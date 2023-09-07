Представлен новый Mercedes-Benz CLA 2025 года

Если вы хотите купить новый Mercedes-Benz CLA текущего поколения – самое время это сделать. В Мюнхене показали прототип нового кузова MB CLA, который пойдет в продажу в 2025 году. Заявляется, что это близкий к серийному концепт, поэтому можно ожидать в продаже что-то крайне похожее, просто с меньшим количеством электрических и дизайнерских фишек.

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Кузов, известный под названием CLA, появился в 2013 году, как сравнительно бюджетное решение для тех, кто хотел ездить на «мерседесе», но не готов был платить слишком много денег. Ну, или, как говорят в России – «для девочек». Решение оказалось популярным – за первые два года продаж только в России было реализовано почти 4500 машин. В 2019 году кузов обновился и стал более современным с зализанными острыми фарами, но сильно напоминал предшественника. А вот грядущее поколение, как будто вообще не имеет отношения к линейке CLA. Это что-то модное, совершенно точно из будущего и стоить будет космических денег. Сообщается, что серийная версия уже максимально близка к массовому производству, поэтому нет смысла сомневаться, что скоро мы увидим «гражданскую» версию нового CLA.

Mercedes-Benz

Главное отличие от предыдущего кузова заключается в том, что новый, разумеется, электрический. Планируются две версии : заднеприводная с одним мотором и полноприводная с двумя. Но для любителей ДВС есть хорошая новость – такая версия тоже появится, но пока не известно в какой конфигурации. Текущий CLA – переднеприводный, но в новом поколении другая база (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая, вроде как, под FWD не заточена.

Mercedes-Benz

Длина новинки будет составлять предположительно 4,7 метра, что на 5 сантиметров длиннее первого кузова, и на 2 сантиметра – текущего. На концепт установили огромные разноширокие колеса диаметром 21 дюйм. Передние шины имеют размерность 255/35, а задние - 285/30. Из-за того, что планируется версия с ДВС, моторный отсек пришлось оставить большим, поэтому капот непривычно длинный для электрокара. Точных данных для всех версия пока нет, но сообщается, что самая простая, заднеприводная, будет обладать внушительным табуном в 235 электрических лошадок.

Mercedes-Benz

Европейские тесты WLTP показали, что новый CLA сможет проезжать около 750 километров, но в реальной жизни вы такого не получите. Дело в том, что эти тесты предполагают минимальную ровную скорость на сверхнизком энергопотреблении. Само собой, в городе езда будет совершенно иной, поэтому можно ожидать от 400 до 500 километров пробега с адекватными показателями скорости в смешанном режиме. Также обещается поддержка сверхбыстрой зарядки с напряжением 800 В, которая за 15 минут сможет зарядить двигатель на 50%. Менее мощные версии будут оснащаться литиево-железо-фосфатными аккумуляторами, а старшие – с содержанием оксида кремния, который, как утверждается, улучшает плотность энергии на удельную единицу измерения объема.

Mercedes-Benz

Салон максимально не похож на все то, к чему вы привыкли. Хотя, если вы любитель «стар-трека», то, вполне возможно, он покажется вам знакомым. Так как на текущем этапе нам показали лишь концепт, то внутри крут абсолютно любой элемент. Нет ничего привычного и скучного, потому что нужно произвести фурор и заставить СМИ растиражировать снимки уникального интерьера. Руль выполнен из хромированного алюминия и белой кожи – красиво, но марко. Вместо приборной панели установлен один большой экран Mercedes-Benz User Experience (MBUX), который разделен на три привычные секции. Небольшие алюминиевые педали, парящий подлокотник с одним подстаканником, узорчатые кресла, стеклянная автозатемняющаяся крыша, много подсветки, и все это для того, чтобы мы могли себе представить, как будут выглядеть машины в недалеком будущем. Как мы уже сказали выше, серийная модель должна быть в разы проще в плане количества мелких деталей, придающих экстравагантность и эффект «вау», но тенденция все равно видна.

Mercedes-Benz

Заключение