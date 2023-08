Проверка на лесных дорогах: тест-драйв полноприводного Chery Tiggo 7 Pro Max AWD

Еще одна «шайба» на центральной консоли отвечает за выбор режима движения. Это переднеприводным версиям хватало одной кнопки, поскольку и режимов было всего три, Eco, Normal и Sport. «Маловато будет!», – справедливо решили китайские инженеры и дополнили список режимов вариантами Snow («Снег»), Mud («Грязь») и загадочным Off Road («Бездорожье»). Загадочным, потому что «Грязь» – это ведь тоже бездорожье, не так ли? Впрочем, так выводятся названия этих режимов на виртуальную приборную панель, а вот на экране головного устройства они называются несколько иначе. Скажем, Mud переводится как «Грунт», а Off Road – как «4х4». В общем, можно предположить, что в режиме Off Road происходит принудительное замыкание муфты и подключение заднего моста, а вот в режиме Mud мост подключается, так сказать, «по требованию», когда датчики фиксируют пробуксовку.