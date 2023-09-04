Какое наказание грозит за езду по обочине

Езда по расположенной параллельно основной дороге обочине, в том числе и при попытке объехать пробку, грозит автомобилистам наказанием. Какой штраф придется заплатить за нежелание стоять в пробке и есть ли ситуации, когда езда по обочине оправдана, разбиралось издание Auto.ru.

Правила дорожного движения обозначают обочину как элемент уличной дорожной сети. Она отличается от обычных рядов покрытием или может быть выделена разметкой 1.2, обозначающей край проезжей части или границу участка дороги, а пункт 9.9 ПДД оговаривает запрет на езду по ней.

Видео дня

При этом, пытаясь объехать пробку, например, в час пик на МКАДе, водитель допускает ряд нарушений, в том числе выезжает на часть дороги, где запрещено движение, создает помехи для пешеходов и велосипедистов, усиливает риск аварийной ситуации и ухудшает видимость остальным автомобилистам, поднимая пыль.

«Легально можно выехать на обочину, руководствуясь пунктом 8.8 ПДД, при развороте, если автомобилю недостаточно места для маневра. Кроме того, на обочине можно сделать остановку или припарковать автомобиль, если это не противоречит знакам или разметке», - напоминает издание.

Также по обочине можно двигаться с разрешения инспектора ДПС, если нужно объехать дорожное транспортное происшествие, препятствие, блокирующее движение по основной трассе или коммунальную аварию. Заезжать за край дороги может также спецтехника или грузовой транспорт, который доставляет товар к торговым точкам и почте.

При несанкционированном проезде по обочине водителю грозит штраф в размере 1500 рублей. Если же водитель вместо обочины заехал на тротуар или газон, то заплатить придется уже 2000 рублей. А вот выезд на обочину слева от дороги может быть квалифицирован как обгон в запрещенном месте и за предусмотрен уже штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

«Штраф за езду по обочине можно обжаловать в течение 10 дней или оплатить с 50-процентной скидкой в первые 20 дней», - отмечается в статье.