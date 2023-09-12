Налоги и льготы на электромобили
Электромобили пришли в наш мир и уходить, очевидно, не собираются. Наоборот, все больше компаний декларирует полный отказ от ДВС и переход на так называемую зеленую энергию. В России электромобильное движение тоже имеет место быть, поэтому мы решили рассказывать вам, что там по налоговым ставкам, потому что они отличаются в зависимости от региона. Если вы хотите купить электрокар или гибрид – прочитайте эту статью, которая ответит на все вопросы.
В каких регионах нет транспортного налога на электрокары
- Город Москва
- Республика Башкортостан
- Республика Бурятия
- Республика Алтай
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Карелия
- Республика Коми
- Удмуртская Республика
- Красноярский край
- Амурская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Воронежская область
- Иркутская область
- Калужская область
- Камчатский край
- Кемеровская область
- Костромская область
- Ленинградская область
- Липецкая область
- Московская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область
- Орловская область
- Рязанская область
- Саратовская область
- Сахалинская область
- Смоленская область
- Тульская область
- Ульяновская область
- Забайкальский край
- Ярославская область
- Республика Крым
При постановке электрокара на учет во всех этих регионах транспортный налог составит ноль рублей в год.
Регионы с ограничением на максимальную мощность
- Волгоградская область (до 150 л.с.)
- Калининградская область (до 150 л.с.)
- Краснодарский край (до 150 л.с.)
- Тюменская область (до 150 л.с.)
- Ямало-Ненецкий автономный округ (до 150 л.с.)
- Курская область (до 200 л.с.)
- Мурманская область (до 200 л.с.)
- Новгородская область (до 200 л.с.)
- Город Севастополь (до 200 л.с.)
- Тамбовская область (до 250 л.с.)
Поставив на учет в одном из этих регионов условную Tesla на 500+ лошадиных сил, вы будете платить полноценный транспортный налог, как будто владеете автомобилем с ДВС/
Регионы со скидкой на транспортный налог для электрокаров
- Кабардино-Балкарская Республика (50%)
- Хабаровский край (50%)
- Нижегородская область (50%)
- Свердловская область (50%)
- Ханты-Мансийский автономный округ (20%)
Оплачивая налог в установленный срок, вы получаете от 20 до 50% скидку, что тоже приятно. Допустим, налог на Tesla может составить около 100 000 в год, а при скидке 50% вы заплатите лишь 50 тысяч рублей.
Отмена налоговых скидок на электрокары
В некоторых республиках установлены сроки, после которых скидки могут быть полностью отменены. Например, в Республике Крым нулевая ставка налога прекратит свое действие 1 января 2024 года, а в Кемеровской области – 1 января 2029 года. Но нужно помнить, что такие сроки в любой момент могут быть пересмотрены по решению местной администрации.
Льготы на гибридные машины
Гибридные автомобили отличаются от электрокаров тем, что используют одновременно два типа двигателя: ДВС и электрический. К сожалению, федеральных льгот на гибридные машины не установлено, но в Сахалинской области и Камчатском крае на текущий момент действует скидка 50% на транспортный налог. В Ханты-Мансийском же округе скидка ниже – 20%. Во всех остальных округах никаких скидок нет, поэтому владельцы гибридов платят такой же налог, как и владельцы машин с бензиновым или дизельным двигателями. Налог нужно рассчитывать по ставке для субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль.
Также в некоторых городах электрокарам предоставляются бесплатные парковки и есть возможность за счет города заряжать аккумуляторы, на чем можно неплохо сэкономить за год.
Заключение
Электрокар – выгодная покупка, даже если в вашем регионе нет никаких налоговых скидок. В «электричках» не нужно менять масло, обслуживать двигатель и так далее. Но если в вашем регионе еще и нулевая налоговая ставка за владение – это просто подарок.