Семь интересных малолитражек для города

Последнее время набирают популярность компактные малолитражные автомобили. И это понятно: маленький автомобиль проще парковать, он ест меньше бензина и, в большинстве случаев, комплексно обходится дешевле, чем большой. Мы собрали для вас семь интересных моделей, плюс одну бонусную - из ностальгии.

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Kia Picanto

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Начнем с корейской марки Kia, которая имеет в своем арсенале модель Picanto. По большей части она оснащается двигателем объемом 1 литр мощностью 67 л.с. (60 л.с. - в предыдущем поколении). Также есть варианты на 1,3 литра мощностью уже 85 лошадиных сил. Судя по предложениям на auto.ru, в продаже есть как свежие варианты 2022 года, так и достаточно старые, от начала 2000-х. Налог - около одной тысячи рублей, а на полном баке в теории можно доехать из Москвы до Санкт-Петербурга (при среднем расходе в 5 л на сотню).

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Длина актуального поколения составляет 3,6 метра, а ширина – 1,6. Про багажник лучше забыть: задекларированные 255 литров к реальности особо отношения не имеют – это общий объем до самого потолка. Если же посмотреть фотографии с открытым багажником, то становится ясно, что туда можно бросить пару средних сумок. Даже большой чемодан для перелета может не поместиться. Но съездить в магазин за покупками его хватит.

Mini Hatch 3

Чувствуете, как запахло легким премиумом? И не зря, потому что Mini входит в состав концерна BMW и использует его двигатели уже не первое десятилетие. Объемы движков - от 1,5 до 2 литров, да и лошадей поболее, чем в Picanto. «Слабые» версии выдают 131 л.с, а двухлитровые турбированные - все 231 л.с. Да, это маленькая городская зажигалка, в которой реально поместятся только два человека: водитель и пассажир. Заднее кресло в ней, скорее, для вида, чем для реального применения. Взрослые люди ростом около 180 там не поместятся, а вот дети - вполне.

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Это классная, симпатичная и очень драйвовая машинка: разгоняется до сотни за 6,7 секунды и рулится как картинг. Последнее – фирменная фишка автомобилей Mini. Ценники, конечно, не как у Kia Picanto, но и не как у BMW еще. Хороший вариант обойдется примерно в 2-3 млн рублей. Есть и дороже, но в них просто нет смысла. Есть, кстати, и дешевле 2 миллионов, но нужно внимательно выбирать, потому что можно попасть на «так себе» экземпляр.

Daewoo Matiz

Daewoo Matiz – заслуженный король всех курьерских служб, пиццерий и прочих роллов. Дешевая, практичная и неприхотливая машина, если у вас нет завышенных требований. На выбор есть два двигателя: 0,8 и 1 литра. Младший выдает 52 лошади, а старший – 70 и встречается в более новых кузовах. Но найти старший – сложно, потому что 95% этих машин продается с двигателем 0,8 и механической коробкой передач.

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Ширина машины - всего 1,49 метра, поэтому забудьте о комфорте – только выживание на весьма тесных креслах, зато за 150 – 250 тысяч рублей и с налогом менее одной тысячи рублей. Что касается комплектации, то вам светит только простой кондиционер и магнитола, которую нужно уносить с собой.

Chevrolet Spark

Хотите автомобиль американского бренда? Вот вам Chevrolet Spark с двигателями от 0,8 до 1,2 литра. Разброс по мощности - от 52 до 84 лошадок - есть из чего выбрать. Машина не очень популярная в России, поэтому на auto.ru нашлось всего 20 объявлений по Москве и области. Здесь можно отметить относительную дороговизну – за простенькую версию 2012 года в среднем просят 500 – 700 тысяч рублей, и почти все они на механике, а не на автомате.

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В новых кузовах задняя дверь так замаскирована, что можно подумать, будто это трехдверный авто, но это не так – дверей пять. При этом длина составляет всего 3,6 метра – запаркуетесь в любую дырочку. Салон, конечно же, богаче, чем в Daewoo Matiz, но если смотреть не на дизайн, а на функциональность, то отличия заключаются в небольшом экране, встроенной мультимедиа и, конечно же, наличии АКПП.

Peugeot 107

Если вам по душе французские машины, то стоит присмотреться к Peugeot 107, длина которого меньше, чем у предыдущего американца – всего 3,43 метра. В среднем продаются по 400 - 500 тысяч рублей с движками объемом 1 литр и мощностью 68 л.с. Здесь тоже пять дверей, поэтому и с друзьями можно прокатиться, и вещи на дачу отвезти, и за продуктами сгонять. А еще он ест очень мало бензина и требует всего 816 налоговых рублей в год за владение. Новых их не найти, так что придется довольствоваться десятилетками. Зато мало машин на механике и много на роботизированных коробках.

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Салон приятный, лаконичный, все на своем месте – даже подстаканники. Есть небольшой дисплей, климат-контроль и огромный спидометр.

Smart Fortwo

Хотите Mercedes-Benz, но негде парковать и ценник не привлекает? Тогда вам нужно обратиться к автомобильной марке Smart, машины которой тоже являются маленькими «мерсами». По крайней мере, так рассказывают владельцы этих автомобилей. Модель ForTwo – крайне известная, и их продается очень много на auto.ru. Если говорить про 2015 год, то нужно приготовить около миллиона рублей, а если 2018 и младше – два миллиона рублей с копеечкой. Двигателя объемом 0,9 литра и мощностью 90 л.с. достаточно бодрые, благодаря наличию турбины. Собственно, именно она и позволила снять с 900 кубов 90 л.с., что идеально ложится на формулу «1 литр = 100 л.с.».

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Здесь вы не найдете механических коробок передач и ручных стеклоподъемников – это же почти Mercedes. Не поверите, но в этом кузове есть даже кабриолеты, на которых очень здорово кататься летом по городу. Есть хорошая мультимедиа с большим экраном и даже всякие фишки, вроде круиз-контроля.

Fiat Panda

Fiat Panda – очень редкая итальянская машина, которая продается на auto.ru в количестве трех штук. Две из них – старые, с двигателями объемом 1,2 литра и мощность 60 л.с., а одна уже относительно свежая – 2018 года с двигателем 0,9 литра и мощностью 85 л.с. Очевидно, что в новом кузове двигатель турбированный, поэтому «зажигалка» будет весьма интересная. В целом – это компактная семейная машина с пятью дверями и неплохим двигателем.

Wikimedia Commons

Длина нового кузова составляет уже 3,7 метра, что не так уж мало для этого класса. Коробка передач, разумеется, роботизированная, что добавит комфорта при ежедневной езде. Но самое интересное – это руль в новом поколении, который на самом деле напоминает панду. Климат-контроль, небольшой экранчик, мультируль и большая приборная панель – все есть, все имеется.

Lada-1111 «Ока»

Если кто-то из вас забыл, то мы напомним, потому что у нас тоже есть свой компактный автомобиль под названием Lada-1111 «Ока». Длина кузова составляла всего 3,2 метра. Двигатель объемом 0,8 литра выдавал всего 33 л.с., поэтому про налог можно даже не вспоминать. Чинилась в открытом поле, на роль запчастей подходили палки и коряги. Это, конечно, шутка, но машина и правда ремонтировалась практически бесплатно, потому что запчасти стоили и стоят копейки. Купить новой такую уже невозможно, зато на auto.ru их весьма много за скромные деньги. Некоторые экземпляры стоят сильно меньше ста тысяч рублей. Правда, встречаются и интересные, как та, что на фотографии ниже.

Auto.ru

Заключение