Что такое оцинковка кузова и зачем она нужна

Скорее всего, на улице вы периодически видите автомобили, на кузовах которых поселилась ржавчина. Обычно она коричневого цвета и видна невооруженным взглядом. Ржавчина, она же коррозия, – это естественный процесс разрушения металла, под воздействием окружающей среды, который приводит к постепенному изменению химической, физической и структурной характеристики. Основной причиной коррозии в большинстве случаев является постоянный контакт металла с влагой и кислородом. В наших же городах появлению ржи помогают еще и зимние реагенты, которыми посыпают дороги.

Но почему есть машины, кузова которых уничтожаются за десять лет, а есть те, которые через эти же десять лет почти как новые? Ответ очень простой - оцинковка кузова, которая спасает от ржавчины.

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Оцинковка – это процесс покрытия металлической поверхности слоем цинка с целью предотвращения коррозии. Цинковое покрытие создаёт защитный слой, который предотвращает контакт кузова с влагой, кислородом и другими коррозийно-активными веществами. Цинк обладает отличной антикоррозийной защитой, потому что проникает в верхние слои металла. Таким образом, даже если покрытие будет частично повреждено, оно продолжит защищать кузов.

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Куда и когда наносят оцинковку

Оцинковка, как правило, наносится на наружные поверхности кузова, но иногда еще и на внутренние. Если копнуть немного в прошлое, то там найдутся машины, у которых была оцинкована только нижняя часть кузова для экономии бюджета. Сегодня так уже не делают, потому что метод доказал свою непригодность – ржавая крыша и стойки тоже не подарок, знаете ли. Само собой, чтобы оцинковать весь кузов, это необходимо делать еще до сборки, когда кузов голый. Это обеспечивает равномерное покрытие всей поверхности и максимальную защиту от коррозии в будущем. Только после процесса оцинковки, кузов начинают подготавливать к покраске.

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В зависимости от места, в котором происходит оцинковка, меняется ее состав и внешний вид. Заводы часто используют специальную пленку, которая обволакивает кузов и въедается в верхний слой. Местные автосервисы такого себе позволить не могут, да этого уже и не требуется – кузов-то собран. Поэтому они предлагают специальные пасты, которые дополнительно наносятся на нижнюю часть автомобиля и защищают его от реагентов. Нужно отметить, что щедро положенный состав местного разлива может быть лучше заводского – толщина-то не важна. Поэтому многие владельцы джипов, которые собираются ездить по условным болотам, часто наносят дополнительную оцинковку, даже если есть заводская.

Заключение