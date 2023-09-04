Какие нарушения превращают водителя в пешехода

Лишение прав является одной из самых жестких мер наказания для водителей. Причем лишиться прав можно не только за «пьянку» или выезд на «встречку», как считают многие. В некоторых случаях, казалось бы, невинное нарушение может закончиться лишением прав. Когда можно надолго остаться без прав — в материале NEWS.ru.

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Лишение «за пьянку»

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Езда в состоянии алкогольного опьянения — это самое страшное нарушение ПДД, которое нередко приводит к тяжелым авариям. Именно поэтому за «пьянку» такие суровые наказания, причем не только в России, но и во всех других странах мира. Наказание за езду в пьяном виде не предусматривает альтернативы — только лишение прав на 1,5–2 года, плюс штраф 30 тыс. руб.

Причем наказывают не только за управление в пьяном виде, но и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А еще лишиться прав можно в том случае, если собственник машины посадил за руль пьяного водителя — в последнем случае прав лишат обоих.

Ну а если водитель не понимает, что пьяный за рулем является преступником, и снова садится за руль после застолья, то начинают действовать статьи за повторное управление в состоянии опьянения, причем уже из Уголовного кодекса. И там наказания гораздо серьезнее — за вторую «пьянку» штраф 200–300 тыс. руб. или ограничение свободы до 2 лет (на этом фоне лишение прав на срок до 3 лет уже выглядит незначительным). За третью «пьянку» в течение срока судимости — штраф 300–500 тыс. руб., возможно и лишение свободы на срок до трех лет, а права могут отнять уже на 6 лет. Еще одна мера воздействия на нарушителей — это конфискация автомобиля.

При этом нужно помнить, что сроки лишения при вынесении приговора складываются. В итоге сейчас в России есть водители, которые лишены прав на несколько десятков (!) лет.

В чем опасность

Лишить прав могут не только откровенно пьяного человека. Часто прав лишают водителей утром — может показаться, что после вчерашнего употребления алкоголя вы прекрасно себя чувствуете, но в итоге все равно можно «надуть» на лишение.

Кроме того, могут лишить прав не только за управление автомобилем после употребления алкоголя или наркотиков. По закону нельзя вести машину и после приема некоторых лекарств. Список запрещённых наркотических и психотропных веществ довольно длинный — он указан в постановлении правительства № 681.

Теоретически врачи должны предупредить пациента об опасности управления машиной после приема лекарств. Однако это происходит не всегда. Поэтому, принимая препараты, нужно внимательно читать инструкцию. И если там сказано, что лекарство не рекомендовано при управлении автомобилем, то за руль лучше не садиться.

Как сохранить права

Не садиться за руль утром после того, как вечером было застолье. А лучше всего купить хороший алкотестер и контролировать свой «выхлоп» перед поездкой.

Выезд на встречную полосу

Еще одно чрезвычайно опасное нарушение ПДД. Наказание суровое — лишение прав на 4–6 месяцев. А при повторном нарушении в течение года — лишение прав на 12 месяцев. Причем такое же наказание предусмотрено за выезд на трамвайные пути встречного направления или за движение по односторонней дороге «против шерсти».

Однако есть нюанс — если нарушение зафиксируют камеры, то лишить водителя прав не могут. В этом случае будет штраф 5000 руб.

В чем опасность

Иногда водитель оказывается на встречной полосе случайно: не разобрался в разметке или не заметил «кирпич», который поставили пару дней назад. А бывает, что при повороте налево водитель срезает траекторию и наезжает на разметку — в этом случае его также могут обвинить в выезде на полосу встречного движения. Отдельная опасность — обгон на трассе, когда можно не заметить сплошную разметку или не успеть вернуться до окончания прерывистой.

Как сохранить права

Не спешить при обгоне. Даже если впереди медленно едет грузовик или трактор, а вы видите сплошную полосу, то не стоит обгонять. Помните, что иногда нечистые на руку инспекторы ГИБДД специально устраивают провокации и сидят в засадах в ожидании, пока кто-то не попадется в их ловушку.

Превышение скорости на 60 км/ч и более

Превышение скорости на 60–80 км/ч карается лишением прав на 4–6 месяцев (хотя судья может присудить и только штраф 2000–2500 руб.), а при превышении более 80 км/ч — лишение уже на 6 месяцев. При повторном нарушении и в том и другим случае лишение будет уже на 1 год (если зафиксируют камеры, то штраф 5000 руб.).

В чем опасность

Можно не заметить знака ограничения скорости. Или же двигаться по трассе и пропустить начало городской территории с ограничением 60 км/ч. И если в этот момент на спидометре будет 120 км/ч, то можно остаться без прав. Инспекторы ГИБДД это знают и часто стоят при въезде в населенные пункты.

Как сохранить права

Попросите навигатор всегда предупреждать о превышении разрешенной скорости, например, на 20 км/ч. И никогда не разгоняйтесь в населенных пунктах быстрее 120 км/ч даже на пустой дороге. Это не только опасно, но легко может закончиться лишением прав.

Повторный красный свет или нарушение на ЖД перекрестке

Не все водители знают, но если два раза в течение года проехать перекресток на красный свет (или на желтый, ведь он тоже запрещающий) или выполнить поворот, если не горит зеленая стрелка, то можно остаться без прав на 4–6 месяцев (возможен и штраф 5000 руб.).

Проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал — это лишение на 3–6 месяцев (или 5000 руб. штрафа, но это если повезет с судьей). А при повторном нарушении — лишение на 1 год.

В чем опасность

Любители «проскочить в последний момент» должны знать: если уже включен желтый сигнал, то двигаться нельзя. Инспектор ГИБДД может остановить таких водителей и лишить их прав.

Как сохранить права

Если вы понимаете, что время зеленого сигнала заканчивается, то лучше притормозить. Ну и, конечно, надо быть внимательным при движении через железнодорожные пути.

Езда без номеров, использование незаконных «мигалок»

За езду без номеров можно остаться без прав на 1–3 месяца (возможет штраф 5000 руб.). Но опаснее ездить с подложными номерами. За это лишают прав на 6–12 месяцев.

Если купить автомобиль и не поставить его вовремя на учет, то можно лишиться прав на 1–3 месяца (такую меру применяют лишь в случае повторной остановки, на первый раз оштрафуют лишь на 500–800 руб.). Лишение предусмотрено и для водителей, которые пытаются скрыть номера, используя различные устройства.

Ну а если кто-то решит использовать незаконные «мигалки» или раскрасить машину «под полицию», то наказание будет суровое — лишение на 1–2 года в зависимости от тяжести нарушения.

В чем опасность

Номер можно случайно потерять, например, при проезде глубокой лужи. При этом даже если нет хотя бы одного знака, то водителя могут лишить прав.

Как сохранить права

Регистрируйте автомобиль в положенные 10 дней после покупки. А в случае утери номера не стоит ездить на машине — лучше воспользоваться такси или общественным транспортом и съездить в компанию, которая выпускает номера.

Непропуск автомобилей экстренных служб со включенными проблесковым маячком и сиреной

Если не пропустить скорую или полицию с включенной сиреной и проблесковыми маячками, то водителя могут лишить прав на 3–12 месяцев (возможен и лишь штраф 3–5 тыс. руб., но это на усмотрение судьи).

В чем опасность

Иногда можно не услышать звук работающей сирены, а бывает, что в глухой пробке водителю просто некуда свернуть. И были случаи, когда за это водителей лишали прав.

Как сохранить права

Как только вы услышали или увидели скорую с включенной «мигалкой», то сразу уходите в сторону и освобождайте ей место.

Оставление места ДТП

Если произошло ДТП, а водитель уехал, то он может остаться без прав на 1–1,5 года (как вариант — административный арест на срок до 15 суток). Причем это касается не только серьезных аварий или случаев, когда есть пострадавшие. Речь идет обо всех ДТП.

В чем опасность

Если вы случайно кого-то задели на парковке и поцарапали — это ДТП. Уедете и можете надолго остаться без прав.

Как сохранить права