Камеры на дорогах: какие нарушения фиксируют и какие штрафы назначают

Камеры впервые появились на российских магистралях и улицах в 2008 году. Если всего три года назад в стране насчитывалось 15 тыс. устройств, то сейчас их общая численность составляет 27 тыс. комплексов. Каждая камера, по статистике Госавтоинспекции, выписала в среднем 6,8 тыс. штрафов.

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Как работают камеры ГИБДД на дорогах, какие нарушения ПДД они «видят» и как быть, если пришел штраф с камеры? Ответы на эти вопросы найдете в материале «Автокода».

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Как работают камеры ГИБДД

Работа камер ГИБДД зависит от их типа. Чаще всего на дорогах встречаются радарные комплексы, которые работают по принципу эффекта Доплера. Они посылают в сторону машины электромагнитные волны, которые отражаются от авто с другой частотой, и это фиксируется радаром. Таким образом определяется скорость авто при приближении к радару и удалении от него.

К безрадарным комплексам фиксации дорожных нарушений относится «АвтоУраган», снимающий поток машин на широкоугольную видеокамеру. Этот комплекс способен определить скорость машины с погрешностью всего в 2 км/ч.

Современной системой фиксации нарушений является «АвтоУраган-ВСМ». Камера «ловит» не только нарушителей скоростного режима, но и «видит» еще 16 видов нарушений ПДД.

После фиксации нарушения комплекс отправляет данные на сервер для обработки. Система определяет владельца по номеру машины и формирует постановление. Затем информация передается в Центр автоматической фиксации нарушений (ЦАФАП). Сотрудники центра проверяют снимки с камеры на предмет ошибок. Если фото вызывает сомнения, например, плохо виден номер авто, его отбраковывают. Если сомнений в нарушении правил нет, автовладельцу отправляют письмо со штрафом, а в базе ГИБДД появляется информация о назначенном взыскании. На весь процесс уходит 3-7 дней.

Разновидности дорожных камер

Камеры могут быть трех видов: стационарными, мобильными и передвижными.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации, к которым относятся «АвтоУраган-ВСМ», «Автодория», «Стрелка-СТ», дислоцируются на столбах, мостовых опорах и других дорожных сооружениях. Эти камеры снимают сразу несколько полос движения, включая встречные, и фиксируют все нарушения из вышеуказанного списка.

Передвижная камера устанавливается на штатив-треножник возле дороги и при необходимости переносится в другое место. Яркий пример таких камер – «Арена-С» и «Крис-П». Они «видят» нарушения скоростных норм и езду по «встречке».

Мобильные камеры – это малогабаритные средства фотофиксации, например, «Паркон-А». Этот вид камер сотрудники автоинспекции используют вручную либо устанавливают на машины ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Комплексы способны фиксировать нарушения скоростных норм, движения по полосам, нарушения правил парковки.

Какие нарушения «видят» камеры

Под неусыпное око дорожных камер попадают следующие проступки водителей:

езда по полосе маршрутного транспорта;езда по обочинам;

езда по путям трамваев;

езда на грузовике в запрещенной правилами зоне;

нарушение установленных скоростных норм;

езда на красный свет;

езда по реверсивной полосе на запрещающий свет светофора;

заезд за стоп-линию;

нарушение правил перестроения по полосам;

выезд на перекресток с затором;

езда по «встречке»;

неоплата парковки;

неиспользование ремня безопасности;

разговор по телефону во время езды за рулем;

неиспользование фар ближнего света и габаритных огней;

нарушение предписаний дорожных знаков и разметки.

Список нарушений, которые «видят» камеры, с каждым годом увеличивается.

Что фиксирует камера на полосу

Камера на полосу выписывает штраф за езду по выделенной полосе, где разрешено ездить только городскому транспорту и такси, а также за езду по трамвайным путям. Яркий пример таких камер – «АвтоУраган-МС».

Что такое камера на разметку

Камера на разметку выписывает штраф за пересеченную стоп-линию, сплошную линию, нарушение правил при перестроении по полосам, езду по «встречке». К таким камерам относятся «Астра-Лаб» и «Автодория».

Камера на скорость

Камера контроля скорости – это не только радарные комплексы. Определять это нарушение могут все дорожные камеры, например, «Стрелка-СТ» и «Автодория».

Камеры на ремень

Камеры на ремень безопасности встречаются на МКАД и в центре Москвы. Помимо ремня, эти комплексы «видят» скоростные нарушения, выезды на обочину, разговоры по мобильнику за рулем. К таким камерам относится «Стрелка-Плюс».

Камера контроля проезда перекрестка

Камера контроля перекрестка зафиксирует, если водитель не уступит дорогу пешеходам либо другому транспорту, у которого преимущество. Пример таких камер – «Форсаж».

Как узнать о приближении к камере на дороге

Ранее о приближении к комплексу фотовидеофиксации должна была предупреждать табличка 6.22 и знак 3.24, ограничивающий скорость. Но законодатели посчитали, что водители итак обязаны соблюдать скоростной режим, и с 2021 года перестали предупреждать о наличии камер на дороге. Таблички остались только на магистралях и въездах в города.

Узнать, где на дорогах работают камеры, водители могут на сайте автоинспекции в интерактивной карте комплексов видеофиксации.

Также можно воспользоваться мобильным навигатором, в который встроена карта с размещением дорожных камер. Есть и приложения для мобильных телефонов, например, «Антирадар Стрелка». Приложения работают даже в случае, если телефон заблокирован.

Поисковые системы «Яндекс» и «Гугл» тоже могут предоставлять на своих навигационных картах информацию о камерах на дорогах.

Что делать, если дорожная камера выписала штраф

Нужно будет оплатить его в течение 70 суток с момента назначения. В первые 20 суток будет действовать 50-процентная скидка на погашение задолженности, то есть, например, вместо 500 рублей можно оплатить 250.

Произвести оплату штрафа ГИБДД с камеры можно онлайн – через сервис «Автокод Штрафы». Это можно сделать по госномеру машины, номеру СТС или водительских прав.

Важно! Прежде чем оплачивать штраф с камеры, рекомендуем убедиться, что нарушение действительно имело место. Электронные устройства, так же как и люди, способны ошибаться.

Что делать, если камера ГИБДД ошиблась

Если «всевидящее око» ошиблось и неправильно назначило штраф, взыскание можно обжаловать. На это дается 10 суток с момента вынесения постановления. Нужно будет составить жалобу и подкрепить ее доказательствами.

Оспорить ошибочный штраф с дорожной камеры можно в следующих случаях:

Камера ошиблась с определением номера и сфотографировала чужое авто. Докажет ошибку фото и свидетельство о регистрации автомобиля.

Машиной управлял другой человек. Этот факт подтвердит ОСАГО, оформленный на двух и более водителей, а также доверенность и договор аренды.

Машина не может развить скорость, обозначенную в постановлении. Доказать это можно при помощи технической документации авто.

Авто продано и принадлежит другому человеку. Доказательством служит договор с покупателем.

Место нарушения не было оборудовано разметкой или знаками, запрещающими совершать действия, по которым назначен штраф. Либо разметка была стерта, и водитель мог ее не увидеть. Доказательства – записи с регистратора, фото с места нарушения.