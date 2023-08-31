Камеры на дорогах: какие нарушения фиксируют и какие штрафы назначают
Камеры впервые появились на российских магистралях и улицах в 2008 году. Если всего три года назад в стране насчитывалось 15 тыс. устройств, то сейчас их общая численность составляет 27 тыс. комплексов. Каждая камера, по статистике Госавтоинспекции, выписала в среднем 6,8 тыс. штрафов.
Как работают камеры ГИБДД на дорогах, какие нарушения ПДД они «видят» и как быть, если пришел штраф с камеры? Ответы на эти вопросы найдете в материале «Автокода».
Как работают камеры ГИБДД
Работа камер ГИБДД зависит от их типа. Чаще всего на дорогах встречаются радарные комплексы, которые работают по принципу эффекта Доплера. Они посылают в сторону машины электромагнитные волны, которые отражаются от авто с другой частотой, и это фиксируется радаром. Таким образом определяется скорость авто при приближении к радару и удалении от него.
К безрадарным комплексам фиксации дорожных нарушений относится «АвтоУраган», снимающий поток машин на широкоугольную видеокамеру. Этот комплекс способен определить скорость машины с погрешностью всего в 2 км/ч.
Современной системой фиксации нарушений является «АвтоУраган-ВСМ». Камера «ловит» не только нарушителей скоростного режима, но и «видит» еще 16 видов нарушений ПДД.
После фиксации нарушения комплекс отправляет данные на сервер для обработки. Система определяет владельца по номеру машины и формирует постановление. Затем информация передается в Центр автоматической фиксации нарушений (ЦАФАП). Сотрудники центра проверяют снимки с камеры на предмет ошибок. Если фото вызывает сомнения, например, плохо виден номер авто, его отбраковывают. Если сомнений в нарушении правил нет, автовладельцу отправляют письмо со штрафом, а в базе ГИБДД появляется информация о назначенном взыскании. На весь процесс уходит 3-7 дней.
Разновидности дорожных камер
Камеры могут быть трех видов: стационарными, мобильными и передвижными.
Стационарные комплексы фотовидеофиксации, к которым относятся «АвтоУраган-ВСМ», «Автодория», «Стрелка-СТ», дислоцируются на столбах, мостовых опорах и других дорожных сооружениях. Эти камеры снимают сразу несколько полос движения, включая встречные, и фиксируют все нарушения из вышеуказанного списка.
Передвижная камера устанавливается на штатив-треножник возле дороги и при необходимости переносится в другое место. Яркий пример таких камер – «Арена-С» и «Крис-П». Они «видят» нарушения скоростных норм и езду по «встречке».
Мобильные камеры – это малогабаритные средства фотофиксации, например, «Паркон-А». Этот вид камер сотрудники автоинспекции используют вручную либо устанавливают на машины ГИБДД и Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Комплексы способны фиксировать нарушения скоростных норм, движения по полосам, нарушения правил парковки.
Какие нарушения «видят» камеры
Под неусыпное око дорожных камер попадают следующие проступки водителей:
- езда по полосе маршрутного транспорта;езда по обочинам;
- езда по путям трамваев;
- езда на грузовике в запрещенной правилами зоне;
- нарушение установленных скоростных норм;
- езда на красный свет;
- езда по реверсивной полосе на запрещающий свет светофора;
- заезд за стоп-линию;
- нарушение правил перестроения по полосам;
- выезд на перекресток с затором;
- езда по «встречке»;
- неоплата парковки;
- неиспользование ремня безопасности;
- разговор по телефону во время езды за рулем;
- неиспользование фар ближнего света и габаритных огней;
- нарушение предписаний дорожных знаков и разметки.
Список нарушений, которые «видят» камеры, с каждым годом увеличивается.
Что фиксирует камера на полосу
Камера на полосу выписывает штраф за езду по выделенной полосе, где разрешено ездить только городскому транспорту и такси, а также за езду по трамвайным путям. Яркий пример таких камер – «АвтоУраган-МС».
Что такое камера на разметку
Камера на разметку выписывает штраф за пересеченную стоп-линию, сплошную линию, нарушение правил при перестроении по полосам, езду по «встречке». К таким камерам относятся «Астра-Лаб» и «Автодория».
Камера на скорость
Камера контроля скорости – это не только радарные комплексы. Определять это нарушение могут все дорожные камеры, например, «Стрелка-СТ» и «Автодория».
Камеры на ремень
Камеры на ремень безопасности встречаются на МКАД и в центре Москвы. Помимо ремня, эти комплексы «видят» скоростные нарушения, выезды на обочину, разговоры по мобильнику за рулем. К таким камерам относится «Стрелка-Плюс».
Камера контроля проезда перекрестка
Камера контроля перекрестка зафиксирует, если водитель не уступит дорогу пешеходам либо другому транспорту, у которого преимущество. Пример таких камер – «Форсаж».
Как узнать о приближении к камере на дороге
Ранее о приближении к комплексу фотовидеофиксации должна была предупреждать табличка 6.22 и знак 3.24, ограничивающий скорость. Но законодатели посчитали, что водители итак обязаны соблюдать скоростной режим, и с 2021 года перестали предупреждать о наличии камер на дороге. Таблички остались только на магистралях и въездах в города.
Узнать, где на дорогах работают камеры, водители могут на сайте автоинспекции в интерактивной карте комплексов видеофиксации.
Также можно воспользоваться мобильным навигатором, в который встроена карта с размещением дорожных камер. Есть и приложения для мобильных телефонов, например, «Антирадар Стрелка». Приложения работают даже в случае, если телефон заблокирован.
Поисковые системы «Яндекс» и «Гугл» тоже могут предоставлять на своих навигационных картах информацию о камерах на дорогах.
Что делать, если дорожная камера выписала штраф
Нужно будет оплатить его в течение 70 суток с момента назначения. В первые 20 суток будет действовать 50-процентная скидка на погашение задолженности, то есть, например, вместо 500 рублей можно оплатить 250.
Произвести оплату штрафа ГИБДД с камеры можно онлайн – через сервис «Автокод Штрафы». Это можно сделать по госномеру машины, номеру СТС или водительских прав.
Важно! Прежде чем оплачивать штраф с камеры, рекомендуем убедиться, что нарушение действительно имело место. Электронные устройства, так же как и люди, способны ошибаться.
Что делать, если камера ГИБДД ошиблась
Если «всевидящее око» ошиблось и неправильно назначило штраф, взыскание можно обжаловать. На это дается 10 суток с момента вынесения постановления. Нужно будет составить жалобу и подкрепить ее доказательствами.
Оспорить ошибочный штраф с дорожной камеры можно в следующих случаях:
- Камера ошиблась с определением номера и сфотографировала чужое авто. Докажет ошибку фото и свидетельство о регистрации автомобиля.
- Машиной управлял другой человек. Этот факт подтвердит ОСАГО, оформленный на двух и более водителей, а также доверенность и договор аренды.
- Машина не может развить скорость, обозначенную в постановлении. Доказать это можно при помощи технической документации авто.
- Авто продано и принадлежит другому человеку. Доказательством служит договор с покупателем.
- Место нарушения не было оборудовано разметкой или знаками, запрещающими совершать действия, по которым назначен штраф. Либо разметка была стерта, и водитель мог ее не увидеть. Доказательства – записи с регистратора, фото с места нарушения.
Жалобу и доказательства невиновности нужно передать в ГИБДД, из которого поступило взыскание, лично или по почте. Автоинспекция ответит через 10 суток. Если придет отказ, можно перенаправить жалобу в суд.