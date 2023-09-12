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Налоги и льготы на электромобили

Электромобили пришли в наш мир и уходить, очевидно, не собираются. Наоборот, все больше компаний декларирует полный отказ от ДВС и переход на так называемую зеленую энергию. В России электромобильное движение тоже имеет место быть, поэтому мы решили рассказывать вам, что там по налоговым ставкам, потому что они отличаются в зависимости от региона. Если вы хотите купить электрокар или гибрид – прочитайте эту статью, которая ответит на все вопросы.

Налоги и льготы на электромобили
© Wikimedia Commons

В каких регионах нет транспортного налога на электрокары

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На федеральном уровне налог на электрокары не отменен, просто в отдельных регионах установлен нулевой коэффициент, или нулевая ставка, как вам удобней. На 2023 год эта нулевая ставка действует в следующих субъектах Российской Федерации:
  • Город Москва
  • Республика Башкортостан
  • Республика Бурятия
  • Республика Алтай
  • Республика Дагестан
  • Республика Ингушетия
  • Республика Карелия
  • Республика Коми
  • Удмуртская Республика
  • Красноярский край
  • Амурская область
  • Астраханская область
  • Белгородская область
  • Воронежская область
  • Иркутская область
  • Калужская область
  • Камчатский край
  • Кемеровская область
  • Костромская область
  • Ленинградская область
  • Липецкая область
  • Московская область
  • Новосибирская область
  • Омская область
  • Оренбургская область
  • Орловская область
  • Рязанская область
  • Саратовская область
  • Сахалинская область
  • Смоленская область
  • Тульская область
  • Ульяновская область
  • Забайкальский край
  • Ярославская область
  • Республика Крым
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При постановке электрокара на учет во всех этих регионах транспортный налог составит ноль рублей в год.

Регионы с ограничением на максимальную мощность

Так же есть регионы, в которых не облагаются налогом только бюджетные электрокары с небольшой мощностью:
  • Волгоградская область (до 150 л.с.)
  • Калининградская область (до 150 л.с.)
  • Краснодарский край (до 150 л.с.)
  • Тюменская область (до 150 л.с.)
  • Ямало-Ненецкий автономный округ (до 150 л.с.)
  • Курская область (до 200 л.с.)
  • Мурманская область (до 200 л.с.)
  • Новгородская область (до 200 л.с.)
  • Город Севастополь (до 200 л.с.)
  • Тамбовская область (до 250 л.с.)

Поставив на учет в одном из этих регионов условную Tesla на 500+ лошадиных сил, вы будете платить полноценный транспортный налог, как будто владеете автомобилем с ДВС/

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Регионы со скидкой на транспортный налог для электрокаров

Еще в некоторых субъектах налог не отменен, но есть приятная скидка:
  • Кабардино-Балкарская Республика (50%)
  • Хабаровский край (50%)
  • Нижегородская область (50%)
  • Свердловская область (50%)
  • Ханты-Мансийский автономный округ (20%)

Оплачивая налог в установленный срок, вы получаете от 20 до 50% скидку, что тоже приятно. Допустим, налог на Tesla может составить около 100 000 в год, а при скидке 50% вы заплатите лишь 50 тысяч рублей.

Отмена налоговых скидок на электрокары

В некоторых республиках установлены сроки, после которых скидки могут быть полностью отменены. Например, в Республике Крым нулевая ставка налога прекратит свое действие 1 января 2024 года, а в Кемеровской области – 1 января 2029 года. Но нужно помнить, что такие сроки в любой момент могут быть пересмотрены по решению местной администрации.

Льготы на гибридные машины

Гибридные автомобили отличаются от электрокаров тем, что используют одновременно два типа двигателя: ДВС и электрический. К сожалению, федеральных льгот на гибридные машины не установлено, но в Сахалинской области и Камчатском крае на текущий момент действует скидка 50% на транспортный налог. В Ханты-Мансийском же округе скидка ниже – 20%. Во всех остальных округах никаких скидок нет, поэтому владельцы гибридов платят такой же налог, как и владельцы машин с бензиновым или дизельным двигателями. Налог нужно рассчитывать по ставке для субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль.

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Также в некоторых городах электрокарам предоставляются бесплатные парковки и есть возможность за счет города заряжать аккумуляторы, на чем можно неплохо сэкономить за год.

Заключение

Электрокар – выгодная покупка, даже если в вашем регионе нет никаких налоговых скидок. В «электричках» не нужно менять масло, обслуживать двигатель и так далее. Но если в вашем регионе еще и нулевая налоговая ставка за владение – это просто подарок.

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