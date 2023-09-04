Почему пинается АКПП в автомобиле: причины и решения

Исправная автоматическая коробка передач (АКПП) должна обеспечивать комфортное и плавное движение. Однако иногда водители сталкиваются с ситуацией, когда АКПП начинает "пинаться" при переключении передач. Это не только неприятное явление, но и индикатор возможных проблем. Давайте рассмотрим основные причины пинков в АКПП и способы их устранения.

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Износ трансмиссионной жидкости

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По какой-то причине автопроизводители указывают, что трансмиссионную жидкость менять не нужно – это ложь. Она играет решающую роль в функционировании АКПП, обеспечивая смазку и охлаждение деталей, и с течением времени она теряет свои эксплуатационные качества. Несмотря на то, что на масляном поддоне есть магнит, который собирает в себя некоторую часть стружки – этого недостаточно, и масло все равно загрязняется, после чего теряет изначальную вязкость и моющие свойства. Если после снятия поддона АКПП вы обнаруживаете у него на дне вязкую темную жижу - дело плохо.

Решение: жидкость в АКПП нужно менять хотя бы раз в 50 000 километров вместе с поддоном, потому что он одноразовый почти у всех машин. Но есть нюанс, который нужно помнить. Если коробка проехала без смены масла более 100 000 километров – лучше не менять масло, чтобы не добить ее, если есть какие-то проблемы.

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Износ или повреждение фрикционов и стальных дисков

Эти компоненты отвечают за сцепление между различными элементами АКПП. Они убиваются при активной езде, дрифте и кручении бубликов. Есть даже такое понятие, как «сгоревшие фрикционы», и в этом случае возможны не только пинки, но и задержки с пробуксовками.

Решение: диагностика и замена всех износившихся пакетов фрикционов.

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Неисправность датчиков и электроники

Современные АКПП не просто управляются с помощью электронных систем, а еще и корректируют свою работу в процессе эксплуатации. Такие коробки называются адаптивными, потому что они подстраиваются под манеру езды. Эта подстройка называется «набор коррекций», так вот именно из-за коррекций коробка может начать пинаться

Решение: диагностика электронных систем и сброс коррекций. Это совершенно безопасная процедура, которая точно не навредит коробке.

Проблемы с гидротрансформатором

Этот элемент отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач, а также за сглаживание момента и пинков. Иными словами – именно этот компонент АКПП должен гасить все пинки благодаря трансмиссионной жидкости. Поэтому при пинках коробки первым делом лезут в гидротрансформатор или «бублик» в простонародье.

Решение: ремонт или замена гидротрансформатора.

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Износ механических компонентов АКПП

Зубчатые передачи, подшипники и другие механические детали подвержены износу. Особенно сильно этому подвержены старые коробки, которые не отличались прочностью. Но и современные тоже изнашиваются, поэтому механическая часть легко может быть причиной пинков.

Решение: если износилась металлическая деталь, то поможет только ее замена.

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Заклинившие соленоиды

Около главной плиты АКПП есть блок с соленоидами - их можно определить по разноцветным «крышечкам». Каждый соленоид отвечает за свой пакет передач, и, само собой, если он неисправен, передачи будут втыкаться не так плавно, как хотелось бы. Эта проблема обычно вытекает из редкой смены трансмиссионной жидкости, но есть одна особенность. Если соленоид уже грязный, а вы поменяли масло, то сам по себе он не прочистится. Нужно или мыть, или покупать новый пакет всех соленоидов, благо, стоит он не дорого даже на премиальные марки.

Решение: Промывка или замена соленоида

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Заключение