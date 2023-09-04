Эксперт оценил идею запретить мигрантам работать в такси без российских прав

Мы входим в Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), предусматривающее общий рынок труда и услуг. И мы не можем искусственно ограничить иностранцам доступ к услугам и к найму. Мы можем только определить порядок предоставления соответствующих возможностей представителям входящих в союз стран. И этот порядок в отношении водителей на сегодняшний день закреплен в законе "О безопасности дорожного движения". Уже прямо определено, что получить работу в сфере перевозок на любом транспорте, в том числе и такси, могут граждане, имеющие российское водительское удостоверение. Единственное государство, для граждан которого есть исключение, — это Кыргызская Республика. Но это отдельное межправительственное соглашение, которое при реализации инициативы нужно будет отменять. Оно связано с тем, что в стране русский язык закреплен в качестве официального, а не просто как язык межнационального общения. Не думаю, что депутаты смогут преодолеть это ограничение.

Роберт Ян Эксперт по городскому транспорту и такси