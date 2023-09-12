Налоги и льготы на электромобили

Электромобили пришли в наш мир и уходить, очевидно, не собираются. Наоборот, все больше компаний декларирует полный отказ от ДВС и переход на так называемую зеленую энергию. В России электромобильное движение тоже имеет место быть, поэтому мы решили рассказывать вам, что там по налоговым ставкам, потому что они отличаются в зависимости от региона. Если вы хотите купить электрокар или гибрид – прочитайте эту статью, которая ответит на все вопросы.

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В каких регионах нет транспортного налога на электрокары

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Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Алтай

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

Республика Карелия

Республика Коми

Удмуртская Республика

Красноярский край

Амурская область

Астраханская область

Белгородская область

Воронежская область

Иркутская область

Калужская область

Камчатский край

Кемеровская область

Костромская область

Ленинградская область

Липецкая область

Московская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Орловская область

Рязанская область

Саратовская область

Сахалинская область

Смоленская область

Тульская область

Ульяновская область

Забайкальский край

Ярославская область

Республика Крым На федеральном уровне налог на электрокары не отменен, просто в отдельных регионах установлен нулевой коэффициент, или нулевая ставка, как вам удобней. На 2023 год эта нулевая ставка действует в следующих субъектах Российской Федерации:

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При постановке электрокара на учет во всех этих регионах транспортный налог составит ноль рублей в год.

Регионы с ограничением на максимальную мощность

Волгоградская область (до 150 л.с.)

Калининградская область (до 150 л.с.)

Краснодарский край (до 150 л.с.)

Тюменская область (до 150 л.с.)

Ямало-Ненецкий автономный округ (до 150 л.с.)

Курская область (до 200 л.с.)

Мурманская область (до 200 л.с.)

Новгородская область (до 200 л.с.)

Город Севастополь (до 200 л.с.)

Тамбовская область (до 250 л.с.) Так же есть регионы, в которых не облагаются налогом только бюджетные электрокары с небольшой мощностью:

Поставив на учет в одном из этих регионов условную Tesla на 500+ лошадиных сил, вы будете платить полноценный транспортный налог, как будто владеете автомобилем с ДВС/

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Регионы со скидкой на транспортный налог для электрокаров

Кабардино-Балкарская Республика (50%)

Хабаровский край (50%)

Нижегородская область (50%)

Свердловская область (50%)

Ханты-Мансийский автономный округ (20%) Еще в некоторых субъектах налог не отменен, но есть приятная скидка:

Оплачивая налог в установленный срок, вы получаете от 20 до 50% скидку, что тоже приятно. Допустим, налог на Tesla может составить около 100 000 в год, а при скидке 50% вы заплатите лишь 50 тысяч рублей.

Отмена налоговых скидок на электрокары

В некоторых республиках установлены сроки, после которых скидки могут быть полностью отменены. Например, в Республике Крым нулевая ставка налога прекратит свое действие 1 января 2024 года, а в Кемеровской области – 1 января 2029 года. Но нужно помнить, что такие сроки в любой момент могут быть пересмотрены по решению местной администрации.

Льготы на гибридные машины

Гибридные автомобили отличаются от электрокаров тем, что используют одновременно два типа двигателя: ДВС и электрический. К сожалению, федеральных льгот на гибридные машины не установлено, но в Сахалинской области и Камчатском крае на текущий момент действует скидка 50% на транспортный налог. В Ханты-Мансийском же округе скидка ниже – 20%. Во всех остальных округах никаких скидок нет, поэтому владельцы гибридов платят такой же налог, как и владельцы машин с бензиновым или дизельным двигателями. Налог нужно рассчитывать по ставке для субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль.

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Также в некоторых городах электрокарам предоставляются бесплатные парковки и есть возможность за счет города заряжать аккумуляторы, на чем можно неплохо сэкономить за год.

Заключение