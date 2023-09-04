В России выросли цены на автозапчасти

В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в России показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%.

Аналитики отмечают, что на рынке нет дефицита запчастей. Наоборот с начала года количество объявлений о продаже запчастей увеличилось. Однако с поиском деталей на некоторые автомобили могут возникнуть сложности. Речь идет о подержанных двигателях в сборе и блоки управления к ним. В связи с этим цены на новые моторы для популярных иностранных марок выросли на 17%.