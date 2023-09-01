Каким мог бы быть новый субкомпактный хэтчбек Ford Fiesta

В этом году завершился выпуск модели Fiesta, которая в течение многих лет регулярно попадала в список самых популярных автомобилей в Европе. Мы же решили представить, каким могло бы быть новое поколение Фиесты.

История субкомпактного хэтчбека началась в 1976 году, когда появилось первое поколение модели. Автомобиль производился в разных странах, среди которых Германия, Великобритания, Испания, Бразилия и Россия (модель делали в Набережных Челнах на заводе Ford Sollers). Автомобиль практически всегда пользовался хорошим спросом, а с 2009 по 2015 годы он занимал вторую строчку в рейтинге самых продаваемых моделей Европы, сразу после лидера рынка – Volkswagen Golf. Однако в последние годы его популярность стала угасать, а с 2020-го года он покинул европейский ТОП-10. Это стало одной из причин прошлогоднего заявления компании Ford о том, что выпуск Фиесты завершится, а прямого наследника модель не получит (Форд сосредоточит усилия на переходе к производству полностью электрических автомобилей). Нам же стало интересно, как могло бы выглядеть новое поколение хэтчбека.

Рендер новой Fiesta в версии Active

Представленный на рендерах автомобиль сделан в стиле последних новинок компании. Он получил широкую решётку радиатора и «двухэтажную» переднюю оптику: сверху расположились светодиодные ходовые огни, а чуть ниже в бампер встроены блоки основного света. Автомобиль изображён как в виде обычного хэтчбека, так и в кросс-версии Active с пластиковыми накладками на арки и пороги (она была и у Фиесты последнего поколения). Сбоку одним из наиболее интересных элементов стали выдвижные дверные ручки, как на новом Mondeo. В его же стиле сделаны боковые зеркала с черными корпусами и окрашенными в цвет кузова ножками, а также контрастная чёрная крыша. Сзади автомобиль получил новые фонари и бампер с контрастной чёрной вставкой.

Рендер новой Fiesta в версии Active

Место Фиесты на конвейере займёт полностью электрический кроссовер Ford Explorer, премьера которого состоялась в марте этого года. Он будет предложен с тремя вариантами силовой установки: базовая с единственным электромотором, расположенным на задней оси, выдаёт 170 л.с., второй вариант располагает 286 силами, а топовый с двумя электромоторами – 340 л.с. Запас хода на одной зарядке может составлять от 350 до 540 км в зависимости от модификации.

Ford Fiesta последнего (седьмого) поколения