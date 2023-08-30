Дефицит или рост цен: что будет с топливом в сентябре

Как рекорды биржевых цен оборачиваются исчезновением горючего с одних АЗС и резким подорожанием на других автозаправочных станциях.

Что происходит?

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Цены на топливо поднялись до очередных исторических максимумов. В Москве, например, АИ-92 по 50 рублей за литр и АИ-95 по 60 рублей уже никого не удивляют. Хотя еще пару месяцев назад на тех же заправках ценники были ниже на 5-7 рублей. А в более отдаленных от цивилизации регионах даже о нынешних столичных расценках люди могут лишь мечтать.

Кроме того, в ряде областей России топливо на АЗС стало вовсе пропадать! Такое помнят лишь автомобилисты старшего возраста, заставшие тотальный дефицит на бензоколонках позднего СССР.

Подобные сообщения пошли из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Новосибирской областей и Калмыкии. Власти Ростовской и Рязанской областей, а также Хабаровского края пытаются достучаться до федеральных министерств с просьбами устранить перебои в поставках горючего. И это в то время, когда автомобилисты массово докатывают сезон отпусков, сельхозтехника усиленно потребляет топливо, собирая урожай.

И все это на фоне неуклонно продолжающегося роста оптовых цен на бензин и дизтопливо, уже который месяц подряд наблюдающегося на Санкт-Петербургской товарной бирже.

Еще недавно цена тонны АИ-95 перешагнула планку 70 000 рублей. А за последние несколько дней добралась и до 72 000 рублей.

Топливный демпфер поможет?

Триггером полугодичного марафона оптовых (а за ними и розничных) цен на бензин и дизтопливо стал их экспорт. По идее проданное на Санкт-Петербургской бирже горючее должно отправляться на отечественные АЗС. На практике же трейдеры скупают тут нефтепродукты и сразу же перепродают за рубеж. Этот механизм стал особенно выгоден в последние месяцы, когда рубль обесценился по отношению к иностранным валютам.

В 2019 году российские розничные цены на моторное топливо также резко рванули вверх. В Европе на АЗС оно стоило примерно втрое дороже, чем у нас. И нефтяники стали поставлять больше бензина и дизеля за границу, провоцируя дефицит и сопутствующий ему резкий рост цен на российских бензоколонках.

Тогда правительство придумало экономический механизм «топливного демпфера». Он сводится к следующему: нефтяники не повышают цены на отечественных АЗС, а за это получают компенсации из госбюджета.

Схема работала до начала зимы текущего года. А потом фактически перестала. На сколько с начала 2023 года подорожали бензин и дизтопливо, знают все. Хотя нефтяники исправно получали компенсации в рамках вышеописанного механизма демпфера.

Но госбюджет сейчас дефицитный, и правительство ради экономии решило компенсации по «демпферу» сократить.

С 1 сентября выплаты нефтяным компаниям в рамках этого механизма срежут вдвое. Очевидно, что «выпадающие доходы» торговцы топливом компенсируют очередным подъемом цен. Скакнут котировки на бирже, и на АЗС ценники перепишут в сторону увеличения.

Что будет дальше?

Резкое подорожание горючего и даже исчезновение его на заправках в нескольких регионах страны – это плохо как для экономики в целом, так и для кошельков миллионов российских автомобилистов.

Чтобы ограничить продажи топлива на экспорт, власти обязали нефтепереработчиков продавать на бирже не 12%, а 13% выпускаемого ими бензина! Немного повысили экспортную пошлину на вывоз нефти и нефтепродуктов. Из-за чего отчисления в бюджет за экспорт товарного бензина вырастут до 6,4 доллара за тонну. То есть примерно на 140 рублей больше получит государство с каждых 1000 кг бензина, поставленных за границу.

Но эти ограничительные меры оказались малоэффективными. И в сентябре нас ждет очередной скачок цен на бензин и дизель. Топливные компании от этого только выиграют. И госбюджет получит дополнительные средства от налогов с нефтяников.