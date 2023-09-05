Как правильно переезжать лежачих полицейских

Лежачий полицейский — это искусственное препятствие на дороге, предназначенное для снижения скорости движения автомобилей в определенных местах, таких как пешеходные переходы, территории школ или жилые кварталы. Его основная функция — обеспечивать безопасность пешеходов и снижать риск ДТП.

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Если вы будете часто переезжать лежачих полицейских на высокой скорости, со временем это приведет к погнутым дискам, вытекшим амортизаторам, лопнувшим сайлентблокам и в целом к уничтоженной подвеске. Кроме того, из-за резкого удара можно потерять управление, что грозит ДТП.

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Как правильно переезжать лежачего полицейского

Первое, что нужно сделать – это сбавить скорость. В теории, при переезде лежачих полицейских, скорость, чем меньше – тем лучше. Но сбрасывать буквально до нуля тоже не нужно, потому что это не имеет особого смысла и злит водителей позади вас. Со стороны очень смешно выглядит, когда условный Toyota Land Cruiser 200 на колесах с высоченной резиной оттормаживается буквально до нуля, чтобы перебраться через лежак высотой несколько сантиметров – не делайте так.

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Оптимальная скорость переезда даже высокого лежачего – это 5-10 км/ч. Если же «лежак» не "агрессивный", то вполне хватит сбросить скорость до 10-20 км/ч.

Когда вы уже оттормозились, перед самой преградой стоит отпустить тормоз, чтобы разгрузить переднюю подвеску, и переезд прошел как можно мягче. Дело в том, что зажимая тормоз, вы нагружаете переднюю часть автомобиля, потому что на него действует инерция, благодаря которой «морда» прижимается к земле, а значит амортизаторы в этот момент зажаты. Если вы опытный водитель, то за секунду до переезда "лежака" передними колесами, можно немного нажать на педаль газа, чтобы дополнительно разгрузить переднюю часть – так переезд пройдет в максимально комфортных условиях. Сразу после переезда газ нужно снова отпустить и накатом переехать лежачего задней осью. Если написанное показалось вам чем-то сложным – вам просто не хватает опыта. Небольшая тренировка в повседневной езде, и вы сами начнете делать все так, как в этой инструкции.

Что делать, если преграда слишком высокая

Если вы видите, что лежачий полицейский слишком высокий, можно прибегнуть к методу под названием «переезд наискосок». Это означает, что вы переезжаете препятствие медленно переваливаясь по нему каждым из колес. Такой метод часто используют владельцы машин с заниженной подвеской, чтобы не уничтожить накладки на пороги. Но выполнять такой маневр нужно очень внимательно, потому что вы не должны забывать, что на дороге не одни, а слева еще и встречная полоса, выезд на которую грозит ДТП и лишением прав. Если вы решитесь на такой фокус – не забудьте внимательно оценить окружающую обстановку на предмет внезапного появления других водителей или мотоциклистов, которые любят ко всем прижиматься.

Проезд лежачего одним колесом

Иногда бывает, что лежачий не доходит до края дорожного полотна сантиметров 20, и все водители стараются проехать одним колесом там, думая, что так автомобиль получает меньший урон. Но именно так подвеска портится еще сильнее, потому что всю систему резко перекашивает в бок, к тому же вся сила удара приходится на один амортизатор и пружину, а не на два. Более того, стараясь проехать как можно ближе к бордюру, вы рискуете поцарапать диски, которые сегодня могут стоить очень дорого. Если же вы видите, что часть лежачего отвалилась и лежит рядом - не вздумайте ехать колесом в эту выбоину, потому что можно пропороть колесо торчащими из асфальта штырями и держателями.

РИА Новости

Как переезжать ямы

Ямы - обратная сторона такой же проблемы, только теперь машина не поднимается, а проваливается вниз. Эта ситуация намного опаснее, потому что можно повредить не только подвеску, но и кузов, и даже порвать резину. Последнее максимально неприятно, потому что делает машину обездвиженной и, как правило, идет в паре с поврежденным диском.

В отличие от лежачего, перед серьезной ямой нужно оттормаживаться максимально сильно, иначе последствия будут плачевными. Всегда помните, что края ямы могут быть острыми, а это опасно для резины и подвески. Для резины опасно, так как грозит порезом, а для подвески - мощным ударом, если резина выживет.

Еще одна проблема с ямами - трудно определить ее глубину, сидя за рулем. Если подъезжая к яме вы понимаете, что не уверены в клиренсе своего автомобиля, выход только один - остановиться до нуля и скатываться на тормозах по сантиметру. Тогда, даже если клиренса не хватит, вы, не отпуская тормоза, включаете заднюю передачу и выезжаете обратно. Если же вы бахнитесь в такую ямы с разбега - повреждения автомобиля могут быть ужасающими.