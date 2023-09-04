Как заставить страховую компанию платить дважды

На сайте имеется ограничение на внесение изменений: одно изменение в сутки. Я удалил второго водителя. Но так как старому полису оставалось действовать не более недели, то решил внести его уже в новый полис. Приобрел новый полис и, дождавшись начала его действия, попытался внести второго водителя. При каждой попытке на почту приходило уведомление: «Уважаемый клиент! При обработке вашей заявки мы не смогли извлечь данные из представленных вами документов. Вам необходимо повторно подать заявку». И так каждый раз — я пытался прикреплять разного формата и качества фото документов и сканировал на сканере на работе, но ответ один. Звонок на горячую линию ничего не дал, сказали, что изменения вносятся только на сайте, они это сделать не могут. В итоге я не могу внести изменения. В полисе в качестве водителя указан я один.