Чем гибридный автомобиль может порадовать и огорчить

Покупателю гибридного авто нужно знать не только о его достоинствах, но и о тех трудностях, которые его ждут.

Издание «АвтоВзгляд» объясняет, почему, невзирая на популярность гибридов, все-таки не стоит их рассматривать как оптимальный вариант.

Ранее главой инженерной группы Audi было сказано, что для гибридов нет долгосрочной перспективы. Якобы они обещают множество преимуществ, но в то же время сталкиваются с рядом недостатков.

Экономия топлива является первым преимуществом, о котором часто заявляют производители, но не стоит забывать, что это становится реальностью, только при условии регулярной подзарядки авто. К сожалению, плохо развитая инфраструктура создает определенные трудности.

Высокий КПД силовой установки заявлен вторым преимуществом у гибридов. Но проявляется оно только в небольшом количестве ситуаций, например, с пробками, когда энергию, которую сохранили при торможении, можно использовать в течение непродолжительного времени.