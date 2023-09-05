Чем гибридный автомобиль может порадовать и огорчить

Автосайт «АвтоВзгляд»: достоинства и недостатки гибридного агрегата в 2023 году
Покупателю гибридного авто нужно знать не только о его достоинствах, но и о тех трудностях, которые его ждут.
Издание «АвтоВзгляд» объясняет, почему, невзирая на популярность гибридов, все-таки не стоит их рассматривать как оптимальный вариант.
Ранее главой инженерной группы Audi было сказано, что для гибридов нет долгосрочной перспективы. Якобы они обещают множество преимуществ, но в то же время сталкиваются с рядом недостатков.
Экономия топлива является первым преимуществом, о котором часто заявляют производители, но не стоит забывать, что это становится реальностью, только при условии регулярной подзарядки авто. К сожалению, плохо развитая инфраструктура создает определенные трудности.
Высокий КПД силовой установки заявлен вторым преимуществом у гибридов. Но проявляется оно только в небольшом количестве ситуаций, например, с пробками, когда энергию, которую сохранили при торможении, можно использовать в течение непродолжительного времени.
И вот мы видим, как преимущества постепенно переходят в недостатки. У гибридов повышенный риск перегрева автомобиля, когда электромотор внутри редуктора создает повышенную тепловую нагрузку на коробку передач, а также в жару системы охлаждения, подвергаясь поломкам и загрязнению, не справляются с перегревом аккумулятора. И еще: срок службы такого аккумулятора всего 8-10 лет, а после они становятся непригодными, сообщает «naavtotrasse.ru».