Врач рассказала, почему голодный водитель опасен на дороге

«Желательно не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению. Кроме того, мучительное ощущение голода серьезно уменьшает концентрацию внимания, так как мы постоянно думаем о еде, а это приводит к риску аварии во время вождения. В то же время, большие порции и переедание приводят к сонливости, болям в животе, изжоге и газообразованию — симптомам, которые также нарушают способность концентрироваться», — предупредила врач.