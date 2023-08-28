Livan и его конкуренты: выбираем компактный кроссовер до 2 миллионов рублей

После ухода с российского рынка множества мировых брендов к нам как из рога изобилия посыпались доселе неизвестные в России модели уже известных нам китайских марок, да и новые, доселе неведомые нам марки одна за одной поспешили воспользоваться открывшимся окном возможностей. Так что выбор компактного кроссовера ценой до 2 миллионов рублей может стать не самой простой задачей для тех, кто не следил за рынком в последние пару лет. Мы готовы в этом помочь – причем показать не только дилерские (читай: китайские) модели, но и альтернативы из параллельного импорта.

Главный герой: Lifan X3Pro

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Мы уже рассказали, что Livan X3Pro имеет прямое отношение и к почившему в бозе бренду Lifan (который, несмотря на все недостатки, пользовался определенным спросом), и к вполне успешной у нас марке Geely. И так же, как в случае самых продаваемых моделей Lifan, решающим фактором в борьбе за кошельки покупателей становится цена. X3Pro предлагается в единственной базовой (она же и топовая) комплектации, оснащенной 103-сильным 1,5-литровым атмосферником в паре с вариатором.

В базовое оснащение входят автоматические стеклоподъемники всех четырех дверей, люк с электроприводом, камера заднего вида в сочетании с парктрониками, круиз-контроль, кондиционер, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и встроенный видеорегистратор. При этом все внутренние панели – жесткие, регулировка сидений первого ряда – механическая, а руль регулируется только по углу наклона колонки. Стоит же такой несколько противоречивый набор 1 879 900 рублей, но, сдав старую машину в трейд-ин, оформив ее покупку в кредит и воспользовавшись выгодами программы «Старт», можно сбить цену до 1 699 900. Увы, как это ни прискорбно, в наше время такой автомобиль с полным правом может называться «бюджетным».

Но, подыскивая реальных соперников для Livan X3Pro, мы столкнулись с определенными трудностями. Производитель и дилеры называют этот кроссовер «компактным», вот только исходя из колесной базы (2480 мм) и длины кузова (4005 мм) его, скорее, следует отнести к «субкомпактным», и прямых аналогов ему на российском рынке просто нет. Все остальные модели, которые позиционируются как «компактные городские кроссоверы», существенно крупнее. Придется с этим смириться… Из этих параметров напрямую следуют и достоинства, и недостатки автомобиля. К достоинствам можно отнести общую компактность (а это так важно при поиске места для парковки) и маневренность, а к недостаткам – тесноту на втором ряду и более чем скромную вместимость багажника, куда можно впихнуть или чемодан, или большую спортивную сумку, или несколько пакетов из супермаркета.

Мифическая выгода: JAC S3

Изучая конкурентов Livan X3Pro из категории «компактные городские кроссоверы», мы с удивлением обнаружили, что главный герой не является самым дешевым вариантом при покупке нового автомобиля с двухпедальной трансмиссией. Оказывается, есть предложения и дешевле – например, JAC S3. Правда, купить такую машину сложнее, чем может показаться…

Конструктивно это достаточно старая модель – впервые ее показали на автосалоне в Шанхае в 2013 году. В 2019-м машина претерпела достаточно серьезный рестайлинг, а с 2020-го автомобили для российского рынка собирают на заводе СарыАркаАвтопром в казахстанском Костанае. Тем не менее в модели до сих пор используются многие конструкторские и дизайнерские решения родом из прошлого десятилетия. Длина автомобиля составляет 4325 мм (на 320 мм больше, чем в случае Livan X3Pro), колесная база равна 2560 мм (на 80 мм больше). Соответственно, и салон JAC S3 заметно просторней. Правда, 640 литров объема багажника (а именно такая цифра значится в официальных ТТХ) также явно замерены «под потолок», но комплект из четырех колес в багажник все-таки влезает, тем более что S3 оснащается шинами достаточно небольшой размерности на дисках R16. В любом случае объем багажника S3 больше, чем у Livan X3Pro на 200 литров, ну или на 100, если эту разницу нужно поделить пополам.

Рекомендованная цена для этого автомобиля в комплектации Intelligent (а только она оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 109 л.с. и вариатором) составляет 1 590 000 рублей – то есть, как мы и обещали, меньше, чем у Livan. По оснащению S3 в чем-то превосходит X3Pro, а в чем-то ему уступает. Например, комплектация Ultimate означает наличие полноценного климат-контроля, но головное устройство имеет меньшую диагональ сенсорного экрана (она составляет 7 дюймов), а автоматическим стеклоподъемником оснащена только дверь водителя (остальные – обычные, неавтоматические). В остальном все очень похоже – обивка сидений из перфорированной экокожи, рулевая колонка, регулируемая только по углу наклона (и с довольно небольшим диапазоном регулировки) и обычный круиз-контроль.

Вот только купить такой автомобиль будет непросто: в салонах официальных дилеров, как правило, предлагают седан J7, кроссовер JS6, пикапы T6 и T8 Pro, а вот S3 казахстанской сборки на складах отсутствует. Представительство марки явно не собирается прилагать какие-либо серьезные усилия для продвижения этой модели, делая ставку на более новые, а главное – на поставки машинокомплектов на российские заводы «Москвич» и Sollers.

Хватай, пока дают: Changan CS35 Plus

Еще одной возможной альтернативой Livan можно считать Changan CS35 Plus первого поколения, поскольку такие машины без пробега пока что продаются официальными дилерами марки. Этот компактный переднеприводный кроссовер также заметно крупней Livan X3Pro: длина его составляет 4335 мм (+330 мм), а колесная база равна 2600 мм (+120 мм). Changan CS35 Plus впервые был представлен на автосалоне в Чэнду в 2018 году, и как модель он моложе как JAC S3, так и Livan X3Pro (напомним, что эта модель под именем Geely Yuanjing X3, она же – Vision X3Pro, появилась в 2017-м). Солидности этому кроссоверу добавляет и более мощный мотор: 1,6-литровый атмосферник JL478QEP имеет мощность 117 л.с. и способен выдать 153 Нм крутящего момента при 4000 об/мин. Но еще важней, что в паре с этим двигателем работает либо 5-ступенчатая механика, либо классический 6-ступенчатый автомат, а автоматы у нас уважают куда больше, чем роботы и вариаторы.

Автомобиль предлагается в двух комплектациях, Comfort и Luxe, и без скидок ниже планки в 2 миллиона рублей попадает только версия с механикой в комплектации Comfort, рекомендованная розничная цена для которой составляет 1 989 900 рублей. Тоже вариант, но еще больший интерес для нас представляет версия с гидромеханическим автоматом в той же комплектации Comfort. Она оснащена не в пример солидней: руль здесь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету, мультируль обтянут искусственной кожей, мультимедийный развлекательный центр оснащен сенсорным 10,25-дюймовым дисплеем и акустической системой с 6 динамиками, есть круиз-контроль, электромеханический стояночный тормоз и и полноценный климат-контроль с сенсорным управлением, есть интеллектуальный смарт-ключ с возможностью индивидуального программирования пользовательских настроек и дистанционного запуска двигателя, а также системы бесключевого доступа и запуска двигателя. Подкачала разве что тканевая обивка сидений, но я уверен, что многие сочтут это преимуществом – летом не прилипаешь, зимой не примерзаешь…Зато передняя панель покрыта мягким материалом. Паспортный объем багажника составляет 403 литра, но это честный объем по VDA, то есть под съемную шторку.

Теоретически цена такого автомобиля составляет 2 099 900 рублей, а значит, все-таки не укладывается в заданные нами рамки. Но все дело в том, что после появления второго поколения этой модели многие дилеры стремятся побыстрей распродать складские остатки и предлагают весьма солидные скидки: 350 000 рублей при сдаче своего старого автомобиля в трейд-ин и еще 350 000 – при оформлении кредита на покупку, то есть такой автомобиль теоретически можно приобрести всего за 1 399 900 рублей! Эта ситуация долго не продлится, а цены на второе поколение CS35 Plus стартуют с отметки 2 259 900 рублей. Но пока что Changan CS35 Plus первого поколения доступен для покупки, он видится нам как весьма серьезный конкурент.

Только на минималках: Chery Tiggo 4 Pro

А что же лидеры китайского сегмента российского рынка, Chery, Haval и Geely? Geely отпадает сразу: единственный компактный кроссовер в российской линейке этой марки стоит не менее 2 069 990, причем со всеми возможными скидками. А вот в линейках Chery и Haval все-таки можно найти кое-какие варианты… Начнем с Chery.

В российской линейке этой марки есть только один компактный переднеприводный кроссовер – Tiggo 4 Pro. Он тоже крупней главного героя: длина кузова – 4318 мм (+313 мм), колесная база – 2610 мм (+130 мм), и в силу этого он обладает вполне приличным внутренним объемом салона. Багажник «четверки» имеет довольно скромный объем в 340 литров, но это замер по VDA. В принципе Tiggo 4 Pro не вписывается в заданные нами ценовые рамки, но… Если суметь воспользоваться всеми предоставляемыми скидками, то один вариант, а конкретно – минимальная комплектация Action со 113-сильным 1,5-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механической коробкой все же укладывается в 1 949 900 рублей.

За эти деньги вы получите светодиодные фары головного света, датчик света, легкосплавные литые диски, сиденья, обтянутые искусственной кожей, кожаный мультируль, камеру заднего вида с системой динамической разметки, систему мониторинга давления в шинах, круиз-контроль, кондиционер, электростеклоподъемники всех четырех дверей (правда, все они будут неавтоматическими), сиденья первого ряда с механическими регулировками, рулевую колонку с регулировкой по вылету и углу наклона, «теплые опции» (обогрев руля, ветрового стекла, форсунок и передних сидений), бесключевой доступ и запуск (и эта опция действительно работает просто отлично), головное мультимедийное устройство с 10,25-дюймовым тачскрином и возможностью подключения смартфона через приложения Android Auto и Apple CarPlay, а также систему Hands Free с доступом по Bluetooth. Но, пожалуй, самое главное – это будет автомобиль бренда, ставшего уже привычным и достаточно известным, так что никто не спросит: «А что это за странную тачку ты купил?».

Большой и сильный: Haval Jolion

Еще один претендент из числа сегодняшних лидеров рынка – Haval Jolion, причем самый крупный, самый мощный, самый вместительный и самый семейно-ориентированный. Хотя модель позиционируется как «компактный городской кроссовер», длина кузова Jolion составляет 4472 мм, то есть почти на полметра (а точнее, на 467 мм) длиннее кузова Livan X3Pro. Впечатляет и разница в колесной базе, 2700 мм против 2480.

Как и в случае с Chery Tiggo 4 Pro, в прокрустово ложе выставленного ценового ограничения вписывается одна-единственная версия в начальной комплектации, а именно Comfort с 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 л.с., 5-ступенчатой механикой и приводом на передние колеса, которую можно приобрести за 1 949 000 рублей. Кстати, именно наличие этой версии позволило Haval Jolion в сентябре прошлого года войти в государственную программу льготного автокредитования, в которую были включены автомобили стоимостью до 2 миллионов рублей, произведенные на территории Российской Федерации. Удивляет не самый внушительный объем багажника (337 л. по VDA), но этого вполне достаточно для перевозки той же детской коляски, а сложив задние сиденья, можно увеличить доступный объем до 1133 л. Зато все «лишние» миллиметры колесной базы пошли на увеличение пространства для ног задних пассажиров – их колени отделяет от спинок заднего сиденья сантиметров 10.

Опционную насыщенность автомобиля можно назвать достаточной, на «богатую» она, конечно, не тянет. Фары – галогеновые (правда, дневные ходовые огни и задние фонари имеют диодные источники), автоматическим электростеклоподъемником оснащена только дверь водителя (остальные – обычные), руль регулируется только по углу наклона колонки. Подогревом оборудованы только сиденья первого ряда, и обивка всех сидений – тканевая, зато есть не кондиционер, а полноценный однозонный климат-контроль. Есть круиз-контроль и головное устройство с 10-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающее Android Auto И Apple CarPlay, а также Bluetooth. Есть разъем USB в зеркале для подключения видеорегистратора, а также один USB-вход спереди и 2 разъема для задних пассажиров. Есть бесключевой доступ и датчики дождя и света, но нет обогрева руля, ветрового стекла и форсунок. Естественно, эта комплектация не может похвастаться наличием каких-то электронных помощников водителя, например, ассистентом удержания полосы или контроля слепых зон, зато Jolion – единственный компактный кроссовер ценой до 2 миллионов, адаптированный для буксировки прицепа и оснащенный не только системой стабилизации курсовой устойчивости, но и системой помощи стабилизации движения прицепа (TSA). Ну и раскрученность марки тоже можно засчитать в качестве серьезного плюса.

Кто не попал в список?

Увы, из списка, скорее всего, выпадут новички BAIC X35 и Kaiyi X3, сборка которых начата на калининградском Автоторе. Еще несколько месяцев назад можно было надеяться, что цены на эти модели будут ниже выставленной планки в 2 миллиона рублей, по крайней мере, представители завода намекали на это весьма недвусмысленно, но на сегодняшний день ясно, что они будут продаваться значительно дороже. Разве что цена базовой комплектация Fashion-A модели BAIC X35, оснащенной 112-сильным 1,5-литровым атмосферником и 5-ступенчатой механикой, может теоретически оказаться ниже двух миллионов, но официально стоимость этой версии пока не объявлена. Что же касается Kaiyi X3 и X3 Pro (а этот автомобиль технически полностью соответствует семейству Chery Tiggo 4), то буквально только что были обнародованы данные о комплектациях, но вот по поводу цен представительство марки пока сохраняет некую интригу.

Параллельный импорт

В списках моделей, попадающих на российский рынок в порядке параллельного импорта, есть и компактные кроссоверы, но, как правило, они все же стоят дороже двух миллионов рублей. Но во всяком правиле есть исключение, а порой и не одно. Например, вполне реально приобрести новенький переднеприводный Chevrolet Groove с 1,5-литровым 110-сильным мотором и вариатором, электроприводами сидений (как передних, так и задних) и двери багажника, круиз-контролем и приличной медиасистемой с сенсорным экраном. Теоретически такой автомобиль стоит у дилеров 2 390 000 рублей, но если сдать машину в трейд-ин и оформить кредит, то можно сбросить ценник до 1 790 000 рублей.

Еще один возможный вариант – Mitsubishi ASX. В этом случае в заданные ценовые рамки укладывается только одна комплектация – Invite, с передним приводом, 1,6-литровым мотором мощностью 117 л.с. и механической коробкой. Оснащенность именно что «базовая»: тканевый салон, механические регулировки сидений, руль с регулировкой только по высоте, электростеклоподъемники на всех дверях, датчик дождя и света, кондиционер… Но для кого-то покупка известной модели не менее известной марки может оказаться решающим фактором. Правда, для того, чтобы приобрести такой автомобиль за 1 942 100 (а не за 2 669 000) рублей, придется сдать старый автомобиль в трейд-ин и оформить кредитный договор.

Но, может быть, в таком случае лучше обратить внимание на кроссовер Jetta VS5? Ведь это, в сути своей, Volkswagen, собранный на СП FAW-VW. Автомобиль построен на платформе MQB, оснащен атмосферным 112-сильным мотором EA211 (1,4 TSI) и 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Технически он практически соответствует Volkswagen Taos и Skoda Karoq. Jetta VS5 предлагается в России в комплектациях Progressive и Glory (последняя отличается только наличием камеры заднего вида) по цене 2 150 000 и 2 240 000 рублей соответственно, но трейд-ин и кредит, а также государственные программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и «Медицинский работник» позволяют снизить цену до 1 635 200 и 1 716 200 рублей. В любом случае в оснащение автомобиля войдут круиз-контроль, кондиционер, задние парктроники, зеркала с электроприводом и головное медиаустройство с сенсорным экраном, Bluetooth и система «свободные руки».