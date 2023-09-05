Бренд Tank впервые вошел в топ-10 самых продаваемых автомобилей на рынке РФ

Аналитическое агентство «Автостат» озвучило статистику продаж новых автомобилей в России по итогам 35-й недели 2023 года, то есть с 28 августа по 3 сентября. Впервые в топ-10 самых продаваемых новых автомобилей на российском рынке попал бренд Tank.

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Первое место в списке самых продаваемых автомобилей в России по-прежнему занимает Lada. За минувшую неделю было продано 5781 автомобиль марки Lada. Второе место в списке самых популярных автомобилей заняла марка Chery с результатом 3131 штука. Замкнул первую тройку бренд Haval с результатом 2635 автомобиля.

Далее идут китайские бренды Geely (1881 штука), Changan (1566 штук), Omoda (1429 штук) и Exeed (1147 штук). Восьмое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей заняла марка Kia (562 штуки), девятое место у бренда Toyota (489 штук), замкнул ТОП-10 китайский бренд Tank с результатом 381 проданный автомобиль.