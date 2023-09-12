Технологии, которые изменят автомобильный мир

Автомобильная промышленность – это постоянный источник новых идей, даже когда кажется, что их уже нет. На сегодняшний день наибольший интерес представляют новые электрические машины с технологиями, которых мы ранее не видели. Но не одними электрокарами едины – в автомобильном мире еще много чего можно улучшать, чтобы облегчить жизнь просто автолюбителя. Мы собрали интересные технологии, которые имеют все шансы войти в нашу жизнь.

© Пресс-служба XPeng

Новые аккумуляторы от Toyota

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Электромобили давно захватили мир и не собираются никуда уходить. У них много преимуществ, но у всех есть один недостаток – проблемы с зарядкой. У обычного автомобиля процесс заправки полного бака занимает менее пяти минут, что всех устраивает. А вот с электрокарами - беда, потому что зарядка может занять много времени, особенно если заряжаться не на крутой «электроколонке». Мы не будем рассматривать историю, когда у вас есть свой дом с персональной зарядной станцией, потому что такое доступно лишь единицам.

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И вот в Toyota, которая максимально отстает от других производителей в плане создания электромобилей, грозит к 2025 году разработать новый тип твердотельных аккумуляторов, которые будут меньше весить и быстрее заряжаться. Также будет снижен их размер примерно на 50% относительно тех, что используются сегодня. В Toyota давно разрабатывают такой тип аккумуляторов, но раньше речь шла про 2030 год, что видится более правдивым, потому что во второй половине 2023 года нет ни одного прототипа, который бы уже работал на новых энергоносителях.

Шестиминутная зарядка для электромобилей от Nyobolt

Британский автомобильный стартап Nyobolt тоже заявляет, что в 2024 году выпустит уникальную машину, которая будет заряжаться всего шесть минут. Но тут нет секрета - у машины просто очень маленький аккумулятор, которого хватает всего на 250 км.

Nyobolt

Но и это еще все, потому что стартап также сообщает о 2000 циклах перезарядки, что дает в среднем около 500 000 километров, после чего батарейный блок нужно будет менять. Но мы же понимаем, что никто не будет выкатывать 100% зарядки, поэтому можно смело сокращать пробег до 250-300 тысяч километров. Есть предположение, что очень быстрая зарядка усиленно нагружает аккумуляторы, что не идет им на пользу. Но тенденция очевидна – сделать процесс зарядки более быстрым и комфортным для пользователя.

Заряжающие дороги в Швеции

Дорожное полотно, при движении по которому электромобиль заряжается - на сегодняшний день звучит достаточно фантастично, потому что необходимо, чтобы эта технология не сказывалась на тех, кто находится внутри машин. Но в Швеции уже разрабатывают такую дорогу, строительство которой планируется начать в 2025 году. В начале это будет работать только для грузового и коммерческого транспортов, а после, при удачных результатах, станет доступно всем автовладельцам.

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Как автомобиль будет получать энергию для заряда на текущем этапе не сообщается, но очевидно, что это должно быть что-то вроде беспроводной зарядки для телефона, а это сделать не так просто. В машинах должны быть установлены соответствующие устройства, которые на сегодняшний день не просто отсутствуют в электрокарах, а про них не идет даже речи. Планы правительства Швеции очень амбициозны – они включают возможность снизить размеры автомобильных аккумуляторов на 70%. Но есть одна проблема – никто для Швеции не будет разрабатывать индивидуальных машин, если во всем остальном мире таких дорог не будет, а сама Швеция электрокаров особо-то не производит. Это очень интересная технология, которая позволила бы вообще забыть про зарядку, но пока что выглядит, как еще один амбициозный проект от «зеленых», у которого нет будущего.

Уникальный автомобиль McMurtry Spéirling

McMurtry Spéirling – это уникальный одноместный прототип электрокара, который впервые показали в 2021 году на фестивале скорости в Гудвине. У автомобиля весьма причудливая форма, потому что он узкий, но не основное его достоинство. Его мощность составляет 1000 л.с., а разгон до сотни в час занимает всего 1,4 секунды. Тут стоит добавить, что автомобиль еще и заднеприводный.

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Фокус заключается в инновационной системе вентиляторов, которые работают всегда и создают прижимную силу. Скорость вращения вентиляторов такова, что, даже стоя на месте автомобиль испытывает дополнительное давление и прижимную силу равную 2000 кг. Это позволяет легкому концепту, весом менее 1000 кг, стартовать без пробуксовок. Прототип уже установил несколько мировых рекордов, включая гонку на 1,87 км на мероприятии Goodwood Festival of Speedhill.

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Создателю удалось проехать четверть мили всего за 7,97 секунды. Bugatti Chiron мощностью 1500 л.с. едет "квотер" за 9,4 секунды. Команда разработчиков как бы сделала легкий автомобиль тяжелым, при этом не увеличивая его вес. Это гениальное решение, которое сможет изменить многое в мире автогонок, потому что текущие возможности классических машин почти исчерпаны, а это – глоток свежего воздуха. Единственное, что нужно учитывать, шум в размере 120 дБ, когда запускается вентиляторная система, а это уровень сравнимый с шумом реактивного двигателя при полной тяге.

Wikimedia Commons

Самовосстанавливающаяся защитная пленка Llumar

Каждый автомобиль по мере эксплуатации получает сколы, мелкие царапины и потертости. Новая пленка от компании Llumar способна самостоятельно избавиться от мелких повреждений буквально за несколько минут. Секрет заключается в особом мягком слое, который не твердеет даже после нанесения пленки и ее застывания. В компании отмечают, что эффект не вечный, и после нескольких повреждений магия исчезнет. Но если мы говорим про рандомно прилетающие камушки – это отличное решение. Особенно, если вы владелец дорогого и редкого автомобиля, перекрасить который достаточно сложно.

Проекционные дисплеи с дополнительной информацией

Простым проекционным дисплеем уже никого не удивить, его устанавливают почти 20 лет во многие премиальные марки. Но компания WayRay, являющаяся основным поставщиком этой технологии для Porsche и Hyundai уже разрабатывает новые поколения дисплеев, которые будут не только дублировать на лобовое стекло данные о скорости, температуре и данные системы навигации, но и взаимодействовать с внешним миром с помощью камер и GPS.

WayRay

Суть задумки очень простая – транслировать на ваш дисплей рекламу о магазинах, акциях, местах отдыха и так далее. В том, что такой метод будет пользоваться спросом среди рекламодателей – сомнений нет. Но будут ли этому рады водители – это уже другой вопрос. Если все будет исключительно добровольно и отключаемо при желании, то пусть разрабатывают себе на здоровье.

WayRay

Краска, меняющая цвет у автомобилей BMW

На выставке CES 2022 компания BMW представила автомобиль E Ink, который может менять цвет. На первоначальной демонстрации были только оттенки от белого до серого, но в будущем планируется вся цветовая гамма. С одной стороны – очень крутое решение из разряда «Вау!», с другой – а как это оформлять юридически? Машина, которая может менять свет по нажатию кнопки, не сможет быть официально зарегистрирована в большом количестве стран, включая Россию.

BMW

У нас даже с пленками другого цвета всегда проблемы, и автолюбителям приходится долго показывать и рассказывать, что машина на самом деле синяя, как в документах, а не красная. Про огромный плюс для угонщиков даже говорить не стоит - и так все понятно. А вот плюсы рисуются мифические, вроде того, что белая машина летом меньше нагревается. Самый большой плюс на текущий момент в том, что это просто круто, потому что такого никогда не было.

Безвоздушные автомобильные шины Michelin

На сегодняшний день только шины с технологией RunFlat способны продолжать движение даже при полном отсутствии давления внутри. Если же у вашего автомобиля простые шины, то при первом же проколе все ваши дела идут лесом, а вы вызываете эвакуатор и катите в шиномонтаж. И это хорошо, если он не будет слишком далеко. Компания Michelin готовит ответ на эту проблему в виде шин, которые вообще не требуют того, чтобы внутри было хоть какое-то давление.

Michelin

Речь идет о шинах, внутри которых стоят упругие ребра жесткости, имитирующие давление. Ребра изготовлены из армированного стекловолокном пластика. Таким шинам нет никакого дела даже до серьезных порезов, пока сохраняется структура амортизации. Прототипы уже проходят проверку на автомобилях службы DHL в Сингапуре.

Автомобильная крыша с солнечной панелью

Автомобильная крыша с солнечной панелью не звучит, как нечто инновационное. Дело в том, что уже много производителей пыталось сделать аналогичное, но у всех были крайне низкие показатели. Но компания Fisker утверждает, что ее разработка сможет увеличивать пробег минимум на 10%, а это уже достойно внимания. Допустим, ваш автомобиль сможет ездить на 600 километров, а 660 – уже хорошо.

Fisker

Но на текущий момент инженеры Fisker работают на увеличение эффективности и доведения ее до 20%. Если их разработка в реальной эксплуатации будет давать хотя бы 10% - это хороший результат, который можно будет продавать. Если же они добьются увеличения в 20%, можно будет говорить о том, что электрокары потихоньку лишаются своего главного недостатка.

Заключение