Что мешает перевести автопарки на газовое топливо

На прошлой неделе в видеообращении к участникам делового форума БРИКС Владимир Путин назвал переход на газомоторное топливо одним из ключевых технологических решений для достижения углеродной нейтральности российской экономики. Статистика это подтверждает.

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Так, по данным "Газпром газомоторное топливо", благодаря использованию ГМТ сокращение выбросов парниковых газов от автомобилей в России в первой половине этого года составило почти полтора миллиона тонн СО2-эквивалента. А потребление газа как моторного топлива в январе - июне увеличилось, хотя и незначительно, и составило 720 миллионов кубоов против прошлогодних 714 миллионов.

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А чуть раньше на онлайн-платформе GAZ Campus состоялся вебинар, посвященный альтернативному топливу для автомобилей. История газа как моторного топлива началась в нашей стране в 1970-х годах, использовался в основном пропан-бутан. К метану обратились в 1982-м, было выпущено около 70 тысяч метановых грузовиков, строились заправки. Но внезапно "концепция изменилась", и в фаворе оказалось дизтопливо. Интерес к сжатому метану вернулся только в 2010-х годах, а первая серия метановых "газелей" увидела свет десять лет назад.

"Подготовка к продвижению ГМТ-техники, разумеется, началась загодя, - сообщила начальник управления развития по продуктовым направлениям ГК "Современные транспортные технологии" Наталья Плетникова. - В 2012 году оказалось, что общество, в том числе и автомобильное, слабо осведомлено о ГМТ и его преимуществах".

По словам эксперта, как грибы после дождя стали разрастаться "вредные" мифы, некоторые даже на грани абсурда. Развенчивать их приходится до сих пор. Так, противники перевода авто на газобаллонное оборудование (ГБО) утверждали, что оно непременно "убьет" двигатель, если еще раньше машина не взлетит на воздух. В салоне авто с ГБО непременно будет пахнуть газом, а само оно сильно потеряет в динамике.

Тем не менее ГМТ-автомобили стали находить почитателей, многие автозаводы стали выпускать газовые версии. В 2014 году начала работать программа субсидирования покупки ТС на метане. Но ГМТ-бума, на который так рассчитывали в "Газпроме", таки не наступило, хотя сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) поступательно расширялась.

И число противников начало снижаться. По словам Натальи Плетниковой, в 2021 году уже половина опрошенных владельцев коммерческой техники лояльно относились к ГМТ и задумывались о переводе ее на метан. В том числе и потому, что число АКГНС уверенно росло и программы субсидирования постоянно продлевались.

"К этому времени парк метановой техники увеличился в два раза, - подчеркнула она, - большинство клиентов уже прочувствовали, что ГМТ позволяет до 60 процентов экономить затраты на топливо".

Как сообщил начальник управления организации продаж компании "Газпром газомоторное топливо" Олег Устинов, сегодня в России создана опорная сеть АКГНС более чем из 900 заправок. Но увы, они расположены неравномерно, в основном на ключевых магистралях в европейской части страны. Для популяризации ГМТ компания в этом году запустила проект "Народное топливо", презентация которого состоялась в рамках ПМЭФ. Проект направлен на масштабное стимулирование обеспечения ГМТ транспорта по всей стране и вобрал в себя самые разные механики поощрения тех автовладельцев, которые решаться перейти на газ. Среди приятных бонусов - возможность бесплатного переоборудования на партнерских пунктах, скидки на определенное количество топлива, льготы по транспортному налогу в 33 регионах страны и т.д.

Согласно Транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с двигателями на альтернативных видах топлива (в первую очередь речь идет о газомоторном топливе) должна составить минимум 49 процентов. Автопарк страны сейчас насчитывает около 56 миллионов единиц автомобильной техники. По данным "Автостата", рынок ГМТ-авто на начало 2023 года составил 265 тысяч, по статистике "Газпрома" - 285 тысяч. Возникают большие сомнения, что за 6,5 года мы успеем выпустить, импортировать и переоборудовать в сотню раз больше машин.

Что же тормозит развитие рынка ГМТ-авто? Такой вопрос мы задали Олегу Устинову в рамках вебинара.

"С точки зрения инфраструктуры и программ - ничего не тормозит, - ответил он. - Влияние оказывают скорее внешние факторы - такие, как уход поставщиков техники с рынка и их замещение новыми дилерами и производителями. Сейчас наблюдается превышение спроса над предложением, но уверен, что наши игроки справятся с этой задачей и проблема уйдет".

Однако не все эксперты рынка настроены столь же оптимистично.