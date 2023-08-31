Каким получился новый Volkswagen Passat

Volkswagen представил новый Passat, который разработала Skoda. Модель, которая с момента появления на рынке ровно полвека назад разошлась тиражом более 30 миллионов штук, перешагнула в новое, девятое поколение. Принципиальных изменений несколько: во-первых, разработку поручили Skoda, во-вторых, производство Passat перенесли из Германии в Словакию, и теперь он будет выпускаться на одном заводе с соплатформенным Superb, а в-третьих, отныне у модели только один тип кузова — универсал. Седан Volkswagen Passat официально отправлен в отставку.
С переходом в девятое поколение Volkswagen Passat перебрался на модульную платформу MQB Evo, ту же, которая легла в основу нового Tiguan. Это открыло для модели новые возможности в областях гибридных технологий и систем помощи водителю. Кроме того, новый Passat увеличился в габаритах по сравнению с предшественником, что позволило сделать салон просторнее. Основная прибавка пришлась на область ног пассажиров сзади и багажник — он увеличился на 40 литров, до 690 литров (а при сложенных задних сиденьях — на 140 литров, до 1920 литров).
Passat преобразился снаружи и внутри: прямые линии ушли в прошлое, уступив место более плавным очертаниям, а салон подвергли цифровизации. Центральное место на передней панели занимает 15-дюймовый планшет, но он доступен только в топовых комплектациях, а версиям попроще положен экран диагональю 12,9 дюйма. Панель приборов исключительно цифровая, с тремя графическими стилями на выбор. А вот сенсорные кнопки на руле, которые раздражают владельцев Golf восьмого поколения, Пассату не достались. Наконец, за переключение передач теперь отвечает правый подруливой рычажок.
В список базового оснащения включены адаптивный круиз-контроль, датчики парковки, полностью светодиодная оптика, системы автоматического торможения перед препятствием и удержания автомобиля в занимаемой полосе, а также функция распознавания дорожных знаков. В «средней» комплектации Business, которая ориентирована в первую очередь на корпоративных клиентов, есть трехзонный климат-контроль, дополнительные разъемы USB-C и ассистент парковки. Также европейцам предложат две топовые комплектации, Elegance и «спортивную» R-Line. Самым дорогим версиям Passat положены матричные фары и сиденья с функцией массажа, а отличаются они 17-дюймовыми дисками для Elegance и 18-дюймовыми для R-Line.
Линейка моторов представлена тремя турбодизелями мощностью от 122 до 193 лошадиных сил и парой двухлитровых бензиновых агрегатов TSI на 204 и 265 сил. Есть и «мягкий» гибрид с двигателем 1.5 и электрической надстройкой (150 сил), а также две полноценные гибридные модификации с функцией подзарядки: в состав установки входят 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, которые суммарно развивают 204 либо 272 лошадиные силы в зависимости от версии. Плагин-гибридному Пассату положена батарея емкостью 19,7 киловатт-часа, на одном заряде которой универсал может проехать до 100 километров.
Старт продаж Volkswagen Passat девятого поколения в Европе намечен на весну 2024 года. Модель будет продаваться параллельно с электрическим ID.7, который, в отличие от топливного Пассата, доступен не только как универсал, но и как седан.