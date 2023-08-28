Чем опасен белый налет на лобовом стекле

Обзор автомобилиста - главный аспект безопасности движения. Не всегда получается сохранять лобовое стекло в чистоте, особенно если машина передвигается в городе. С внешней стороной могут справляться “дворники”, а внутренняя - забота водителя.

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Лобовое стекло автомобиля требует больше всего внимания - нужно своевременно замечать сколы, устранять их и поддерживать поверхность в чистом состоянии. Со временем материал затирается, пачкается и страдает от камней с дороги. В некоторых случаях автовладельцы могут столкнуться с еще одной неприятностью - образование странного маслянистого налета, который образуется с внутренней стороны.

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Многим в такой ситуации кажется, что стекло просто запотело. В ход идет простая тряпка и включение кондиционера - вроде, прошло. Но если внимательно рассмотреть поверхность стекла, можно обнаружить, что там вовсе не пар, а слой жира. Это неприятная на ощупь слизь растекается по всему лобовому стеклу.

Не все знают, что такая особенность указывает на проведение ремонта в скором времени. Именно такой налет образуется на стекле, когда начинает течь салонный радиатор печки. Налет - это антифриз, который просто испаряется.

Главная проблема заключается в том, что данный налет очень вреден для здоровья человека. Испарение антифриза негативно сказывается на органах дыхательной системы. Поэтому при обнаружении налета стоит максимально сократить поездки, а лучше - отказаться от них полностью.

Пока автомобилиста беспокоит только налет, он должен задуматься о состоянии печки. Рано или поздно она лопнет, а горячая жидкость польется в ноги. Система в такой ситуации требует немедленного ремонта.