Каким получился новый Volkswagen Passat

Volkswagen представил новый Passat, который разработала Skoda. Модель, которая с момента появления на рынке ровно полвека назад разошлась тиражом более 30 миллионов штук, перешагнула в новое, девятое поколение. Принципиальных изменений несколько: во-первых, разработку поручили Skoda, во-вторых, производство Passat перенесли из Германии в Словакию, и теперь он будет выпускаться на одном заводе с соплатформенным Superb, а в-третьих, отныне у модели только один тип кузова — универсал. Седан Volkswagen Passat официально отправлен в отставку.

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С переходом в девятое поколение Volkswagen Passat перебрался на модульную платформу MQB Evo, ту же, которая легла в основу нового Tiguan. Это открыло для модели новые возможности в областях гибридных технологий и систем помощи водителю. Кроме того, новый Passat увеличился в габаритах по сравнению с предшественником, что позволило сделать салон просторнее. Основная прибавка пришлась на область ног пассажиров сзади и багажник — он увеличился на 40 литров, до 690 литров (а при сложенных задних сиденьях — на 140 литров, до 1920 литров).

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Passat преобразился снаружи и внутри: прямые линии ушли в прошлое, уступив место более плавным очертаниям, а салон подвергли цифровизации. Центральное место на передней панели занимает 15-дюймовый планшет, но он доступен только в топовых комплектациях, а версиям попроще положен экран диагональю 12,9 дюйма. Панель приборов исключительно цифровая, с тремя графическими стилями на выбор. А вот сенсорные кнопки на руле, которые раздражают владельцев Golf восьмого поколения, Пассату не достались. Наконец, за переключение передач теперь отвечает правый подруливой рычажок.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

В список базового оснащения включены адаптивный круиз-контроль, датчики парковки, полностью светодиодная оптика, системы автоматического торможения перед препятствием и удержания автомобиля в занимаемой полосе, а также функция распознавания дорожных знаков. В «средней» комплектации Business, которая ориентирована в первую очередь на корпоративных клиентов, есть трехзонный климат-контроль, дополнительные разъемы USB-C и ассистент парковки. Также европейцам предложат две топовые комплектации, Elegance и «спортивную» R-Line. Самым дорогим версиям Passat положены матричные фары и сиденья с функцией массажа, а отличаются они 17-дюймовыми дисками для Elegance и 18-дюймовыми для R-Line.

Линейка моторов представлена тремя турбодизелями мощностью от 122 до 193 лошадиных сил и парой двухлитровых бензиновых агрегатов TSI на 204 и 265 сил. Есть и «мягкий» гибрид с двигателем 1.5 и электрической надстройкой (150 сил), а также две полноценные гибридные модификации с функцией подзарядки: в состав установки входят 1,5-литровый бензиновый мотор и электродвигатель, которые суммарно развивают 204 либо 272 лошадиные силы в зависимости от версии. Плагин-гибридному Пассату положена батарея емкостью 19,7 киловатт-часа, на одном заряде которой универсал может проехать до 100 километров.