Правомерно ли требование сотрудника ГИБДД убрать планшет с торпедо

"Работаю в такси. На торпедо установлен планшет, через который принимаю заказы и использую навигацию. Уже дважды сотрудники потребовали убрать его, чтобы не загораживал обзор. Имеют ли право требовать это и чем грозит, если я откажусь?" Марина, г. Москва