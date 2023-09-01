Почему китайские автомобили стоят в России в два раза дороже, чем в КНР

Российский автомобильный рынок постепенно приходит в себя после 2022 года, когда из-за остановки производств и ухода многих мировых игроков продажи машин резко снизились. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев этого года было продано 528 635 машин, что на 22,8% больше, чем в прошлом году. Предполагается, что по итогам 2023 года продажи превысят отметку в 1 млн машин. Однако это лишь при благоприятном сценарии. Чем выше становятся цены, тем меньше шансов, что он будет выполнен. Почему в России автомобили дорожают и почему они у нас стоят в два раза больше, чем в соседнем Китае, — в материале NEWS.ru.

© Сергей Булкин/NEWS.ru

В России продается уже 140 моделей из Китая

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В 2023 году стало ясно, что российский авторынок стал вотчиной китайских марок. Если посмотреть на статистику продаж, то мы увидим, что сейчас из 25 самых продаваемых моделей в стране не китайских — только пять. Это три «Лады» («Гранта», «Нива» и «Веста»), УАЗ «Патриот» и Kia Sportage. Но последних машин в продаже все меньше, поэтому скоро Sportage покинет топ-25.

По данным на конец августа 2023 года, в России представлено уже 36 китайских брендов, которые продают в общей сложности 140 моделей. Причем в основном это кроссоверы.

Автомобиль стоит почти 3 млн рублей

Средняя цена нового автомобиля в России в конце августа 2023 года составляет 2 680 000 руб. И надо учитывать, что сюда включены и модели марки «Лада», которые занимают 33,5% автомобильного рынка. При этом самые простые «Лады» — «Гранта» и старая «Нива» — стоят меньше 1 млн руб.

Однако если смотреть на современные кроссоверы, то выяснится, что цена на них только стартует с отметки 2,3–2,6 млн руб. И с большой долей вероятности можно предположить, что осенью 2023 года цены на иностранные модели увеличатся еще больше.

Причин для роста цен много (причем дорожать будут как новые авто, так и подержанные). Самая главная связана со снижением курса рубля по отношению к другим мировым валютам. Если еще в начале 2023 года за один евро давали 73–75 руб., то сейчас курс составляет уже порядка 104 руб.

Кроме того, выросли ставки утилизационного сбора. Например, если до 1 августа 2023 года при ввозе машины младше трех лет с двигателем от 2 до 3 литров нужно было заплатить утилизационный сбор в размере 281 600 руб. (плюс акцизы, НДС и прочие платежи), то сейчас ставка составляет уже 844 800 руб. Плюс 563 200 рублей! А если говорить про автомобили с мотором объемом более 3,5 л, то утилизационный сбор увеличился почти на 800 тысяч: с 445 000 руб. до 1 235 200 руб.

В первой половине августа уже можно было наблюдать новый виток подорожания автомобилей. Выросли цены на многие кроссоверы, причем даже собираемые в России. Например, «Москвич 3» прибавил в цене 228 тыс. руб. (+10-11%), и теперь эта модель с 1,5-литровым двигателем (150 л. с.) и механической КП оценивается в 2 220 000 руб. Мало того, подорожали и российские «Лады»: плюс 20–65 тыс. руб. в зависимости от модели (правда, цены на базовые версии остались без изменений).

На автомобиль надо копить 38 месяцев (и ничего не тратить при этом)

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сравнили стоимость автомобилей у нас и в Китае. А заодно подсчитали, сколько же средний российский покупатель должен копить на машину.

И оказалось, что 10 лет назад среднестатистический автомобиль в России стоил 906 900 руб. Учитывая, что тогда заработок составлял 32 495 руб., получилось, что один автомобиль обходился в 27 заработных плат. При этом в Китае среднестатистическая машина в 2013 году стоила 26 925 юаней.

Но за последние 10 лет китайский авторынок претерпел серьезные изменения. Выпуск многих простых и дешевых машин прекратился, все чаще китайцы стали приобретать более дорогие и качественные модели, резко вырос спрос в Поднебесной на электромобили. В итоге средняя цена машины в Китае в 2023 году составляет 100 тыс. юаней, что в четыре раза выше, чем в 2013 году (но еще раз надо повторить — технический уровень, оснащение и качество этих машин вышли на совершенно другой уровень).

В России за те же 10 лет качество и уровень машин принципиально не изменились. Просто если раньше вместе с «Ладами» у нас продавались качественные европейские, японские, корейские и американские модели, то теперь им на смену пришли китайские. Но при этом средняя цена автомобиля сейчас составляет 2 680 000 руб. И это уже... 38 зарплат (считается, что сейчас она составляет 70 тыс. руб. в месяц).

«Секретная кухня»: почему китайские автомобили становятся в два раза дороже

Если пересчитать среднюю цену автомобиля в России в юани, то выяснится, что машина стоит у нас 206 150 юаней (в Китае, напомним, 100 000). Но почему автомобили в России в два раза дороже, чем в Поднебесной?

В РОАД привели расчеты формирования цены для седана Jetta VA3, которые сейчас ввозятся в Россию по так называемому параллельному импорту (марка Jetta принадлежит совместному предприятию FAW-Volkswagen, пока она представлена официально только в Китае, а по своему статусу Jetta стоит на ступеньку ниже Skoda).

В России сейчас за Jetta, которую по своим размерам и оснащению можно сравнить с Volkswagen Polo и Skoda Rapid, просят 2 190 000 руб. (хотя некоторые дилеры продают эти машины за 1 900 000 руб. за версию с механической коробкой и бензиновым мотором мощностью 112 л. с.).

Так вот, в Китае российские дилеры покупают этот автомобиль за 68 500 юаней, или 890 500 руб. Еще 730 000 руб. — это различные сборы в бюджет России, среди которых самые серьезные платежи — это утилизационный сбор (более 300 тыс. руб.), НДС (более 200 тыс. руб.) и таможенная пошлина (133 575 руб.). Доставка автомобиля обходится сейчас в 240 тыс. руб. Ну и далее идут накрутки дилеров и дистрибьюторов — каждый из них берет себе по 140–190 тыс. руб., но часто эта сумма меньше, так как продавцы делают скидки на машины, особенно когда отсутствует дефицит. А сейчас дефицита нет.