Эксперт оценил идею запретить мигрантам работать в такси без российских прав
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу депутатов Госдумы о запрете мигрантам работать в такси без российских прав.
Ранее нижнюю палату парламента был внесен законопроект, согласно которому водители-иностранцы не смогут работать в сфере перевозок без российских водительских удостоверений. Согласно инициативе сенаторов и депутатов от ЛДПР, водителям-иностранцам разрешается осуществлять предпринимательскую и трудовую деятельности на транспортном средстве только на основании российского водительского удостоверения. Как объяснил инициатор законопроекта депутат Госдумы Ярослав Нилов, даже если приезжий водитель владеет русским языком на достаточном уровне, чтобы работать в сфере пассажирских перевозок, наличие выданных на его родине прав никак не гарантирует необходимых знаний ПДД и минимальных навыков работы на российских дорогах.
Мы входим в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), предусматривающее общий рынок труда и услуг. И мы не можем искусственно ограничить иностранцам доступ к услугам и к найму. Мы можем только определить порядок предоставления соответствующих возможностей представителям входящих в союз стран. И этот порядок в отношении водителей на сегодняшний день закреплен в законе "О безопасности дорожного движения". Уже прямо определено, что получить работу в сфере перевозок на любом транспорте, в том числе и такси, могут граждане, имеющие российское водительское удостоверение. Единственное государство, для граждан которого есть исключение, — это Кыргызская Республика. Но это отдельное межправительственное соглашение, которое при реализации инициативы нужно будет отменять. Оно связано с тем, что в стране русский язык закреплен в качестве официального, а не просто как язык межнационального общения. Не думаю, что депутаты смогут преодолеть это ограничение.Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси
Для того чтобы работать водителем такси в России, человеку недостаточно просто иметь российское водительское удостоверение. Согласно законодательству, стаж соискателя должен быть не менее 3 лет, подчеркнул специалист.
"Обычно 3-летнего стажа вождения автомобиля достаточно, чтобы освоить на практике применение тех правил, которые сейчас изучают в автошколах. Для водилей-иностранцев тоже действует это требование", — отметил Ян.
Опыт и знание дорожной ситуации водителем такси в конкретном городе зачастую оказывает большее влияние на безопасность движения, нежели его гражданство, добавил собеседник.
"Если такой опыт есть, то аварийность меньше, если его нет, то выше. Например, житель Ростова или Твери, приехавший на автомобиле в столицу, с большей вероятностью попадет в аварию, чем москвич, потому что в разных городах разная дорожная ситуация... Я лично не вижу проблемы в допуске иностранцев к управлению коммерческим транспортом в тех случаях, когда они действительно получают в России водительское удостоверение и необходимый стаж", — заявил аналитик.
Ян отметил, что наибольшую сложность для водителей-иностранцев представляет работа в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, из-за сложной дорожной обстановки.
"Сейчас в "Законе о такси" говорится, что субъект может установить правила аттестации на знание города. Но, возможно, туда же надо включить и положения о знании особенностей дорожно-транспортной инфраструктуры, потому что в разных городах она разная. Водители должны уметь в ней ориентироваться", — заключил эксперт.
С 1 сентября в России вступили в силу новые правила работы в такси. Теперь водителям запрещено трудиться больше 12 часов в сутки и больше 40 часов в неделю. Кроме того, к перевозке пассажиров не допускают с непогашенной или неснятой судимостью за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и прочее.