Десять лучших дизельных двигателей за всю историю

Первый дизельный двигатель изобретен в далеком 1890 году Рудольфом Дизелем, который в 1892 году получил патент на изобретение, а уже в 1893 выпустил первый коммерческий продукт. С тех пор утекло много воды, и в мире дизельных двигателей появились свои любимчики в каждом уголке планеты. И несмотря на то, что дизель сегодня плотно ассоциируется с тяжелым грузовым транспортом, он все сильнее проникает в мир обычных легковых машин. Мы собрали для вас десять самых интересных дизельных агрегатов, которые оставили след в истории своих компаний.

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6.6L Duramax LB7

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Двигатель 6.6L Duramax LB7 разработали еще в 2001 году. Этот агрегат стал первой версией в серии Duramax и был создан в сотрудничестве компаний General Motors и Isuzu. Он устанавливался на пикапы большого класса и некоторые коммерческие автомобили, такие как Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD и другие. Из названия можно догадаться, что рабочий объем составлял 6,6 литра, что, скажем прямо, много. Благодаря турбокомпрессору Duramax LB7 обладал мощностью в 300 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

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В Америке эта силовая установка считается крайне надежной, несмотря на алюминиевые блок и головку. Считалось, что Duramax опередил Ford примерно на 10 лет в разработке такого типа моторов, так как свой аналог Ford представил лишь в 2011. В любом случае, при объеме 6,6 литра, 300 л.с. – мелочь, поэтому нет ничего удивительного в том, что эти двигатели живут вечность. Удельная мощность на один литр просто смехотворная, если опираться на классическую формулу надежности «1 литр = 100 л.с.».

BMW M57/N57

Двигатели BMW M57/N57 - это рядные шестицилиндровые трехлитровые агрегаты с турбонаддувом, разработанные и произведенные компанией BMW. Впервые они появились в 1998 году под названием M57, а позже были модернизированы и представлены как N57. Но и это еще не все, потому что N57 со временем превратился в B57. Удивительно, но это тот случай, когда запас прочности прошел сквозь поколения. Эти двигатели устанавливали почти на весь модельный ряд седанов и SUV, за исключением самых младших. Хотя находились энтузиасты, которые помещали N57 даже в единичку.

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Эти моторы высоко ценились и ценятся за свою производительность и надежность. Самые первые модификации М57 могут ходить по миллиону, а N57 без проблем отхаживает 400+ тысяч без капитального ремонта, если за ними ухаживать. Но даже если менять масло раз в 10-15 тысяч и не жалеть авто на каждом светофоре, свои 200-250 тысяч все равно отходит - таков запас прочности.

В зависимости от модификации и модели автомобиля, агрегаты выдают мощность в диапазоне от 180 до 400 лошадиных сил, а их крутящий момент доходит до 800 Нм. Такой разброс обусловлен тем, что BMW комплектует мотор разным количеством турбин, поэтому снимаемая мощность сильно отличается. Базовая версия оснащается одной турбиной, а самая мощная – четырьмя. Эти двигатели примечательны инновационным подходом к экологичности и экономичности, сохраняя при этом отличные динамические характеристики.

Ford 6.7L Power Stroke

Ford 6.7L Power Stroke — тот самый дизельный двигатель, который Ford представил в 2011 году, и о котором мы говорили чуть выше. Этот мотор предназначался в основном для пикапов большого класса, таких как Ford F-Series Super Duty (от младшего F250 до старшего F550). Power Stroke 6.7L сразу полюбили за надежность, потому что ломалась в нем только одна часть – турбина, в которой отказывали керамические подшипники. Но и эту проблему Ford решил в следующей ревизии, а также увеличил количество клапанов с четырех до шести на цилиндр. Находились и другие разные мелочи, вроде быстро выходивших из строя различных электронных датчиков, но Ford крайне оперативно все решал и менял по отзывным кампаниям, чтобы сохранить за собой лидерство в этом сегменте.

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В зависимости от модификации и модели автомобиля, этот агрегат может развивать мощность вплоть до 475 лошадиных сил и 1424 Нм крутящего момента. Вот так очень просто этот дизелек стал одним из ключевых представителей семейства дизельных моторов Ford. Кстати, хочется отметить крайне большой вес агрегата – 440 кг, и это еще сухой вес без жидкостей.

Mercedes 2.1 OM611

Компания Mercedes-Benz решила не отставать от баварского конкурента и тоже сделала свой дизельный двигатель, который представила в том же самом 1998 году. Этот мотор имел четыре цилиндра и рабочий объём 2,15 литра (маркировался 220d). Он предназначался для различных моделей, включая C-Class, E-Class и некоторые модели Vito и Sprinter. В зависимости от конкретной модификации и модели автомобиля, агрегат мог развивать мощность в диапазоне от 82 до 143 лошадиных сил.

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Особое внимание при его создании уделялось экологичности, что делало его одним из лидеров в своем классе по показателям выбросов. В компании Mercedes очень внимательно относились к этому вопросу, а потому были разные ревизии двигателя, которые даже немного отличались рабочим объёмом (в пределах нескольких кубических сантиметров). 2.1 OM611 стал заслуженным представителем дизельного семейства Mercedes-Benz, прожив до 2006 года, после чего ему на смену пришел усовершенствованный преемник, доживший уже до 2021.

Chrysler 3.0L EcoDiesel

Chrysler 3.0L EcoDiesel — это плод сотрудничества американской Chrysler с итальянской VM Motori. Этот агрегат показали в 2011 году, а устанавливался он в Jeep Grand Cherokee и Ram 1500. Двигатель известен тем, что при его создании использовалось большое количество различных металлов для облегчения веса. Дело в том, что в последний момент было решено отказаться от чугунного блока в силу его огромного веса. В итоге из чугуна остались только шатуны, а даже сами поршни уже сделали из алюминия. Мотор оснастили системой непосредственного впрыска топлива высокого давления, низковольтными керамическими свечами для быстрого старта и уменьшения выбросов, а также турбиной от Garret с жидкостным охлаждением. Для улучшения экологических показателей также установили сажевый фильтр и дизельный окислительный катализатор, что не очень свойственно американским производителям того времени.

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В зависимости от модели и настройки, этот агрегат способен развивать мощность порядка 240 лошадиных сил и крутящий момент около 570 Нм. Но есть одна особо сильно надутая версия, мощность которой доходит до 260 л.с., а крутящий момент - до 650 Нм. Ее представили в 2019 году и устанавливали лишь на Ram 1500 в особой комплектации.

Honda 2.2 CTDi

Изначально в Японии не уважали дизельные двигатели и не производили их, закупая у других концернов для нужд коммерческого транспорта. Но увидев быстрорастущий европейский дизельный рынок, Honda тоже решила подсуетиться и в 2003 году показала Honda 2.2 CTDi (кодовое обозначение - N22A1). Его сразу начали устанавливать в Accord VII, CR-V и Civic VIII, в которых он показывал 140 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента при объеме 2,2 литра.

Honda

Мотор оказался легким, да еще и с турбиной с изменяемой геометрией, а потому прекрасно раскручивался и отлично подходил среднеразмерным и легким машинам. Номинальная долговечность двигателя, согласно заводским данным, составляет 600 000 километров, но пользователи отмечают, что реальная - где-то около 300 000 км, что тоже очень хорошо для такого малообъемника, да еще и нагруженного. Само собой, больше всего проблем у пользователей возникало с турбиной, которая выходит из строя первой из-за подшипников, а потому, нужно менять масло как можно чаще.

Ram Cummins 6.7L

А вот и еще один американский монстр - Ram Cummins 6.7L. Это очень мощный двигатель с богатой историей, которая уходит в 1989 год, в котором и была представлена первая версия объемом 5,9 литра. Актуальная версия на 6,7 литра – не полностью новая модель, а глубокая модификация старой, представленной в 2007 году. На сегодняшний день самой свежей версий является модификация, представленная в 2021 году. Она развивает 420 л.с. и 1458 Нм крутящего – впечатляющая цифра. И опять же обращаем внимание на то, что количество лошадиных сил на один литр заметно меньше сотни – отсюда и надежность. На сайте производителя отмечено, что автомобили с этим двигателем соответствуют нормам Евро-4.

Wikimedia Commons

Устанавливается мотор на Dodge Ram 2500 и 3500 Heavy Duty, Chassis Cab 3500, 4500 и 5500, а также в грузовиках Ford F-650 и F-750. Здесь стоит отметить, что указанная выше мощность присутствует не во всех перечисленных грузовиках, потому что существуют дефорсированные версии для тех, кому не нужно «на все деньги». В 2024 году планируется очередное обновление Cummins 6.7L, но характеристики и список изменений пока держатся в секрете. Текущая версия без проблем ходит до 400 000 километров, и хочется верить, что модификация от 2024 года будет показывать такую же долговечность.

Volkswagen 1.9 TDI VP

Наверняка многие из вас помнят так называемый Dieselgate, когда компанию Volkswagen уличили в занижении показателей токсичных выбросов в десятки раз. Из-за этого отозвали огромное количество автомобилей по всему миру – около 11 миллионов. В Америке же автовладельцы суммарно получили 9,8 млрд долларов в качестве компенсации за некачественный продукт. И вся эта история совершенно не мешает двигателю Volkswagen 1.9 TDI VP оставаться одним из самых надежных. Его история началась в далеком 1991 году, и с тех пор двигатель постоянно модернизируется для соответствия современным требованиям и нормам. И если первые версии раздражали водителей чрезмерным шумом и вибрациями, то к современным нет никаких претензий. Тут же стоит отметить, что блок цилиндров выполнен из чугуна, а это сразу «плюс сто» к долговечности.

YouTube/bisket2003

На сегодняшний день в продаже можно найти разные версии этого двигателя, но максимальная мощность не будет больше 110 л.с. при 232 Нм крутящего момента. Собственно, в этом и есть секрет долговечности – чугунный блок и малое количество лошадок. Даже самые современные версии без проблем ходят от 350 000 километров, поэтому можно смело покупать. Также будет радовать расход около 6 литров в городе и 3-4 литров на трассе.

Toyota 1.4 D-4D

Ранние дизельные двигатели Toyota не славились надежностью, но в компании не опустили руки и методично дорабатывали агрегат с 2002 года. На сегодняшний день считается, что двигатель ходит до 450 000 километров без капитального ремонта. При этом он соответствует современным евронормам, у него есть катализаторы и сажевые фильтры.

YouTube/АвтоСтронг-М

Современная версия оснащена соленоидными форсунками, турбиной с изменяемой геометрией, непосредственным впрыском и даже клапаном EGR, который в России принято удалять, потому что он здорово снижает ресурс двигателя отправляя в него отработанные газы повторно для снижения выбросов. Есть ощущение, что если систему EGR и сажевый фильтр, автомобиль без проблем проедет и 600 000 километров. Современная версия выдает 90 л.с. и 204 Нм крутящего момента, чего вполне хватает для таких машин как Yaris, QK, Aurisie, Verso и Urban Cruiser. Единственная жалоба на сегодняшний день от пользователей – это увеличенный расход масла, что можно и простить.

Hyundai / Kia 1.6 CRDi

А вы думали, что корейские машины не бывают дизельными? Еще как бывают - Hyundai / Kia 1.6 CRDi является лучшим корейским дизелем, который ходит до 500 00 километров. Он используется в большом количество моделей: Hyundai i20 и i30, Accent, Kia Cerato, Venga, Soul, Ceed и Sportage. Современная версия с турбиной с изменяемой геометрией выдает 136 л.с. и 270 Нм крутящего. Опять же, при объеме 1,6 литра, мощность всего 136 л.с., то есть ста лошадей на литр не наблюдается. Вы тоже заметили, что все самые надежные двигатели объединяет этот нюанс?

Wikimedia Commons

Мотор оснащен всеми современными системами очистки, вроде EGR и сажевого фильтра, поэтому соответствует нормам Евро-6 и продается в Европе.

Заключение