Семь интересных малолитражек для города
Последнее время набирают популярность компактные малолитражные автомобили. И это понятно: маленький автомобиль проще парковать, он ест меньше бензина и, в большинстве случаев, комплексно обходится дешевле, чем большой. Мы собрали для вас семь интересных моделей, плюс одну бонусную - из ностальгии.
Kia Picanto
Начнем с корейской марки Kia, которая имеет в своем арсенале модель Picanto. По большей части она оснащается двигателем объемом 1 литр мощностью 67 л.с. (60 л.с. - в предыдущем поколении). Также есть варианты на 1,3 литра мощностью уже 85 лошадиных сил. Судя по предложениям на auto.ru, в продаже есть как свежие варианты 2022 года, так и достаточно старые, от начала 2000-х. Налог - около одной тысячи рублей, а на полном баке в теории можно доехать из Москвы до Санкт-Петербурга (при среднем расходе в 5 л на сотню).
Длина актуального поколения составляет 3,6 метра, а ширина – 1,6. Про багажник лучше забыть: задекларированные 255 литров к реальности особо отношения не имеют – это общий объем до самого потолка. Если же посмотреть фотографии с открытым багажником, то становится ясно, что туда можно бросить пару средних сумок. Даже большой чемодан для перелета может не поместиться. Но съездить в магазин за покупками его хватит.
Mini Hatch 3
Чувствуете, как запахло легким премиумом? И не зря, потому что Mini входит в состав концерна BMW и использует его двигатели уже не первое десятилетие. Объемы движков - от 1,5 до 2 литров, да и лошадей поболее, чем в Picanto. «Слабые» версии выдают 131 л.с, а двухлитровые турбированные - все 231 л.с. Да, это маленькая городская зажигалка, в которой реально поместятся только два человека: водитель и пассажир. Заднее кресло в ней, скорее, для вида, чем для реального применения. Взрослые люди ростом около 180 там не поместятся, а вот дети - вполне.
Это классная, симпатичная и очень драйвовая машинка: разгоняется до сотни за 6,7 секунды и рулится как картинг. Последнее – фирменная фишка автомобилей Mini. Ценники, конечно, не как у Kia Picanto, но и не как у BMW еще. Хороший вариант обойдется примерно в 2-3 млн рублей. Есть и дороже, но в них просто нет смысла. Есть, кстати, и дешевле 2 миллионов, но нужно внимательно выбирать, потому что можно попасть на «так себе» экземпляр.
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz – заслуженный король всех курьерских служб, пиццерий и прочих роллов. Дешевая, практичная и неприхотливая машина, если у вас нет завышенных требований. На выбор есть два двигателя: 0,8 и 1 литра. Младший выдает 52 лошади, а старший – 70 и встречается в более новых кузовах. Но найти старший – сложно, потому что 95% этих машин продается с двигателем 0,8 и механической коробкой передач.
Ширина машины - всего 1,49 метра, поэтому забудьте о комфорте – только выживание на весьма тесных креслах, зато за 150 – 250 тысяч рублей и с налогом менее одной тысячи рублей. Что касается комплектации, то вам светит только простой кондиционер и магнитола, которую нужно уносить с собой.
Chevrolet Spark
Хотите автомобиль американского бренда? Вот вам Chevrolet Spark с двигателями от 0,8 до 1,2 литра. Разброс по мощности - от 52 до 84 лошадок - есть из чего выбрать. Машина не очень популярная в России, поэтому на auto.ru нашлось всего 20 объявлений по Москве и области. Здесь можно отметить относительную дороговизну – за простенькую версию 2012 года в среднем просят 500 – 700 тысяч рублей, и почти все они на механике, а не на автомате.
В новых кузовах задняя дверь так замаскирована, что можно подумать, будто это трехдверный авто, но это не так – дверей пять. При этом длина составляет всего 3,6 метра – запаркуетесь в любую дырочку. Салон, конечно же, богаче, чем в Daewoo Matiz, но если смотреть не на дизайн, а на функциональность, то отличия заключаются в небольшом экране, встроенной мультимедиа и, конечно же, наличии АКПП.
Peugeot 107
Если вам по душе французские машины, то стоит присмотреться к Peugeot 107, длина которого меньше, чем у предыдущего американца – всего 3,43 метра. В среднем продаются по 400 - 500 тысяч рублей с движками объемом 1 литр и мощностью 68 л.с. Здесь тоже пять дверей, поэтому и с друзьями можно прокатиться, и вещи на дачу отвезти, и за продуктами сгонять. А еще он ест очень мало бензина и требует всего 816 налоговых рублей в год за владение. Новых их не найти, так что придется довольствоваться десятилетками. Зато мало машин на механике и много на роботизированных коробках.
Салон приятный, лаконичный, все на своем месте – даже подстаканники. Есть небольшой дисплей, климат-контроль и огромный спидометр.
Smart Fortwo
Хотите Mercedes-Benz, но негде парковать и ценник не привлекает? Тогда вам нужно обратиться к автомобильной марке Smart, машины которой тоже являются маленькими «мерсами». По крайней мере, так рассказывают владельцы этих автомобилей. Модель ForTwo – крайне известная, и их продается очень много на auto.ru. Если говорить про 2015 год, то нужно приготовить около миллиона рублей, а если 2018 и младше – два миллиона рублей с копеечкой. Двигателя объемом 0,9 литра и мощностью 90 л.с. достаточно бодрые, благодаря наличию турбины. Собственно, именно она и позволила снять с 900 кубов 90 л.с., что идеально ложится на формулу «1 литр = 100 л.с.».
Здесь вы не найдете механических коробок передач и ручных стеклоподъемников – это же почти Mercedes. Не поверите, но в этом кузове есть даже кабриолеты, на которых очень здорово кататься летом по городу. Есть хорошая мультимедиа с большим экраном и даже всякие фишки, вроде круиз-контроля.
Fiat Panda
Fiat Panda – очень редкая итальянская машина, которая продается на auto.ru в количестве трех штук. Две из них – старые, с двигателями объемом 1,2 литра и мощность 60 л.с., а одна уже относительно свежая – 2018 года с двигателем 0,9 литра и мощностью 85 л.с. Очевидно, что в новом кузове двигатель турбированный, поэтому «зажигалка» будет весьма интересная. В целом – это компактная семейная машина с пятью дверями и неплохим двигателем.
Длина нового кузова составляет уже 3,7 метра, что не так уж мало для этого класса. Коробка передач, разумеется, роботизированная, что добавит комфорта при ежедневной езде. Но самое интересное – это руль в новом поколении, который на самом деле напоминает панду. Климат-контроль, небольшой экранчик, мультируль и большая приборная панель – все есть, все имеется.
Lada-1111 «Ока»
Если кто-то из вас забыл, то мы напомним, потому что у нас тоже есть свой компактный автомобиль под названием Lada-1111 «Ока». Длина кузова составляла всего 3,2 метра. Двигатель объемом 0,8 литра выдавал всего 33 л.с., поэтому про налог можно даже не вспоминать. Чинилась в открытом поле, на роль запчастей подходили палки и коряги. Это, конечно, шутка, но машина и правда ремонтировалась практически бесплатно, потому что запчасти стоили и стоят копейки. Купить новой такую уже невозможно, зато на auto.ru их весьма много за скромные деньги. Некоторые экземпляры стоят сильно меньше ста тысяч рублей. Правда, встречаются и интересные, как та, что на фотографии ниже.
Заключение
Компактные автомобили были во все времена, но сегодня их на дорогах становится заметно больше. Если посмотреть на азиатских и европейских производителей, то хорошо видно, что людям потихоньку становится тесно в городах, иначе такого количества новых компактов просто не появлялось бы.