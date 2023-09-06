Топ-7 самых популярных Mercedes-Benz на вторичном рынке

Mercedes-Benz – один из самых узнаваемых брендов в мире, входящий в Топ-10 по версии агентства Interbrand в 2016 и 2017 годах. Даже старый Mercedes – это качество и роскошь, по крайней мере, так все думают. Реальность немного иная – можно напороться на откровенный хлам, и звезда на капоте греть душу быстро перестанет. Чтобы снизить шансы на разочарование при покупке, мы, основываясь на рейтинге запросов сайта avtokod.ru, составили для вас список из семи наиболее часто запрашиваемых моделей Mercedes и дали к ним комментарии, чтобы вы знали, что вас может ждать при покупке.

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7 место - Mercedes-Benz GLE

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Открывает хит-парад Mercedes-Benz GLE, который является «ешкой-джипом», а еще – это бывший ML, который перестал существовать в 2015 году. Эти машины были очень популярны из-за совокупности технических характеристик, габаритов и уровня престижа. Это была настоящая золотая середина, которая давала комфорт, вместительность, повышенную проходимость, ну и еще - это просто Mercedes-Benz.

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Этих машин достаточно много в продаже и большая часть из них или с дизельным двигателем объемом 3 литра, или же бензиновым 3,5 литра. Все это достаточно надежные агрегаты, к тому же, эти машины не покупали любите погонять на дороге. Покупать GLE можно смело, потому что он больше про семью, чем про бурную молодость.

6 место - Mercedes-Benz V-Klasse

На втором месте с конца расположилась премиальная маршрутка под названием Mercedes-Benz V-Klasse. Особенность этих машин в том, что даже с базовой комплектации – это все равно Mercedes. Но большое количество владельцев обустраивает внутри настоящий «офис на колесах» с люксовыми креслами от Maybach, большими телевизорами и кучей других опций, которых не предоставляет сама компания Mercedes.

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На вторичке у вас будут разбегаться глаза, потому что все машины похожими будут только внешне, а внутри будут принципиально разные комплектации и доработки. Лучше искать хорошо укомплектованную машину, потому что самые простые на самом деле покупают для маршруток или перевозки туристов и гостей, то есть они работают постоянно, возят совершенно разных людей и обслуживаются только тогда, когда уже очень нужно. Старайтесь искать машину от одного собственника, который или ездил сам, или покупал авто для семьи, что очень популярно сегодня. Исходя из того, что V-Klasse категорически не для гонок, гнаться за большими двигателями нет причин. Лучше поискать дизельный вариант – он будет экономичней.

5 место - Mercedes-Benz G

Да, тот самый квадратный внедорожник, который нравится даже тем, кто его ненавидит. Удивительный автомобиль, который прошел сквозь десятилетия без особых изменений, и лишь в новом кузове, который вышел несколько лет назад, он стал чуть более современным. Но вы, скорее всего, будете искать что-то из прошлого или даже позапрошлого десятилетия, а значит владельцев у машины будет много, так как «гелики» часто ходят по рукам. Это связано с тем, что G-Klasse привлекает внешне, но внутри старые кузова ужасны. Плюс владение машиной очень дорогое, и чтобы кузов выглядел свежо, необходимо периодически подкрашивать переднюю часть и менять лобовое стекло, или же мириться со сколами.

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Если вы панируете покупку «гелика» из двухтысячных, смотреть нужно только двигатели большого объема, иначе он вообще никуда не поедет. Проверять нужно абсолютно все, включая «криминал».

4 место - Mercedes-Benz GL

Здесь важно не путать GL с G и GLS – это три разные машины. Первое поколение GL было показано еще в далеком 2006 году и изначально это была попытка сделать «семейный гелентваген», который не обладал бы такой враждебной внешностью. Внутри G и GL были крайне похожи, что неудивительно, но визуально были разными машинами. Изначально GL не задумывался как S-Klasse в мире SUV, но, по факту, таковым и являлся, многие его так воспринимали, хотя внутри GL не был столь комфортабелен, особенно в первом поколении. Второе поколение принесло уже больше роскоши, и машина стала выглядеть благородней. Собственно, на втором поколении GL и закончился, потому что после кузов переименовали в GLS, и в этот момент он действительно стал люксовым джипом, который конкурировал с седаном S-Klasse.

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Эти машины были очень популярны, но достаточно ненадежными, а потому часто меняли хозяев. Найти GL первого поколения в нормальном состоянии без адского пробега – та еще задачка. До второго поколения на GL часто жаловались владельцы дизельных машин, так как солярка часто замерзала из-за некоторых конструктивных особенностей. А это —поездка в сервис на эвакуаторе со всеми вытекающими. У этого кузова есть бензиновые моторы объемом до 5,5 литра, и вот именно к ним лучше присмотреться.

3 место - Mercedes-Benz S-Klasse

Вряд ли мы сильно преувеличим, если скажем, что S-Klasse – самый популярный в мире седан представительского класса повышенного комфорта. Конкурировать с ним могут единицы, да и те популярностью особой не пользуются. В душе русского человека «эска» до сих пор иногда ассоциируется с «шестисотыми из девяностых» и успешными людьми. На этих машинах редко гоняют, поэтому нарваться на сильно отжатый экземпляр достаточно трудно. Да, они иногда используются в такси, но в сравнительно мало процентном соотношении, относительно того же E-Klasse. В большинстве случаев S-Klasse покупают состоятельные люди, которые cледят за своими машинами.

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Другой вопрос, конечно, что при покупке на вторичке, после первого владельца может быть еще парочка, но шансы найти ухоженный автомобиль достаточно высокие. Наибольшей надежностью славятся дизельные двигатели у Mercedes, которые при нормальном обслуживании ходят сотни тысяч километров без ремонта. Что ни говори, но S-Klasse – это символ роскоши и комфорта во всем мире.

2 место - Mercedes-Benz С-Klasse

«Цешка» - один из самых доступных полноразмерных седанов, которые можно приобрести у этой марки. Это относительно компактный автомобиль, который хорошо подойдет для города и даже небольшой семьи без собаки и канарейки. Они не так дороги в обслуживании и не используются в такси и в качестве представительского транспорта. Зато их часто любят покупать те, кто не прочь посильней нажать на педаль газа – молодые ребята до 25 лет.

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Исходя из этого, при покупке нужно проверять состояние двигателя, коробки передач и редуктора, потому что есть шанс найти отжатый экземпляр. Согласно рейтингу сайта «Автокод», «цешки» находятся на втором месте и это не удивляет – они сравнительно недорогие, особенно старше 5 лет. Чаще всего встречаются моторы на два литра, но можно поискать и V6 на 3 и более литров. C-Klasse – небольшой и достаточно легкий автомобиль, поэтому даже трехлитровый мотор подарит вам гамму ощущений.

1 место – Mercedes-Benz E-Klasse

На первом месте расположился волк в овечьей шкуре – «Е-класс». Это очень опасная машина, с которой можно влететь на большие траты. Так уж вышло, что «Е-класс» - это такси и разного рода перевозчики. Они используются везде: в бизнес-такси, в аэропортах, в банках и даже государственных структурах. Эта машина – ездовая лошадь, которая часто может быть на последнем издыхании. Однако она предлагает хороший уровень комфорта за сравнительно невысокий прайс, поэтому желающих купить – хоть отбавляй.

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Особое внимание нужно проявлять к самым младшим двигателям объемом около двух литров, потому что именно они пользуются наибольшим спросом у извозчиков. Автомобиль изначально крепкий, потому что наиболее популярный у марки в целом, и Mercedes держится за это. Но с пробегами 300-500 тысяч километров уже ни о какой надежности говорить не приходится. «Ешку» лучше покупать с большими двигателями и дорогими комплектациями, которые интересны только тем, кто приобретает машину для себя любимого.

Заключение