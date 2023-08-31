Плюсы и минусы самого доступного кроссовера Exeed в России

"РГ" испытала компактный кроссовер Exeed LX, чтобы выявить его сильные и слабые стороны. На тесте побывала переднеприводная версия SUV с 1,5-литровым бензиновым мотором и вариатором.

© Exeed

Младший брат в линейке премиум-подразделения компании Chery ориентирован, в первую очередь, на молодых горожан, ведущих активный образ жизни. На нашем рынке эта модель какое-то время конкурировала с Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Toyota RAV4, но после их ухода в списке соперников оказались в основном модели из Поднебесной - соплатформенный Chery Tiggo 7 Pro, Omoda C5, Haval F7.

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Плюсы

Премиальный подход

Эта модель не случайно позиционируется как премиальная. Прежде всего, на Exeed LX работает презентабельный дизайн от бывшего шеф-стилиста материнской компании Chery Кевина Райса. В том числе благодаря ему LX лишен типичных для некоторых китайских машин навязчивых украшательств. Азиатское и европейское в экстерьере и интерьере сбалансировано. При этом здесь хватает современных экстерьерных решений, типа имитации патрубков выхлопа, модной или, скажем, эффективной светодиодной оптики с динамическими "поворотниками".

Не подкачала и утилитарная составляющая. Например, широкие двери с двойными уплотнителями полностью прикрывают пороги, а значит, вы не испачкаете одежду при высадке и посадке. Нижняя часть кузова защищена пластиковыми накладками, оберегающими от ударов на тесной парковке. В то же время в топовых комплектациях есть такие премиальные опции, как огромная панорама и премиальная акустика от Arkamys или Sony.

Лаконичный интерьер скроен по модным лекалам. Основной акцент сделан на паре 12,3-дюймовых экранов под единой рамкой. Отделка презентабельная - качественная экокожа, псевдодерево и пластики. Подгонка деталей - также премиального уровня.

Продуманная эргономика

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Салон кроссовера, рассчитанный на пятерых, обладает продуманной компоновкой. На обоих рядах просторно. Передние кресла снабжены развитым боковым профилем, электрорегулировками и подогревом. Руль с подрезанным нижним сектором настраивается как по высоте, так и по вылету и подогревается так же, как лобовое и задние стекла, внешние зеркала и форсунки омывателя. На "галерке" трудно переоценить комфортабельный диван с откидным подлокотником, практически ровный пол и собственные дефлекторы вентиляции.

На высоте также внимание к деталям. Есть кармашки в дверях и спинках передних кресел, емкий и охлаждаемый бокс с подстаканниками между передними сиденьями. Второй ряд сидений складывается двумя неравными секциями, что увеличивает вместимость грузового отсека до 1113 литров. В багажнике на 412 л под фальшполом размещены ниши для мелкой поклажи, а еще ниже - запасное колесо.

Передовая электроника

Можно рассчитывать на все ключевые электронные опции, работающие на удовольствие от езды. К примеру, датчики бесключевого доступа позволяют открывать и закрывать машину, не доставая "умный" ключ из кармана.

В нижнем ярусе трансмиссионного тоннеля имеется беспроводная зарядка и два USB-разъема формата Type-A. Штатно предлагаются двухзонный климат, передние кресла с электроприводом, круиз-контроль, камеры кругового обзора, выдающие на центральный тачскрин информативное 3D-изображение по периметру машины и электропривод багажника.

Или, скажем, этот "китаец" умеет выполнять голосовые команды. Например, вы можете попросить его открыть люк, поменять температуру в салоне или цвет атмосферной подсветки. Для видеозаписи дорожных ситуаций применен встроенный видеорегистратор. Что же касается систем электронной безопасности, старшие комплектации радуют такими электронными ассистентами, как системы автоматического торможения, контроля слепых зон, есть помощник, предупреждающий о смене полосы движения, и функционал предотвращения столкновений при движении задним ходом. А в полноприводной версии предлагается также адаптивный круиз.

Достойная агрегатная связка

Машина, побывавшая у нас на тесте, была оснащена передним приводом, младшим 1,5-литровым мотором на 147 л.с., знакомым по Chery Tiggo 7 Pro, и бесступенчатым вариатором. Такая комбинация хороша, прежде всего, для движения в городе с его рваным ритмом. Она обеспечивает кроссоверу живой отклик на газ, хорошую динамику, вариатор, разумеется, плавно и тихо меняет передаточные отношения, работая на ездовой комфорт.

В то же время у такой машины нет проблем с обгонами на трассе, хотя ускорение со средних и высоких скоростей не назовешь стремительным. При этом средний расход бензина по итогам теста не превысил 8 литров, что неплохо по меркам класса.

Добавим, что покупатели, заинтересованные в еще более зажигательной динамике и регулярно выезжающие за город, могут проголосовать рублем за модификацию LX с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым агрегатом, работающим в связке с "роботом" с двумя сцеплениями и подключаемым полным приводом.

Приятная управляемость

Борис Захаров/ РГ

Автомобиль базируется на фирменной модульной платформе T1X, подразумевающей заднюю "многорычажку". Такая архитектура обеспечивает азартную управляемость в быстрых поворотах, и LX не исключение. Здесь также достаточно информации на руле, машина предсказуема при активной езде и уверенно замедляется благодаря тормозам с дисковыми механизмами.

При этом подвеска уверенно отрабатывает неровности почти всех калибров, пасуя, разве что перед лежачими полицейскими, когда преодолеваешь их, не сбрасывая скорость до минимума. Относительно короткие свесы кузова (углы въезда 18,8 градусов и съезда 21,6 градусов), а также клиренс 185 мм и плоское днище при этом обеспечивают хорошую геометрическую проходимость. За неимением полного привода в тестовой версии сложный рельеф можно успешно преодолевать ходом. К тому же помощь на проселке содействие окажут ассистент спуска с горы и электроника, помогающая бороться с вывешиванием одного из ведущих колес его притормаживанием.

Минусы

Огрехи сидений

Борис Захаров/ РГ

Передние кресла LX выполнены с расчетом на не самых высоких седоков. В частности, как и у многих "коллег" из Поднебесной, у них коротковаты подушки, которые к тому же настраиваются только по высоте, но не по углу установки. В свою очередь, спинку дивана нельзя отрегулировать по углу наклона, в его спинке нет лючка для длинномеров, да и по запасу пространства для ступней и коленей сзади LX - отнюдь не рекордсмен. Также центральное место заднего дивана лишено функции подогрева, что не вяжется с премиальным статусом нашего героя.

Небольшой багажник

Борис Захаров/ РГ

Багажное отделение LX - не рекордного объема, и хотя его достаточно для решения бытовых задач, в дальнее путешествие с такими закромами отправляться не хочется, тем более что при складывании заднего ряда образуется заметная ступенька. К тому же в угоду моде погрузочная высота багажного отделения великовата, а проем пятой двери узковат. Одним словом, грузить громоздкие вещи в багажник не слишком удобно, даже несмотря на "премиальный" сервопривод пятой двери.

Не самая лучшая шумоизоляция

К сожалению, шумы от дороги, практически не различимые во время езды в городском трафике, становятся навязчивыми при движении по трассе. Причем, досаждать на скоростях выше 100 км/ч начинают не только гудящие покрышки, то также аэродинамические завихрения и рокот мотора, прорывающийся через звукоизолирующий материал. Двигатель голосит особенно звонко, если выбрать режим "Спорт". Не спасают даже двойные "стеклопакеты" передних дверей.

Валкость подвески, недостаточная информативность руля

Борис Захаров/ РГ

За всеядность подвески приходится расплачиваться валкостью машины в поворотах и кивками фронтальной части машины при резком торможении. К тому же оказывается, что "баранка" при активной "рулежке" в ходовых поворотах оказывается "пустоватой". В этом смысле акцент явно смещен от спортивности к комфорту.

Недоработанность электронной начинки

Борис Захаров/ РГ

Реальные владельцы LX жалуются на ряд недочетов в электронной начинке и, прежде всего, в небольшом радиусе действия системы дистанционного запуска двигателя. По факту мотор заводится с ключа-транспондера, когда находишься с ним не далее чем в 15 метрах от автомобиля.

В салоне в солнечную погоду обоим дисплеям не достает яркости. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay, но не Android Auto. Правда, вместо последнего предлагается фирменное приложение QDLink. Оно позволяет отзеркалить смартфон на центральном дисплее.