Стильно, аккуратно, по-советски: самоделка на базе «Москвича» и «копейки» нашла нового хозяина

Некоторое время назад на продажу выставили уникальную советскую самоделку, известную под названием «Иволга».

По внешнему виду он немного напоминает «Москвич» из-за широкого использования деталей с этого автомобиля, но на самом деле его конструкция содержит множество деталей от других советских автомобилей.

Известно, что необычный четырёхдверный (две двери с пассажирской стороны, одна с водительской и дверь багажника) был собран Самойленко Анатолием Петровичем в 1971 году. Именно тогда он впервые был зарегистрирован в ГАИ.

Внешний вид получился достаточно самобытным, хотя с определённых ракурсов от родства с «Москвичами» избавиться не получается.

Крылья, капот, двери, колёсные арки и даже крыша автомобиля являются модифицированными частями кузова «Москвича».

Кузов полностью выполнен из металла, хотя по некоторым слухам существовала ещё одна «Иволга» с кузовом из стеклопластика.

В салоне используются детали от «Москвича-412», ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 «Волга». Фактически, мы видим салон «Москвича» с рулевым колесом от «копейки».

Получилось стильно и аккуратно. И очень по-советски.

Под капотом находится двигатель от ВАЗ-2101, а всю тормозную систему взяли у ГАЗ-21 «Волга». Рессоры в подвеске от универсала «Москвич-427» (кузов, видимо, тут от него же).

Используется медный радиатор, самодельный топливный бак и очень злая резина на обеих осях.

Автомобиль продавали всего за 400 тысяч рублей. У него есть ПТС и СТС, но он всё ещё на советских номерах.

В документах прописано, что автомобиль самодельный: в советские времена поставить на учёт то, что ты собрал своими руками, было вполне возможно.