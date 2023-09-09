Лучшие автомобильные трюки в кино

Большинство голливудских фильмов включает в себя исполнение различных трюков, а красивая киношная погоня на дорогих автомобилях – одно из лучших изобретений Голливуда. Ведь так захватывает смотреть, как брутальный киногерой разбивает очередной суперкар или выполняет на нем невероятные прыжки. Собственно, именно за некий элемент несогласованности с реальной физикой и того, чего не происходит в нашей повседневной жизни, мы и любим эти киношки. В этой статье мы собрали для вас много автомобильных трюков из фильмов, принадлежащих разным эпохам.

© Кадр из фильма "Терминатор 2"

Форсаж

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Некогда интересное кино про уличных гонщиков и полицейского, мечтающего стать агентом ФБР, сегодня превратилось в огромную франшизу, которая насчитывает десять частей. В каждой из них градус безумия только растет, и многие считают, что это и есть рецепт успеха Форсажа.

Но помните ли вы самый первый трюк в этой франшизе, который заставил на мгновение перестать жевать попкорн и «прилипнуть» к экрану? Этот трюк комплексный, потому что включает в себя два эпизода, в котором принимали участие Toyota Supra и Dodge Charger 1970. В первом эпизоде два автомобиля стартуют со светофора, несутся к железнодорожному переезду и перескакивают через него за мгновение до проезда огромного поезда. Сразу после этого начинается вторая часть, в которой Dodge Charger врезается в грузовик, подлетает в воздух, после чего падает и несколько раз переворачивается. Весь эпизод длится около трех минут.

Джеймс Бонд: Казино Рояль

Агент британской разведки Джеймс Бонд в каждой серии обзаводится новым автомобилем, который обязательно уничтожает в схватке с противниками. В картинке Казино Рояль, вышедшей в свет в 2006 году, герой Дэниела Крейга получает в распоряжение новый Aston Martin DBS V12. Кстати, это первая серия во всей франшизе, в которой к автомобилю прилагался только пистолет и дефибриллятор, а не пулеметы и самонаводящиеся ракеты. Зато под капотом - 5,2 литра с двойным турбонаддувом и мощностью 510 л.с., которые разгоняли Aston Martin за 4,3 секунды.

Ближе к концу ленты, Джеймс Бонд отправляется в погоню за похитителем его коллеги Веспер Линн. Погоня проходит по темным, извилистым и ухабистым дорогам Черногории, но после очередного поворота Бонд видит Веспер, лежащую на дороге, и резко выкручивает руль в сторону. Это приводит к закручиванию автомобиля и множественным последующим переворотам, в процессе которых от DBS V12 остается только мятый кузов. Здесь стоит отметить, что сцена смотрится очень зрелищно и натурально, так как снималась без применения компьютерной графики. За рулем автомобиля был известный в Голливуде каскадер Адам Кирли, который перевернулся 7 раз. Автомобиль не был настоящим – это слишком дорого, потому что одного дубля может не хватить. Использовался только кузов и элемента салона, а все остальное было от бюджетной модели Ford.

Полицейский и Бандит

А вот фильм из эпохи, когда компьютерной графики еще практически не было – «Полицейский и бандит» 1977 года. Фильмы с использованием компьютеров, конечно же, были, иначе, как бы снимали «Звездные войны», но в простых лентах она не была распространена. Тем и интересна сцена полета главного героя через широкую реку за рулем Pontiac Trans Am 1977 года.

Бандит (главный герой) уходит от полицейской погони по лесу и небольшим тропам, пока не упирается в ремонт моста через реку Джонсборн. По всем традициям Голливуда, вместо того чтобы остановиться, главный герой прожимает педаль газа в пол, разгоняется и перепрыгивает через мост. Примечательно, что после всех трюков в этом фильме, машина Бандита всегда идеально чистая. Чтобы выполнить этот прыжок, был построен специальный бустер, который подбрасывал автомобиль. Трюк выполнял каскадер Аллал Гибс на обычной версии Pontiac Trans Am 1977, под капотом которой прятались 6,6 литра мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 325 Нм.

Джон Уик 2

Этот фильм стал глотком свежего воздуха для угасающего жанра боевиков, которые, казалось, остались в 80-х и 90-х. Киану Ривз всегда ассоциировался с Нео из «Матрицы», но после выхода Джона Уика – фильма, про ушедшего на покой искусного киллера, Нео померк. Если кратко, то замес начинается после того, как наглые юнцы угоняют у Джона Ford Mustang Mach 1 1969 года и убивают его собаку. И если мертвого щенка уже не вернуть, то машину – можно, а за одно и наказать всех обидчиков.

Вторая часть начинается со зрелищной бойни, которая происходит с непосредственным участием найденного автомобиля, который Джон использует как оружие. Режиссер рассказывал, что наибольшей проблемой была сцена бокового полета «Мустанга» через открытые ворота склада. Эта сцена требовала максимальной подготовки и синхронизации всех инструментов, которые позволили снять её с первого раза. Особую опасность представляло то, что Киану Ривз отказался от дублеров и почти все трюки во франшизе выполнял сам. В сети можно найти много видео, как актер усердно тренируется перед съемками. Лишь единичные сцены были сняты с использованием дублера, потому что студия и страховые компании не решились взять на себя такие риски.

Терминатор 2

Терминатор – один из самых известных фильмов, который принес славу и успех в Голливуде Арнольду Шварценеггеру и Джеймсу Кэмерону. После оглушительного успеха первой части, актер и режиссер через 7 лет снова воссоединились, чтобы родить еще один шедевр: «Терминатор 2». Именно в этом фильме была та самая погоня на большом грузовике за мотоциклом.

В конце 80-х эффектов CGI все еще критически не хватало для создания крутых сцен силами компьютеров, поэтому эта сцена тоже практически настоящая. Фальшивая только стена дороги, которую пробивает грузовик, но падение - абсолютно реальное. За эту сцену было уничтожено три грузовика, потому что Кэмерон пытался добиться идеального кадра падения. И это, к слову, были настоящие грузовики, а не муляжи, что часто практикуется.

Угнать за 60 секунд

Еще один кассовый боевик с Николасом Кейджем, Анжелиной Джоли и другими популярными актерами, который вышел в 2000 году. В центре сюжета – главный герой Мемфис Рейнс (Николас Кейдж) и автомобиль Элеонора (модифицированный Mustang Shelby GT500 1967), который в крайней степени нужно было угнать. Для съемок фильма собрали одиннадцать машин, но после их окончания выжило лишь три. Одну из них забрал себе Николса Кейдж, а вторую – продюсер фильма Джерри Брукхаймер. Третий же автомобиль остался в музее студии, которая владела правами на ленту.

Самая зрелищная сцена фильма, помимо получасовой погони по городу, – это прыжок через кучу машин на перекрытом мосту Винсента Томаса в Лос-Анжелесе. Чтобы снять прыжок «Мустанга», единственный раз в истории, мост закрыли на целый день. Как вы уже догадались – прыжок был настоящим, но машина не могла пролететь так далеко. После прыжка «Мустанг» пролетел 15 метров и приземлился в огромную кучу картонных коробок. Когда же машина приземляется в фильме – это был прыжок с небольшого трамплина, из которого взяли только завершающие кадры. На финальном монтаже все это объединили, чуток дорисовали протяженность прыжка, добавили несуществующих в реальности машин, и вот он - полет, который стал фишкой всего фильма.

Заключение