В России выросли цены на автозапчасти
В России увеличилась стоимость комплектующих для автомобилей. Анализ данных онлайн платформ по продаже автозапчастей в России показал рост цен в диапазоне от 7% до 20%.
«Средняя стоимость автозапчастей на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) выросла с начала года на 17—20%». — цитируют представителя портала «Дром» «Ведомости».
Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев отметил, что цены на кузовные детали увеличились на 6%. На 7% подорожали масла и автохимия.
Аналитики отмечают, что на рынке нет дефицита запчастей. Наоборот с начала года количество объявлений о продаже запчастей увеличилось. Однако с поиском деталей на некоторые автомобили могут возникнуть сложности. Речь идет о подержанных двигателях в сборе и блоки управления к ним. В связи с этим цены на новые моторы для популярных иностранных марок выросли на 17%.