к качеству было столь велико, что производство пришлось остановить. Достаточно красивая машина, которая изначально не имела шансов, потому что пользователь хочет пользоваться машиной, а не бегать за ней с зонтиком от солнца и постоянно чинить мощный двигатель.

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Машина красивая и интересная, но исторической ценности в ней никто не видит, поэтому периодически они уходят с молотка за суммы около 25 тысяч долларов.

Aston Martin Bulldog (1979)

Британский концепт-кар Aston Martin Bulldog показали публике в 1979 году, после чего из статуса концепта не так и не вышел. Изначально планировалась постройка 25 автомобилей, но расчёты показали, что это будет слишком дорого и проект может уйти в минус, в результате от модели отказались. А машина-то была интересной, как минимум, благодаря своей внешности, которую трудно было с кем-то спутать. К тому же, под капотом был двигатель объемом 5,3 литра мощностью 600 л.с. сил в стоке и 700 л.с. - в усиленной конфигурации. Такая отдача стала возможной благодаря использованию двух турбин. В компании утверждали, что концепт способен развивать скорость в 381 км/ч, но на тестовом полигоне удалось достичь и зафиксировать лишь 307 км/ч.

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Aston Martin Bulldog отличается футуристическим дизайном, особенно благодаря плоской и удлиненной форме кузова, а также дверями, которые открывались вверх и в стороны, напоминая крылья чайки, как у легендарного Mercedes-Benz SL300.

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Сегодня этот уникальный автомобиль является настоящим сокровищем для коллекционеров и любителей марки, но купить его трудно – он же в единственном экземпляре. В 1984 году он был приобретен коллекционером с ближнего востока за 130 000 фунтов стерлингов, а позже продан в США. Говорят, что автомобиль периодически менял владельца и его видели на разных мероприятиях.

DeLorean DMC-12 (1981)

DeLorean DMC-12 – один из самых известных спорткаров и автомобилей из мира кино. Машину выпустили в 1981 году, но в начале пути она не сыскала популярности. Только после звездной роли в культовой кинотрилогии "Назад в будущее" она стала востребована. В 2008 году эти машины даже снова выпускались под заказ силами компании DMC Texas. На этом же заводе реставрировали старые кузова, если это было возможно.

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Машина получилась весьма интересная и привлекательная, но у компании-производителя была сложная судьба, вплоть до ареста основателя Джон Делореана по сфабрикованному делу о продаже наркотиков. Сама машина также оказалась очень проблемной – качество оставляло желать лучшего. Это приводило к тому, что периодически склады переполнялись уже готовым товаром, который никто не хотел покупать. Еще одним минусом оказался слабый двигатель объемом 2,85 литра, который развивал 130 л.с., что никак не соотносилось с образом машины в целом.

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Важным элементом дизайна DeLorean DMC-12 были его двери "крыло чайки", которые открываются вверх, а также кузов из нержавеющей стали без покраски. На сегодняшний день DeLorean DMC-12 слабо пользуется популярностью среди коллекционеров и энтузиастов. Цена на нее может варьироваться в диапазоне от 20 до 60 000 долларов.

Tesla Model X (2015)

Tesla Model X легендой назвать сложно, но она тоже обладает дверями «крылья чайки». Это электрическая машина, которую представили в 2015 году. Из-за большого количества нареканий первое время Model X продавалась плохо и закрепилась как такси в США и Азии. В ОАЭ машина приезжает как отдельный класс в UBER, то есть вы можете вызвать именно Tesla Model X, если хотите на ней прокатиться.

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Самая быстрая версия обладает 772 л.с., что позволяет ей разгоняться до сотни за 3,2 секунды. Запас хода на одном заряде заявлен около 500 километров. Вполне вероятно, что лет через 30 о ней будут вспоминать, как о первой электрической машине в такими дверьми.

Заключение