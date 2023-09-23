Что нам известно про Hyundai Ioniq 5 N

Как только речь заходит про электромобили, на ум сразу приходят такие названия как Tesla, Porsche Taycan, Zeekr, Volkswagen и еще куча китайских машин, названия которых никто не может запомнить. Но на сцену внезапно выскочила корейская Hyundai, которая у русского человека стойко ассоциируется с «солярисом», и представила свой спортивный электрокар под названием Ioniq 5 N. Название, честно говоря, – так себе, давайте лучше разберемся в характеристиках, которые должны быть интересными.

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Ioniq 5 N – что это такое?

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Начнем рассказ с того, что это не совсем внезапное появление корейского спортивного автомобиля, потому что за предыдущие несколько лет уже были построены электрические RM20e, RN22e и N Vision 74. Просто они не продавались в России, поэтому вы про них ничего не знаете, а Ioniq 5 N - уже четвертая попытка завоевать место под солнцем. Кстати говоря, и не последняя, если верить слухам, поэтому можно ожидать новых моделей до конца 2023 года.

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Главной особенностью новинки является мощность в 600 л.с., что очень много для корейского автопрома – мы к такому не привыкли и не воспринимаем эти машины с такого ракурса. У машины два мотора, каждый из которых выдает 226 л.с. и 383 л.с. соответственно и обслуживает одну из осей, таким образом мы понимаем, что Ioniq 5 N – полноприводный.

У машины, кстати, есть своеобразная кнопка «нитро» на руле а, по нажатию на которую двигатели напрягаются и выдают 650 л.с. и 770 Нм крутящего момента, но хватает такого режима ровно на 10 секунд. Называется он N Grin Boost, и в нем электрокар разгоняется до сотни за 3,4 секунды (в обычном режиме - за 3,5 секунды). Емкость батареи составляет 84 кВт·ч, что очень даже недурно для компактного авто. Производитель заявляет, что быстрая зарядка с напряжением 800 В зарядит аккумулятор с 0 до 80% за 18 минут. Это все еще сильно дольше, чем заправиться бензином, но цифры уже приятнее, чем раньше, когда на зарядку требовались долгие часы. Вес автомобиля составляет 2,25 тонны, что очень много для такого малыша. Видимо, аккумуляторная батарея и правда очень тяжелая.

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Внешность можно назвать спортивной, потому что есть низкие обвесы, антикрыло, огромные диски на 21 дюйм, красные акцентные вставки и черный лак вместо хрома. На фотографиях с выставки машина выглядит очень агрессивно, посмотрим, что будет в реальности, после выхода в свободную продажу.

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Внутри наоборот все привычно: руль, большой объединенный экран и какая-то странная конструкция на месте селектора КПП. Более точных данных на текущий момент нет.

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Фирменные технологии Hyundai Ioniq 5 N

Компания сообщает, что Hyundai Ioniq 5 N обладает рядом фирменных технологий, которые делают этот электрокар суперсовременным. Давайте разберемся с каждой по очереди. Первая называется N Brake Regen – она способствует повышению эффективности рекуперации, благодаря которой при торможении машина заряжается. Такое есть даже в обычных бензиновых машинах уже не одно десятилетие.

Вторая технология уже интересней, потому что включает режим дрифта для тех, кому нужно пожечь резину поздним вечером под окнами у соседей. Называется система N Drift Optimizer, и она умеет даже имитировать резко брошенное сцепление. Помогает дрифту задний дифференциал с электронно управляемой блокировкой.

Для тех, кто скучает по звуку рычащего двигателя, есть технология N Active Sound, которая имитирует звук яростного рычания с помощью колонок мультимедийной системы. Стоит отметить, что два динамика установлены еще и снаружи автомобиля, чтобы перед окружающими было не стыдно проезжать. Технологию таких колонок давно использует BMW в своих дизельных машинах, чтобы придать им благородства в звучании.

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Ну и самый смак – технология N e-shift, которая имитирует рывки, происходящие при переключении передач у спортивного автомобиля с ДВС. Заявлено, что в этом режиме даже кратковременно прерывается тяга, чтобы пассажиры ничего не заподозрили.

Если честно, то все это очень похоже на попытку выдать безалкогольное пиво за настоящее, но за кучу денег. С одной стороны – вроде здорово, но внутри есть четкое понимание, что машина – сплошной обман, который изо всех сил косит под спорткар с ДВС. Вероятно, в компании Hyundai считают, что пользователь еще не готов к полной электрификации и пытается создать для него иллюзию, что все так, как раньше, чтобы переход был менее болезненным.

Заключение