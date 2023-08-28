Почему после посещения автосервиса гремит стабилизатор

Любые стуки в автомобиле заставляют водители напрягаться - ни о чем хорошем они не сигнализируют. Особенно пугают посторонние шумы в нижней части машины. Со временем они могут начать прогрессировать и становятся более регулярными. Каждый раз стуки слышны при проезде искусственной неровности на дороге.

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Металлические удары могут указывать на неполадки со стабилизатором поперечной устойчивости. Интересно, что такая проблема часто проявляется после посещения автомастерской. В данном случае не стоит сваливать вину на мастеров, которые не умеют выполнять свою работу.

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Проблема с металлическим стуком давно беспокоит владельцев российской Lada Vesta. Она перебралась даже на рестайлинговую модель. Причина всех бед простая. Производитель по причине масштабного дефицита заменил многие комплектующие в конструкции транспортных средств. Изначально Lada Vesta получала стабилизатор поперечной устойчивости, который изготавливался в Чехии. Сейчас поставками данных деталей занимается ООО “Магнитогорская торгово-производственная компания”.

Втулка из резины, которая используется в конструкции, не соответствует прежнему качеству. По этой причине стабилизатор начинает свободно “ходить” в сайлентблоке. Поэтому замена детали по гарантии в данном случае точно не поможет - все останется на своих местах вместе со стуком. Если шум раздражает, можно приобрести на рынке новый сайлентблок и самостоятельно поставить его.

Еще одна причина появившейся проблемы - плохое крепление болтов в подвеске. В таком случае потребуется протяжка. Проводят такую процедуру в любом автосервисе, так как специальный инструмент не требуется - хватит простого набора ключей.

Многие другие машины тоже могут демонстрировать металлический стук во время движения. Для полноценной диагностики потребуется как минимум два человека. Чтобы проверить состояние стоек стабилизатора, нужно оценить наличие зазоров в шарнирах. Для проверки потребуется, чтобы один человек взялся за шарнир, а другой - раскачивал автомобиль. Даже малейший дефект можно будет ощутить рукой. Если в процессе появляется стук, значит ситуация совсем плохая.